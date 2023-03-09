Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 09.03.2023 (обновлено: 14:16 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856761323.html
ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 09.03.2023
ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях нанесла огневое поражение подразделениям противника в районе Угледара и Пречистовки РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:03
2023-03-09T14:16
специальная военная операция на украине
киев
россия
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554587_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a968c10f3897374b8bca9aa075b512b2.jpg
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях нанесла огневое поражение подразделениям противника в районе Угледара и Пречистовки в ДНР, в результате общие потери противника за сутки составили до 65 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях артиллерией группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230309/poteri-1856760534.html
киев
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554587_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d97075410e7d30ebee75a3759ba98735.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 65 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны: ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях потеряли 65 военных и гаубицу

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях нанесла огневое поражение подразделениям противника в районе Угледара и Пречистовки в ДНР, в результате общие потери противника за сутки составили до 65 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На южно-донецком и запорожском направлениях артиллерией группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
Минобороны о потерях ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Вчера, 14:02
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала