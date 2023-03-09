Эксперт рассказал, куда поедут россияне на майские праздники
Эксперт рассказал, что в мае в Сочи приедет на 20 процентов туристов больше, чем год назад
СОЧИ, 9 мар — РИА Новости. В Сочи на майские праздники число отдыхающих превысит прошлогодние показатели на 20 процентов, сообщил РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.
Он пояснил, что в этом году путешественников в Сочи будет больше, потому что туристы в преддверии прошлых майских праздников покупали авиабилеты за границу и в Краснодарский край за полгода до вылета. Тогда аэропорты на юге России были открыты, а международная логистика ничем не осложнялась. По данным Мкртчяна, сейчас, когда в мире непростая политическая обстановка, россияне предпочитают отдыхать в Сочи, инфраструктура которого, включая воздушную гавань, работает штатно.
"Отмечаем рост динамики на Сочи примерно плюс 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Наоборот, Краснодар и Адыгея проигрывают, туда поедут на 10-15 процентов отдыхающих меньше, чем в прошлом году", — заявил Мкртчян.
Рост турпотока ожидает Геленджик и Анапу, там число гостей увеличится примерно на десять процентов. Это, по мнению Мкртчяна, связано с тем, что часть путешественников, планировавших отдых в мае в Крыму, поедут на курорты Краснодарского края, если на полуострове не предпримут мер по сокращению очередей. По словам эксперта, заторы наблюдаются на Крымском мосту и сейчас, а в период праздничных дней могут увеличиться в шесть раз.
По данным администрации Сочи, в 2022 году в майские каникулы на курорте отдыхали почти 250 тысяч туристов. За 12 месяцев город посетили 7,2 миллиона гостей. В этом году в Сочи ожидают не менее семи миллионов россиян.