Рейтинг@Mail.ru
СПЧ встретится с учителями и проведет заседание по вопросам миграции - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/spch-1856703228.html
СПЧ встретится с учителями и проведет заседание по вопросам миграции
СПЧ встретится с учителями и проведет заседание по вопросам миграции - РИА Новости, 09.03.2023
СПЧ встретится с учителями и проведет заседание по вопросам миграции
Совет по правам человека при президенте РФ 9-10 марта проведет в Калуге встречу с учителями и межведомственное заседание по вопросам миграции, сообщил РИА... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:33
2023-03-09T11:33
общество
россия
калуга
ульяновская область
кирилл кабанов
валерий фадеев
владислав шапша
совет по правам человека при президенте рф (спч)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98036/35/980363584_0:96:1438:905_1920x0_80_0_0_d1d836702a61b27a0a019b27e0fdae53.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ 9-10 марта проведет в Калуге встречу с учителями и межведомственное заседание по вопросам миграции, сообщил РИА Новости член СПЧ Кирилл Кабанов. "Сегодня состоится встреча с учителями и преподавателями, будем обсуждать вопросы адаптационного образования, которое предложили калужские учителя. Завтра будем обсуждать этнические анклавы", - рассказал Кабанов. По его словам, в мероприятиях также примут участие глава СПЧ Валерий Фадеев, член СПЧ, уполномоченная по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода и другие. В феврале губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил разрешить внесудебное прекращение гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов. В декабре 2022 года СПЧ направил в правительство оценку ситуации в местах компактного проживания мигрантов. По данным Кабанова, в ходе выездных мероприятий в "этнические анклавы" был выявлен ряд проблем. В частности, по его словам, во многих "анклавах" не зафиксированы мечети, что создает проблемы для всех сторон, также они становятся источником проблем, связанных с этнической преступностью, социальной нагрузкой на системы здравоохранения и образования.
https://ria.ru/20230309/gosduma-1856655947.html
https://ria.ru/20230306/vrachi-1856221499.html
россия
калуга
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98036/35/980363584_53:0:1386:1000_1920x0_80_0_0_d635f243a5d69512158a144f0f99ac57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, калуга, ульяновская область, кирилл кабанов, валерий фадеев, владислав шапша, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Калуга, Ульяновская область, Кирилл Кабанов, Валерий Фадеев, Владислав Шапша, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
СПЧ встретится с учителями и проведет заседание по вопросам миграции

СПЧ встретится в Калуге с учителями и проведет межведомственное заседание по мигрантам

© РИА Новости / Екатерина ШтукинаСовет при президенте РФ по правам человека (СПЧ)
Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ 9-10 марта проведет в Калуге встречу с учителями и межведомственное заседание по вопросам миграции, сообщил РИА Новости член СПЧ Кирилл Кабанов.
"Сегодня состоится встреча с учителями и преподавателями, будем обсуждать вопросы адаптационного образования, которое предложили калужские учителя. Завтра будем обсуждать этнические анклавы", - рассказал Кабанов.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В Госдуму внесли законопроект о запрете травли учителей
03:37
По его словам, в мероприятиях также примут участие глава СПЧ Валерий Фадеев, член СПЧ, уполномоченная по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода и другие.
В феврале губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил разрешить внесудебное прекращение гражданства РФ, если оно получено на основании фальшивых документов. В декабре 2022 года СПЧ направил в правительство оценку ситуации в местах компактного проживания мигрантов. По данным Кабанова, в ходе выездных мероприятий в "этнические анклавы" был выявлен ряд проблем. В частности, по его словам, во многих "анклавах" не зафиксированы мечети, что создает проблемы для всех сторон, также они становятся источником проблем, связанных с этнической преступностью, социальной нагрузкой на системы здравоохранения и образования.
Советник президента РФ председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Глава СПЧ обратился в Минздрав из-за жалоб на зарплату медикам в ДНР
6 марта, 18:44
 
ОбществоРоссияКалугаУльяновская областьКирилл КабановВалерий ФадеевВладислав ШапшаСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала