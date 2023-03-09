https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856675332.html

Добровольцы из Бурятии восстанавливают автомобили для спецоперации

Добровольцы из Бурятии восстанавливают автомобили для спецоперации - РИА Новости, 09.03.2023

Добровольцы из Бурятии восстанавливают автомобили для спецоперации

Два жителя Бурятии создали добровольческое движение по восстановлению автомобилей для нужд военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T09:35

2023-03-09T09:35

2023-03-09T09:38

специальная военная операция на украине

бичурский район

общество

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УЛАН-УДЭ, 9 мар – РИА Новости. Два жителя Бурятии создали добровольческое движение по восстановлению автомобилей для нужд военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Два брата из Бурятии Николай и Сергей Воротниковы смогли создать новое добровольческое движение по восстановлению автомобилей для нужд СВО. К их команде присоединились неравнодушные земляки. Они ремонтируют старые автомобили, "начиняя" их новым комплектующими и запчастями. Полностью боеспособные транспортные средства передаются воинским подразделениям Бурятии", - говорится в сообщении ведомства. По данным пресс-службы, жители республики уже передали двенадцать личных автомобилей для восстановления и отправки военнослужащим. К деятельности мужчин активно подключились Кабанский, Прибайкальский и Бичурский районы. Отмечается, что люди сами передают на переделку автомашины, перед отправкой в зону спецоперации их в обязательном порядке диагностируют и проводят тест-драйв, при этом особое внимание уделяется не внешнему виду, а ходовым качествам автомобиля, его силовым агрегатам, проходимости. "У нас в обязательном порядке меняются колеса, ставятся новые, противогрязевые, новый аккумулятор. Обязательно проводится диагностика двигателя и всех силовых узлов. Перед отправкой проверяем автомобиль, чтобы здесь все проблемы выявить и устранить, чтобы там ребята не возились", - отметил Сергей Воротников.

https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856399022.html

https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856310673.html

бичурский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бичурский район, общество