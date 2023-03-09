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Подмосковные стройки проверят на предмет выявления бездомных собак - РИА Новости, 09.03.2023
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Новости Подмосковья
 
11:30 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/sobaki-1856702933.html
Подмосковные стройки проверят на предмет выявления бездомных собак
Подмосковные стройки проверят на предмет выявления бездомных собак - РИА Новости, 09.03.2023
Подмосковные стройки проверят на предмет выявления бездомных собак
Власти Подмосковья проведут контрольно-надзорные мероприятия по выявлению бездомных собак на строительных площадках Подмосковья, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:30
2023-03-09T11:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Власти Подмосковья проведут контрольно-надзорные мероприятия по выявлению бездомных собак на строительных площадках Подмосковья, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Мероприятия по выявлению бездомных собак на строительных площадках Подмосковья проводятся совместно с инспекторами Главгосстройнадзора и специалистами Госветслужбы Московской области. С начала года в регионе было проверено свыше 500 объектов строительства."До конца апреля в общей сложности контрольно-надзорные мероприятия пройдут на 1350 площадках", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Владислава Мурашова.Как поясняется в сообщении, в соответствии с программой собак привозят в приют для животных, где после карантина обрабатывают от экто- и эндопаразитов, чипируют, вакцинируют, стерилизуют. На ухо им ставят пластиковую бирку, которая показывает, что животные прошли через программу ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возвращение в прежнюю среду обитания."За 2022 год отловлено и возвращено в естественную среду более 14 тысяч безнадзорных собак. За первые два месяца 2023 года отловлено более 2 тысяч безнадзорных животных", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221208/zhivotnye-1837291937.html
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московская область (подмосковье), главгосстройнадзор
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Главгосстройнадзор

Подмосковные стройки проверят на предмет выявления бездомных собак

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкБездомные собаки
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Власти Подмосковья проведут контрольно-надзорные мероприятия по выявлению бездомных собак на строительных площадках Подмосковья, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мероприятия по выявлению бездомных собак на строительных площадках Подмосковья проводятся совместно с инспекторами Главгосстройнадзора и специалистами Госветслужбы Московской области. С начала года в регионе было проверено свыше 500 объектов строительства.
"До конца апреля в общей сложности контрольно-надзорные мероприятия пройдут на 1350 площадках", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Владислава Мурашова.
Как поясняется в сообщении, в соответствии с программой собак привозят в приют для животных, где после карантина обрабатывают от экто- и эндопаразитов, чипируют, вакцинируют, стерилизуют. На ухо им ставят пластиковую бирку, которая показывает, что животные прошли через программу ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возвращение в прежнюю среду обитания.
"За 2022 год отловлено и возвращено в естественную среду более 14 тысяч безнадзорных собак. За первые два месяца 2023 года отловлено более 2 тысяч безнадзорных животных", - добавляется в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Главгосстройнадзор
 
 
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