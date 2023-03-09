https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856767150.html

ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов в ДНР

ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов в ДНР - РИА Новости, 09.03.2023

ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов в ДНР

Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов украинской 110-й механизированной бригады, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T14:18

2023-03-09T14:18

2023-03-09T14:18

россия

донецкая народная республика

сша

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов украинской 110-й механизированной бригады, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр (также ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В целом, российские оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесено поразила 78 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 102 районах.

https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856762765.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, безопасность