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ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов в ДНР - РИА Новости, 09.03.2023
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14:18 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856767150.html
ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов в ДНР
ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов в ДНР - РИА Новости, 09.03.2023
ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов в ДНР
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов украинской 110-й механизированной бригады, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:18
2023-03-09T14:18
россия
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов украинской 110-й механизированной бригады, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр (также ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В целом, российские оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесено поразила 78 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 102 районах.
https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856762765.html
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов в ДНР

Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов украинской 110-й бригады в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов украинской 110-й механизированной бригады, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр (также ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
В целом, российские оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесено поразила 78 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 102 районах.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаСШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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