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ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 09.03.2023
ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях нанесла огневое поражение подразделениям противника в районе Угледара и Пречистовки РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:03
2023-03-09T14:03
2023-03-09T14:16
специальная военная операция на украине
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безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях нанесла огневое поражение подразделениям противника в районе Угледара и Пречистовки в ДНР, в результате общие потери противника за сутки составили до 65 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях артиллерией группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230309/poteri-1856760534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, россия, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны: ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях потеряли 65 военных и гаубицу