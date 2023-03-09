https://ria.ru/20230309/signal-1856764705.html

СМИ: Великобритания и Франция решили отправить дерзкий сигнал России

СМИ: Великобритания и Франция решили отправить дерзкий сигнал России - РИА Новости, 09.03.2023

СМИ: Великобритания и Франция решили отправить дерзкий сигнал России

Великобритания и Франция намереваются "зарыть топор" семилетней вражды, чтобы послать России сигнал о единстве Запада, сообщило Politico со ссылкой на... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T14:11

2023-03-09T14:11

2023-03-09T15:23

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франция

европа

эммануэль макрон

риши сунак

россия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Великобритания и Франция намереваются "зарыть топор" семилетней вражды, чтобы послать России сигнал о единстве Запада, сообщило Politico со ссылкой на экспертов."В Европе идет конфликт, и мы сталкиваемся с общей угрозой, это испытание для обеих наших стран, обладающих самыми большими армиями в Европе и ядерным потенциалом. Мы разделяем особую ответственность", — процитировало издание слова одного из чиновников из Елисейского дворца.Как указали авторы, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в Париже на первом англо-французском саммите с 2018 года. Сотрудничество в области обороны будет занимать центральное место в ходе обсуждений в пятницу.Согласно статье, после начала украинского конфликта оба лидера осознали, что им необходимо "наладить отношения" ради того, чтобы показать единство стран Запада.Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном вопросы поддержки Украины и сотрудничества двух стран в Индо-Тихоокеанском регионе.

https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856722989.html

https://ria.ru/20230309/evropa-1856742363.html

великобритания

франция

европа

россия

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в мире, великобритания, франция, европа, эммануэль макрон, риши сунак, россия