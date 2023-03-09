СМИ: Великобритания и Франция решили отправить дерзкий сигнал России
Politico: Британия и Франция "зароют топор войны" и отправят России сигнал о единстве
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега Темзы на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега Темзы на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Великобритания и Франция намереваются "зарыть топор" семилетней вражды, чтобы послать России сигнал о единстве Запада, сообщило Politico со ссылкой на экспертов.
"В Европе идет конфликт, и мы сталкиваемся с общей угрозой, это испытание для обеих наших стран, обладающих самыми большими армиями в Европе и ядерным потенциалом. Мы разделяем особую ответственность", — процитировало издание слова одного из чиновников из Елисейского дворца.
Как указали авторы, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в Париже на первом англо-французском саммите с 2018 года. Сотрудничество в области обороны будет занимать центральное место в ходе обсуждений в пятницу.
Согласно статье, после начала украинского конфликта оба лидера осознали, что им необходимо "наладить отношения" ради того, чтобы показать единство стран Запада.
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"Русские будут наблюдать и внимательно следить за сигналами, которые будут поступать с саммита. Если саммит будет разочаровывающим, это будет сигналом слабости", — посчитал один из опрошенных экспертов.
Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном вопросы поддержки Украины и сотрудничества двух стран в Индо-Тихоокеанском регионе.