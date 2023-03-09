https://ria.ru/20230309/spg-1856854288.html

Доступ к СПГ стал спасением для Европы этой зимой, заявил глава Shell

Доступ к СПГ стал спасением для Европы этой зимой, заявил глава Shell - РИА Новости, 09.03.2023

Доступ к СПГ стал спасением для Европы этой зимой, заявил глава Shell

Доступность сжиженного природного газа (СПГ) стала спасением для Европы прошедшей зимой, заявил глава британской нефтегазовой корпорации Shell Ваэл Саван. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T19:00

2023-03-09T19:00

2023-03-09T19:00

экономика

россия

европа

украина

северный поток

евросоюз

германия

shell

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856853385_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5d73c800ea166cd98b838080fe099492.jpg

ХЬЮСТОН, 9 мар - РИА Новости. Доступность сжиженного природного газа (СПГ) стала спасением для Европы прошедшей зимой, заявил глава британской нефтегазовой корпорации Shell Ваэл Саван. "Если и было что-то, что спасло Европу этой зимой, так это доступность СПГ", - сообщил он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне. Саван отметил, что за прошедший год в Германии удалось запустить два терминала по импорту СПГ, хотя до этого "на протяжении многих лет" об этом только велись дискуссии. Ранее старший вице-президент по СПГ американского нефтегазового гиганта Exxon Mobil Питер Кларк заявил РИА Новости, что поиск возможных альтернатив российскому газу будет представлять собой "сложную задачу" для стран Европы, добавив, что топливо РФ поступало в регион в больших объемах. Трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. Поставки в Европу в 2022 году прекратились и по главному ("Северный поток"), и по балансирующему ("Ямал – Европа") маршруту и почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230309/spg-1856765222.html

https://ria.ru/20230309/gaz-1856666544.html

россия

европа

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, европа, украина, северный поток, евросоюз, германия, shell, royal dutch shell, спг