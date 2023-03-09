https://ria.ru/20230309/sochi-1856800187.html

Эксперт рассказал, куда поедут россияне на майские праздники

Эксперт рассказал, куда поедут россияне на майские праздники - РИА Новости, 09.03.2023

Эксперт рассказал, куда поедут россияне на майские праздники

В Сочи на майские праздники число отдыхающих превысит прошлогодние показатели на 20 процентов, сообщил РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T19:49

2023-03-09T19:49

2023-03-09T19:49

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152656/28/1526562871_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_86e03b0b51204beb35b88068c4ede3b2.jpg

СОЧИ, 9 мар — РИА Новости. В Сочи на майские праздники число отдыхающих превысит прошлогодние показатели на 20 процентов, сообщил РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян. Он пояснил, что в этом году путешественников в Сочи будет больше, потому что туристы в преддверии прошлых майских праздников покупали авиабилеты за границу и в Краснодарский край за полгода до вылета. Тогда аэропорты на юге России были открыты, а международная логистика ничем не осложнялась. По данным Мкртчяна, сейчас, когда в мире непростая политическая обстановка, россияне предпочитают отдыхать в Сочи, инфраструктура которого, включая воздушную гавань, работает штатно. "Отмечаем рост динамики на Сочи примерно плюс 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Наоборот, Краснодар и Адыгея проигрывают, туда поедут на 10-15 процентов отдыхающих меньше, чем в прошлом году", — заявил Мкртчян. Рост турпотока ожидает Геленджик и Анапу, там число гостей увеличится примерно на десять процентов. Это, по мнению Мкртчяна, связано с тем, что часть путешественников, планировавших отдых в мае в Крыму, поедут на курорты Краснодарского края, если на полуострове не предпримут мер по сокращению очередей. По словам эксперта, заторы наблюдаются на Крымском мосту и сейчас, а в период праздничных дней могут увеличиться в шесть раз. По данным администрации Сочи, в 2022 году в майские каникулы на курорте отдыхали почти 250 тысяч туристов. За 12 месяцев город посетили 7,2 миллиона гостей. В этом году в Сочи ожидают не менее семи миллионов россиян.

https://ria.ru/20230217/sochi-1852516249.html

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи, краснодарский край