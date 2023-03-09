https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856770689.html

Пушилин раскрыл, к чему приведет освобождение Дубово-Василевки

Пушилин раскрыл, к чему приведет освобождение Дубово-Василевки - РИА Новости, 09.03.2023

Пушилин раскрыл, к чему приведет освобождение Дубово-Василевки

Освобождение села Дубово-Василевка в ДНР позволит улучшить позиции российских сил на артемовском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T14:32

2023-03-09T14:32

2023-03-09T15:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

артемовск

киев

денис пушилин

евгений пригожин

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844494873_686:379:3652:2048_1920x0_80_0_0_b7eeffa6763d19651be098e19165d9e0.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Освобождение села Дубово-Василевка в ДНР позволит улучшить позиции российских сил на артемовском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее пресс-служба основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что населенный пункт Дубово-Василевка, расположенный северо-западнее Артемовска в ДНР, перешел под контроль российских сил. "Важным является то, что и Дубово-Василевка была освобождена, сейчас находится под контролем "вагнеров". Сейчас там на окраинах продолжаются бои, но тем не менее это все равно позволяет улучшать позиции, и ребята продвигаются", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

донецкая народная республика

артемовск

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, артемовск, киев, денис пушилин, евгений пригожин, украина, вооруженные силы украины, чвк "вагнер"