https://ria.ru/20230309/sneg-1856683549.html

Снежный покров в Москве достиг максимума с начала холодного сезона

Снежный покров в Москве достиг максимума с начала холодного сезона - РИА Новости, 09.03.2023

Снежный покров в Москве достиг максимума с начала холодного сезона

Снежный покров в Москве достиг максимума с начала холодного сезона и составляет 42 сантиметра, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:17

2023-03-09T10:17

2023-03-09T10:17

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Снежный покров в Москве достиг максимума с начала холодного сезона и составляет 42 сантиметра, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В четверг высота снежного покрова в столице составила 42 сантиметра (плюс 1 сантиметр за сутки) - это самый высокий показатель с начала холодного сезона", - написал Леус. Также синоптик отметил, что такая высота снежного покрова более чем на четверть (на 27%) выше климатической нормы.

https://ria.ru/20230308/pogoda-1856565531.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, михаил леус