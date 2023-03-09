https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856759663.html

ВС России нанесли удар возмездия по украинским военным объектам

ВС России нанесли удар возмездия по украинским военным объектам - РИА Новости, 09.03.2023

ВС России нанесли удар возмездия по украинским военным объектам

Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар возмездия по военной инфраструктуре Украины в ответ на теракт в Брянской области, говорится в сводке РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:59

2023-03-09T13:59

2023-03-09T19:44

специальная военная операция на украине

киев

брянская область

вооруженные силы рф

безопасность

украина

вооруженные силы украины

житомирская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856764422_0:159:3037:1867_1920x0_80_0_0_e2a949db9fce4692b2aae4dba1f06fed.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар возмездия по военной инфраструктуре Украины в ответ на теракт в Брянской области, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.Российские военные сумели поразить все обозначенные цели.Ракетными ударами удалось уничтожить места базирования ударных беспилотников противника, сорвать переброску резервов ВСУ и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также вывести из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.Сегодня в первой половине дня под ударами оказалась инфраструктура в нескольких регионах Украины. Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, под обстрел попали объекты в Киевской, Николаевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Серьезные повреждения получили три теплоэлектростанции, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.По данным украинских СМИ, звуки детонации были слышны также в Кривом Роге, Сумской, Винницкой, Львовской и Иваново-Франковской областях. Воздушную тревогу объявляли по всей территории страны.

https://ria.ru/20230309/elektrichestvo-1856668192.html

киев

брянская область

украина

житомирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, брянская область, вооруженные силы рф, безопасность, украина, вооруженные силы украины, житомирская область, дтэк