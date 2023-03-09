https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856675332.html
Добровольцы из Бурятии восстанавливают автомобили для спецоперации
Добровольцы из Бурятии восстанавливают автомобили для спецоперации - РИА Новости, 09.03.2023
Добровольцы из Бурятии восстанавливают автомобили для спецоперации
Два жителя Бурятии создали добровольческое движение по восстановлению автомобилей для нужд военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:35
2023-03-09T09:35
2023-03-09T09:38
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бичурский район
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УЛАН-УДЭ, 9 мар – РИА Новости. Два жителя Бурятии создали добровольческое движение по восстановлению автомобилей для нужд военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Два брата из Бурятии Николай и Сергей Воротниковы смогли создать новое добровольческое движение по восстановлению автомобилей для нужд СВО. К их команде присоединились неравнодушные земляки. Они ремонтируют старые автомобили, "начиняя" их новым комплектующими и запчастями. Полностью боеспособные транспортные средства передаются воинским подразделениям Бурятии", - говорится в сообщении ведомства. По данным пресс-службы, жители республики уже передали двенадцать личных автомобилей для восстановления и отправки военнослужащим. К деятельности мужчин активно подключились Кабанский, Прибайкальский и Бичурский районы. Отмечается, что люди сами передают на переделку автомашины, перед отправкой в зону спецоперации их в обязательном порядке диагностируют и проводят тест-драйв, при этом особое внимание уделяется не внешнему виду, а ходовым качествам автомобиля, его силовым агрегатам, проходимости. "У нас в обязательном порядке меняются колеса, ставятся новые, противогрязевые, новый аккумулятор. Обязательно проводится диагностика двигателя и всех силовых узлов. Перед отправкой проверяем автомобиль, чтобы здесь все проблемы выявить и устранить, чтобы там ребята не возились", - отметил Сергей Воротников.
https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856399022.html
https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856310673.html
бичурский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бичурский район, общество
Специальная военная операция на Украине, Бичурский район, Общество
Добровольцы из Бурятии восстанавливают автомобили для спецоперации
Добровольцы из Бурятии восстанавливают автомобили для нужд участников спецоперации
УЛАН-УДЭ, 9 мар – РИА Новости.
Два жителя Бурятии создали добровольческое движение по восстановлению автомобилей для нужд военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщает
пресс-служба регионального правительства.
"Два брата из Бурятии Николай и Сергей Воротниковы смогли создать новое добровольческое движение по восстановлению автомобилей для нужд СВО. К их команде присоединились неравнодушные земляки. Они ремонтируют старые автомобили, "начиняя" их новым комплектующими и запчастями. Полностью боеспособные транспортные средства передаются воинским подразделениям Бурятии", - говорится в сообщении ведомства.
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По данным пресс-службы, жители республики уже передали двенадцать личных автомобилей для восстановления и отправки военнослужащим.
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"Сейчас такая ситуация, что нельзя просто сидеть и смотреть, надо включаться всем. Раз воевать не могу, зато могу чем-то другим помогать. Мы с братом Николаем, который сам участвовал в СВО, дважды ранен, организовали эту работу. Он сам лучше всех знает, что нужно там, на передовой", - цитирует пресс-служба регионального правительства слова одного из основателей движения Сергея Воротникова.
К деятельности мужчин активно подключились Кабанский, Прибайкальский и Бичурский районы
. Отмечается, что люди сами передают на переделку автомашины, перед отправкой в зону спецоперации их в обязательном порядке диагностируют и проводят тест-драйв, при этом особое внимание уделяется не внешнему виду, а ходовым качествам автомобиля, его силовым агрегатам, проходимости.
"У нас в обязательном порядке меняются колеса, ставятся новые, противогрязевые, новый аккумулятор. Обязательно проводится диагностика двигателя и всех силовых узлов. Перед отправкой проверяем автомобиль, чтобы здесь все проблемы выявить и устранить, чтобы там ребята не возились", - отметил Сергей Воротников.
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