https://ria.ru/20230309/spch-1856703228.html

СПЧ встретится с учителями и проведет заседание по вопросам миграции

СПЧ встретится с учителями и проведет заседание по вопросам миграции - РИА Новости, 09.03.2023

СПЧ встретится с учителями и проведет заседание по вопросам миграции

Совет по правам человека при президенте РФ 9-10 марта проведет в Калуге встречу с учителями и межведомственное заседание по вопросам миграции, сообщил РИА... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:33

2023-03-09T11:33

2023-03-09T11:33

общество

россия

калуга

ульяновская область

кирилл кабанов

валерий фадеев

владислав шапша

совет по правам человека при президенте рф (спч)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98036/35/980363584_0:96:1438:905_1920x0_80_0_0_d1d836702a61b27a0a019b27e0fdae53.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ 9-10 марта проведет в Калуге встречу с учителями и межведомственное заседание по вопросам миграции, сообщил РИА Новости член СПЧ Кирилл Кабанов. "Сегодня состоится встреча с учителями и преподавателями, будем обсуждать вопросы адаптационного образования, которое предложили калужские учителя. Завтра будем обсуждать этнические анклавы", - рассказал Кабанов. По его словам, в мероприятиях также примут участие глава СПЧ Валерий Фадеев, член СПЧ, уполномоченная по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода и другие. В феврале губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил разрешить внесудебное прекращение гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов. В декабре 2022 года СПЧ направил в правительство оценку ситуации в местах компактного проживания мигрантов. По данным Кабанова, в ходе выездных мероприятий в "этнические анклавы" был выявлен ряд проблем. В частности, по его словам, во многих "анклавах" не зафиксированы мечети, что создает проблемы для всех сторон, также они становятся источником проблем, связанных с этнической преступностью, социальной нагрузкой на системы здравоохранения и образования.

https://ria.ru/20230309/gosduma-1856655947.html

https://ria.ru/20230306/vrachi-1856221499.html

россия

калуга

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, калуга, ульяновская область, кирилл кабанов, валерий фадеев, владислав шапша, совет по правам человека при президенте рф (спч)