https://ria.ru/20230309/sobaki-1856702933.html

Подмосковные стройки проверят на предмет выявления бездомных собак

Подмосковные стройки проверят на предмет выявления бездомных собак - РИА Новости, 09.03.2023

Подмосковные стройки проверят на предмет выявления бездомных собак

Власти Подмосковья проведут контрольно-надзорные мероприятия по выявлению бездомных собак на строительных площадках Подмосковья, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:30

2023-03-09T11:30

2023-03-09T11:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

главгосстройнадзор

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Власти Подмосковья проведут контрольно-надзорные мероприятия по выявлению бездомных собак на строительных площадках Подмосковья, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Мероприятия по выявлению бездомных собак на строительных площадках Подмосковья проводятся совместно с инспекторами Главгосстройнадзора и специалистами Госветслужбы Московской области. С начала года в регионе было проверено свыше 500 объектов строительства."До конца апреля в общей сложности контрольно-надзорные мероприятия пройдут на 1350 площадках", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Владислава Мурашова.Как поясняется в сообщении, в соответствии с программой собак привозят в приют для животных, где после карантина обрабатывают от экто- и эндопаразитов, чипируют, вакцинируют, стерилизуют. На ухо им ставят пластиковую бирку, которая показывает, что животные прошли через программу ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возвращение в прежнюю среду обитания."За 2022 год отловлено и возвращено в естественную среду более 14 тысяч безнадзорных собак. За первые два месяца 2023 года отловлено более 2 тысяч безнадзорных животных", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221208/zhivotnye-1837291937.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), главгосстройнадзор