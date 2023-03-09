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Пушилин раскрыл, к чему приведет освобождение Дубово-Василевки
Пушилин раскрыл, к чему приведет освобождение Дубово-Василевки - РИА Новости, 09.03.2023
Пушилин раскрыл, к чему приведет освобождение Дубово-Василевки
Освобождение села Дубово-Василевка в ДНР позволит улучшить позиции российских сил на артемовском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:32
2023-03-09T14:32
2023-03-09T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
артемовск
киев
денис пушилин
евгений пригожин
украина
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Освобождение села Дубово-Василевка в ДНР позволит улучшить позиции российских сил на артемовском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее пресс-служба основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что населенный пункт Дубово-Василевка, расположенный северо-западнее Артемовска в ДНР, перешел под контроль российских сил. "Важным является то, что и Дубово-Василевка была освобождена, сейчас находится под контролем "вагнеров". Сейчас там на окраинах продолжаются бои, но тем не менее это все равно позволяет улучшать позиции, и ребята продвигаются", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пушилин раскрыл, к чему приведет освобождение Дубово-Василевки
Пушилин: освобождение Дубово-Василевки в ДНР позволит улучшить позиции российских сил