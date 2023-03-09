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Еврокомиссар призвала ЕС полностью отказаться от закупок СПГ в России - РИА Новости, 09.03.2023
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14:12 09.03.2023 (обновлено: 15:39 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/spg-1856765222.html
Еврокомиссар призвала ЕС полностью отказаться от закупок СПГ в России
Еврокомиссар призвала ЕС полностью отказаться от закупок СПГ в России - РИА Новости, 09.03.2023
Еврокомиссар призвала ЕС полностью отказаться от закупок СПГ в России
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала страны Евросоюза полностью отказаться от поставок российского сжиженного природного газа. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:12
2023-03-09T15:39
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала страны Евросоюза полностью отказаться от поставок российского сжиженного природного газа. "Я полагаю, что мы должны полностью отказаться от российских поставок, не забывая при этом об обеспечении снабжения. Я призываю все государства-члены и компании перестать покупать российский СПГ и не перезаключать новые контракты по газу с Россией. Когда действующие подходят к концу", - сказала она, выступая перед депутатами комитета по промышленности и энергетике Европарламента. По ее словам, отказ от перезаключения контрактов с РФ позволит гарантировать "надежным" партнёрам сохранение спроса в ЕС. На пресс-конференции по итогам заседания в Европарламенте Симсон отметила, что страны ЕС, которые продолжают покупать российский СПГ, "несомненно рискуют"."В настоящее время нет санкций, которые касаются российского СПГ. Но... это, несомненно репутационный риск для покупателей с европейской стороны", - указала еврокомиссар. По ее словам, "некоторые страны без выхода к морю, которые очень зависели от поставок трубопроводного газа из России, столкнулись со сложностями в ситуации по замене поставок".Поиск возможных альтернатив российскому газу будет представлять собой "сложную задачу" для стран Европы, заявил ранее РИА Новости старший вице-президент по СПГ американского нефтегазового гиганта Exxon Mobil Питер Кларк, добавив, что топливо РФ поступало в регион в больших объемах.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230306/gaz-1856248454.html
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цены на нефть, россия, европа, москва, владимир путин, евросоюз, европарламент, exxon mobil, кадри симсон
Цены на нефть, Россия, Европа, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, Европарламент, Exxon Mobil, Кадри Симсон
Еврокомиссар призвала ЕС полностью отказаться от закупок СПГ в России

Еврокомиссар Кадри Симпсон призвала страны ЕС полностью отказаться от закупок СПГ в России

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАвтомобиль для перевозки сжиженного природного газа
Автомобиль для перевозки сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Автомобиль для перевозки сжиженного природного газа. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала страны Евросоюза полностью отказаться от поставок российского сжиженного природного газа.
"Я полагаю, что мы должны полностью отказаться от российских поставок, не забывая при этом об обеспечении снабжения. Я призываю все государства-члены и компании перестать покупать российский СПГ и не перезаключать новые контракты по газу с Россией. Когда действующие подходят к концу", - сказала она, выступая перед депутатами комитета по промышленности и энергетике Европарламента.
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По ее словам, отказ от перезаключения контрактов с РФ позволит гарантировать "надежным" партнёрам сохранение спроса в ЕС.
На пресс-конференции по итогам заседания в Европарламенте Симсон отметила, что страны ЕС, которые продолжают покупать российский СПГ, "несомненно рискуют".
"В настоящее время нет санкций, которые касаются российского СПГ. Но... это, несомненно репутационный риск для покупателей с европейской стороны", - указала еврокомиссар. По ее словам, "некоторые страны без выхода к морю, которые очень зависели от поставок трубопроводного газа из России, столкнулись со сложностями в ситуации по замене поставок".
Поиск возможных альтернатив российскому газу будет представлять собой "сложную задачу" для стран Европы, заявил ранее РИА Новости старший вице-президент по СПГ американского нефтегазового гиганта Exxon Mobil Питер Кларк, добавив, что топливо РФ поступало в регион в больших объемах.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Цены на нефтьРоссияЕвропаМоскваВладимир ПутинЕвросоюзЕвропарламентExxon MobilКадри Симсон
 
 
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