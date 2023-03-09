https://ria.ru/20230309/sneg-1856683549.html
Снежный покров в Москве достиг максимума с начала холодного сезона
Снежный покров в Москве достиг максимума с начала холодного сезона - РИА Новости, 09.03.2023
Снежный покров в Москве достиг максимума с начала холодного сезона
Снежный покров в Москве достиг максимума с начала холодного сезона и составляет 42 сантиметра, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:17
2023-03-09T10:17
2023-03-09T10:17
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Снежный покров в Москве достиг максимума с начала холодного сезона и составляет 42 сантиметра, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В четверг высота снежного покрова в столице составила 42 сантиметра (плюс 1 сантиметр за сутки) - это самый высокий показатель с начала холодного сезона", - написал Леус. Также синоптик отметил, что такая высота снежного покрова более чем на четверть (на 27%) выше климатической нормы.
https://ria.ru/20230308/pogoda-1856565531.html
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Снежный покров в Москве достиг максимума с начала холодного сезона
Снежный покров в Москве достиг максимума с начала холодного сезона, составив 42 сантиметра