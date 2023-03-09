https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856767150.html
ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов в ДНР
ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов в ДНР - РИА Новости, 09.03.2023
ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов в ДНР
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов украинской 110-й механизированной бригады, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:18
2023-03-09T14:18
2023-03-09T14:18
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донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов украинской 110-й механизированной бригады, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр (также ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В целом, российские оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесено поразила 78 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 102 районах.
https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856762765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов в ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов украинской 110-й бригады в ДНР