Рейтинг@Mail.ru
Добровольцы из Бурятии восстанавливают автомобили для спецоперации - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:35 09.03.2023 (обновлено: 09:38 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856675332.html
Добровольцы из Бурятии восстанавливают автомобили для спецоперации
Добровольцы из Бурятии восстанавливают автомобили для спецоперации - РИА Новости, 09.03.2023
Добровольцы из Бурятии восстанавливают автомобили для спецоперации
Два жителя Бурятии создали добровольческое движение по восстановлению автомобилей для нужд военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:35
2023-03-09T09:38
специальная военная операция на украине
бичурский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554661_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c61fae4141209f2a188b55fee2b56918.jpg
УЛАН-УДЭ, 9 мар – РИА Новости. Два жителя Бурятии создали добровольческое движение по восстановлению автомобилей для нужд военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Два брата из Бурятии Николай и Сергей Воротниковы смогли создать новое добровольческое движение по восстановлению автомобилей для нужд СВО. К их команде присоединились неравнодушные земляки. Они ремонтируют старые автомобили, "начиняя" их новым комплектующими и запчастями. Полностью боеспособные транспортные средства передаются воинским подразделениям Бурятии", - говорится в сообщении ведомства. По данным пресс-службы, жители республики уже передали двенадцать личных автомобилей для восстановления и отправки военнослужащим. К деятельности мужчин активно подключились Кабанский, Прибайкальский и Бичурский районы. Отмечается, что люди сами передают на переделку автомашины, перед отправкой в зону спецоперации их в обязательном порядке диагностируют и проводят тест-драйв, при этом особое внимание уделяется не внешнему виду, а ходовым качествам автомобиля, его силовым агрегатам, проходимости. "У нас в обязательном порядке меняются колеса, ставятся новые, противогрязевые, новый аккумулятор. Обязательно проводится диагностика двигателя и всех силовых узлов. Перед отправкой проверяем автомобиль, чтобы здесь все проблемы выявить и устранить, чтобы там ребята не возились", - отметил Сергей Воротников.
https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856399022.html
https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856310673.html
бичурский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554661_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d5eeb097fa432b7a9362106ac7079514.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бичурский район, общество
Специальная военная операция на Украине, Бичурский район, Общество
Добровольцы из Бурятии восстанавливают автомобили для спецоперации

Добровольцы из Бурятии восстанавливают автомобили для нужд участников спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня "Ураган" вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО
Военнослужащие артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня "Ураган" вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 9 мар – РИА Новости. Два жителя Бурятии создали добровольческое движение по восстановлению автомобилей для нужд военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Два брата из Бурятии Николай и Сергей Воротниковы смогли создать новое добровольческое движение по восстановлению автомобилей для нужд СВО. К их команде присоединились неравнодушные земляки. Они ремонтируют старые автомобили, "начиняя" их новым комплектующими и запчастями. Полностью боеспособные транспортные средства передаются воинским подразделениям Бурятии", - говорится в сообщении ведомства.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Минобороны определило порядок поступления россиян в добровольцы
7 марта, 14:32
По данным пресс-службы, жители республики уже передали двенадцать личных автомобилей для восстановления и отправки военнослужащим.
«
"Сейчас такая ситуация, что нельзя просто сидеть и смотреть, надо включаться всем. Раз воевать не могу, зато могу чем-то другим помогать. Мы с братом Николаем, который сам участвовал в СВО, дважды ранен, организовали эту работу. Он сам лучше всех знает, что нужно там, на передовой", - цитирует пресс-служба регионального правительства слова одного из основателей движения Сергея Воротникова.
К деятельности мужчин активно подключились Кабанский, Прибайкальский и Бичурский районы. Отмечается, что люди сами передают на переделку автомашины, перед отправкой в зону спецоперации их в обязательном порядке диагностируют и проводят тест-драйв, при этом особое внимание уделяется не внешнему виду, а ходовым качествам автомобиля, его силовым агрегатам, проходимости.
"У нас в обязательном порядке меняются колеса, ставятся новые, противогрязевые, новый аккумулятор. Обязательно проводится диагностика двигателя и всех силовых узлов. Перед отправкой проверяем автомобиль, чтобы здесь все проблемы выявить и устранить, чтобы там ребята не возились", - отметил Сергей Воротников.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий
7 марта, 11:09
 
Специальная военная операция на УкраинеБичурский районОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала