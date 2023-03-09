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Доступ к СПГ стал спасением для Европы этой зимой, заявил глава Shell - РИА Новости, 09.03.2023
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19:00 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/spg-1856854288.html
Доступ к СПГ стал спасением для Европы этой зимой, заявил глава Shell
Доступ к СПГ стал спасением для Европы этой зимой, заявил глава Shell - РИА Новости, 09.03.2023
Доступ к СПГ стал спасением для Европы этой зимой, заявил глава Shell
Доступность сжиженного природного газа (СПГ) стала спасением для Европы прошедшей зимой, заявил глава британской нефтегазовой корпорации Shell Ваэл Саван. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T19:00
2023-03-09T19:00
экономика
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украина
северный поток
евросоюз
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shell
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ХЬЮСТОН, 9 мар - РИА Новости. Доступность сжиженного природного газа (СПГ) стала спасением для Европы прошедшей зимой, заявил глава британской нефтегазовой корпорации Shell Ваэл Саван. "Если и было что-то, что спасло Европу этой зимой, так это доступность СПГ", - сообщил он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне. Саван отметил, что за прошедший год в Германии удалось запустить два терминала по импорту СПГ, хотя до этого "на протяжении многих лет" об этом только велись дискуссии. Ранее старший вице-президент по СПГ американского нефтегазового гиганта Exxon Mobil Питер Кларк заявил РИА Новости, что поиск возможных альтернатив российскому газу будет представлять собой "сложную задачу" для стран Европы, добавив, что топливо РФ поступало в регион в больших объемах. Трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. Поставки в Европу в 2022 году прекратились и по главному ("Северный поток"), и по балансирующему ("Ямал – Европа") маршруту и почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230309/spg-1856765222.html
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экономика, россия, европа, украина, северный поток, евросоюз, германия, shell, royal dutch shell, спг
Экономика, Россия, Европа, Украина, Северный поток, Евросоюз, Германия, Shell, Royal Dutch Shell, СПГ
Доступ к СПГ стал спасением для Европы этой зимой, заявил глава Shell

Глава Shell Саван заявил, что доступ к СПГ стал спасением для Европы этой зимой

© Фото : Shell GlobalГлава Shell Ваэл Саван
Глава Shell Ваэл Саван - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : Shell Global
Глава Shell Ваэл Саван. Архивное фото
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ХЬЮСТОН, 9 мар - РИА Новости. Доступность сжиженного природного газа (СПГ) стала спасением для Европы прошедшей зимой, заявил глава британской нефтегазовой корпорации Shell Ваэл Саван.
"Если и было что-то, что спасло Европу этой зимой, так это доступность СПГ", - сообщил он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.
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Саван отметил, что за прошедший год в Германии удалось запустить два терминала по импорту СПГ, хотя до этого "на протяжении многих лет" об этом только велись дискуссии.
Ранее старший вице-президент по СПГ американского нефтегазового гиганта Exxon Mobil Питер Кларк заявил РИА Новости, что поиск возможных альтернатив российскому газу будет представлять собой "сложную задачу" для стран Европы, добавив, что топливо РФ поступало в регион в больших объемах.
Трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. Поставки в Европу в 2022 году прекратились и по главному ("Северный поток"), и по балансирующему ("Ямал – Европа") маршруту и почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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