https://ria.ru/20230309/spch-1856703228.html
СПЧ встретится с учителями и проведет заседание по вопросам миграции
СПЧ встретится с учителями и проведет заседание по вопросам миграции - РИА Новости, 09.03.2023
СПЧ встретится с учителями и проведет заседание по вопросам миграции
Совет по правам человека при президенте РФ 9-10 марта проведет в Калуге встречу с учителями и межведомственное заседание по вопросам миграции, сообщил РИА... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:33
2023-03-09T11:33
2023-03-09T11:33
общество
россия
калуга
ульяновская область
кирилл кабанов
валерий фадеев
владислав шапша
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ 9-10 марта проведет в Калуге встречу с учителями и межведомственное заседание по вопросам миграции, сообщил РИА Новости член СПЧ Кирилл Кабанов. "Сегодня состоится встреча с учителями и преподавателями, будем обсуждать вопросы адаптационного образования, которое предложили калужские учителя. Завтра будем обсуждать этнические анклавы", - рассказал Кабанов. По его словам, в мероприятиях также примут участие глава СПЧ Валерий Фадеев, член СПЧ, уполномоченная по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода и другие. В феврале губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил разрешить внесудебное прекращение гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов. В декабре 2022 года СПЧ направил в правительство оценку ситуации в местах компактного проживания мигрантов. По данным Кабанова, в ходе выездных мероприятий в "этнические анклавы" был выявлен ряд проблем. В частности, по его словам, во многих "анклавах" не зафиксированы мечети, что создает проблемы для всех сторон, также они становятся источником проблем, связанных с этнической преступностью, социальной нагрузкой на системы здравоохранения и образования.
https://ria.ru/20230309/gosduma-1856655947.html
https://ria.ru/20230306/vrachi-1856221499.html
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общество, россия, калуга, ульяновская область, кирилл кабанов, валерий фадеев, владислав шапша, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Калуга, Ульяновская область, Кирилл Кабанов, Валерий Фадеев, Владислав Шапша, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
СПЧ встретится с учителями и проведет заседание по вопросам миграции
СПЧ встретится в Калуге с учителями и проведет межведомственное заседание по мигрантам