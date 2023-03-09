Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар возмездия по украинским военным объектам - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 09.03.2023 (обновлено: 19:44 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856759663.html
ВС России нанесли удар возмездия по украинским военным объектам
ВС России нанесли удар возмездия по украинским военным объектам - РИА Новости, 09.03.2023
ВС России нанесли удар возмездия по украинским военным объектам
Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар возмездия по военной инфраструктуре Украины в ответ на теракт в Брянской области, говорится в сводке РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:59
2023-03-09T19:44
специальная военная операция на украине
киев
брянская область
вооруженные силы рф
безопасность
украина
вооруженные силы украины
житомирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856764422_0:159:3037:1867_1920x0_80_0_0_e2a949db9fce4692b2aae4dba1f06fed.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар возмездия по военной инфраструктуре Украины в ответ на теракт в Брянской области, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.Российские военные сумели поразить все обозначенные цели.Ракетными ударами удалось уничтожить места базирования ударных беспилотников противника, сорвать переброску резервов ВСУ и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также вывести из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.Сегодня в первой половине дня под ударами оказалась инфраструктура в нескольких регионах Украины. Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, под обстрел попали объекты в Киевской, Николаевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Серьезные повреждения получили три теплоэлектростанции, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.По данным украинских СМИ, звуки детонации были слышны также в Кривом Роге, Сумской, Винницкой, Львовской и Иваново-Франковской областях. Воздушную тревогу объявляли по всей территории страны.
https://ria.ru/20230309/elektrichestvo-1856668192.html
киев
брянская область
украина
житомирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856764422_169:0:2869:2025_1920x0_80_0_0_a81e7fbe14081914782aa6292d03f5e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, брянская область, вооруженные силы рф, безопасность, украина, вооруженные силы украины, житомирская область, дтэк
Специальная военная операция на Украине, Киев, Брянская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Житомирская область, ДТЭК
ВС России нанесли удар возмездия по украинским военным объектам

Минобороны: ВС России нанесли удар возмездия в ответ на теракты Украины в Брянской области

© AP Photo / Vadim BelikovВид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области
Вид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Vadim Belikov
Вид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар возмездия по военной инфраструктуре Украины в ответ на теракт в Брянской области, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.
«
"Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики", — уточнили в ведомстве.
Российские военные сумели поразить все обозначенные цели.
Ракетными ударами удалось уничтожить места базирования ударных беспилотников противника, сорвать переброску резервов ВСУ и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также вывести из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
Рабочий на электростанции в центральной Украине - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В трех областях Украины произошли экстренные отключения света
Вчера, 08:47
Сегодня в первой половине дня под ударами оказалась инфраструктура в нескольких регионах Украины. Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, под обстрел попали объекты в Киевской, Николаевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Серьезные повреждения получили три теплоэлектростанции, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.
По данным украинских СМИ, звуки детонации были слышны также в Кривом Роге, Сумской, Винницкой, Львовской и Иваново-Франковской областях. Воздушную тревогу объявляли по всей территории страны.

Утром 2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Злоумышленники обстреляли как минимум два автомобиля, убив обоих водителей. Кроме того, ранение получил десятилетний мальчик. Владимир Путин назвал эту атаку терактом. По информации ФСБ, боевиков выдавили на территорию Украины, где по ним нанесли артиллерийский удар.

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 марта, 17:19
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевБрянская областьВооруженные силы РФБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныЖитомирская областьДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала