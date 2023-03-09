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Пушилин раскрыл, к чему приведет освобождение Дубово-Василевки - РИА Новости, 09.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 09.03.2023 (обновлено: 15:20 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856770689.html
Пушилин раскрыл, к чему приведет освобождение Дубово-Василевки
Пушилин раскрыл, к чему приведет освобождение Дубово-Василевки - РИА Новости, 09.03.2023
Пушилин раскрыл, к чему приведет освобождение Дубово-Василевки
Освобождение села Дубово-Василевка в ДНР позволит улучшить позиции российских сил на артемовском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:32
2023-03-09T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
артемовск
киев
денис пушилин
евгений пригожин
украина
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Освобождение села Дубово-Василевка в ДНР позволит улучшить позиции российских сил на артемовском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее пресс-служба основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что населенный пункт Дубово-Василевка, расположенный северо-западнее Артемовска в ДНР, перешел под контроль российских сил. "Важным является то, что и Дубово-Василевка была освобождена, сейчас находится под контролем "вагнеров". Сейчас там на окраинах продолжаются бои, но тем не менее это все равно позволяет улучшать позиции, и ребята продвигаются", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
донецкая народная республика
артемовск
киев
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в мире, донецкая народная республика, артемовск, киев, денис пушилин, евгений пригожин, украина, вооруженные силы украины, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Киев, Денис Пушилин, Евгений Пригожин, Украина, Вооруженные силы Украины, ЧВК "Вагнер"
Пушилин раскрыл, к чему приведет освобождение Дубово-Василевки

Пушилин: освобождение Дубово-Василевки в ДНР позволит улучшить позиции российских сил

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРСЗО "Торнадо" группы "Вагнер" в ходе стрельбы по позициям ВСУ
РСЗО Торнадо группы Вагнер в ходе стрельбы по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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РСЗО "Торнадо" группы "Вагнер" в ходе стрельбы по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Освобождение села Дубово-Василевка в ДНР позволит улучшить позиции российских сил на артемовском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ранее пресс-служба основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что населенный пункт Дубово-Василевка, расположенный северо-западнее Артемовска в ДНР, перешел под контроль российских сил.
"Важным является то, что и Дубово-Василевка была освобождена, сейчас находится под контролем "вагнеров". Сейчас там на окраинах продолжаются бои, но тем не менее это все равно позволяет улучшать позиции, и ребята продвигаются", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаАртемовскКиевДенис ПушилинЕвгений ПригожинУкраинаВооруженные силы УкраиныЧВК "Вагнер"
 
 
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