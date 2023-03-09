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В Усть-Илимске волонтеры подобрали пса, который ждал хозяина на трассе

В Усть-Илимске волонтеры подобрали пса, который ждал хозяина на трассе - РИА Новости, 09.03.2023

В Усть-Илимске волонтеры подобрали пса, который ждал хозяина на трассе

Сотрудники приюта в Усть-Илимске подобрали пса, который две недели ждал на трассе хозяина, и теперь пытаются найти для него новый дом, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:51

2023-03-09T10:51

2023-03-09T11:09

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ИРКУТСК, 9 мар – РИА Новости. Сотрудники приюта в Усть-Илимске подобрали пса, который две недели ждал на трассе хозяина, и теперь пытаются найти для него новый дом, сообщила РИА Новости владелица приюта "Хатико" Светлана Бульбук. "Пес сильно ослабел, но никого к себе не подпускал. Не хотел покидать свой пост. Чтобы перевезти Хатико в приют, пришлось применять снотворное. Сейчас он восстанавливается", — рассказала женщина.По ее словам, пес выглядит как домашний, вероятно, его выкинули. Сейчас животному ищут новый дом, пока никто не откликнулся на объявление.В пригороде Усть-Илимска на въезде в поселок Железнодорожный местные жители около двух недель наблюдали, как на обочине трассы сидит собака. При виде некоторых машин, скорее всего, похожих на автомобиль бывшего хозяина, он бросался на дорогу. Однажды едва не угодил под колеса и получил травму. О собаке стали писать в соцсетях, назвав ее в честь верного пса, о котором снят фильм, Хатико. Собаку спасли сотрудники усть-илимского приюта для бездомных животных "Хатико". Светлана Бульбук открыла в Усть-Илимске приют 10 лет назад. По ее словам, отношение к домашним животным с годами меняется в худшую сторону. "Люди не чувствуют ответственности за своих питомцев. Сейчас у нас в приюте живут 600 собак и 52 кошки. Владельцы все охотнее сдают животных на наше попечение, а новые хозяева находятся все реже", — отметила зоозащитница.Она добавила, что новый питомец, несмотря на действия своего хозяина, не озлобился и не потерял веру в людей.

https://ria.ru/20230122/kinolog-1846531314.html

https://ria.ru/20221205/spasenie-1836414511.html

усть-илимск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

усть-илимск, общество