https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856761323.html

ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 09.03.2023

ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях нанесла огневое поражение подразделениям противника в районе Угледара и Пречистовки РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T14:03

2023-03-09T14:03

2023-03-09T14:16

специальная военная операция на украине

киев

россия

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях нанесла огневое поражение подразделениям противника в районе Угледара и Пречистовки в ДНР, в результате общие потери противника за сутки составили до 65 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях артиллерией группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230309/poteri-1856760534.html

киев

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины