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СМИ: Великобритания и Франция решили отправить дерзкий сигнал России - РИА Новости, 09.03.2023
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14:11 09.03.2023 (обновлено: 15:23 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/signal-1856764705.html
СМИ: Великобритания и Франция решили отправить дерзкий сигнал России
СМИ: Великобритания и Франция решили отправить дерзкий сигнал России - РИА Новости, 09.03.2023
СМИ: Великобритания и Франция решили отправить дерзкий сигнал России
Великобритания и Франция намереваются "зарыть топор" семилетней вражды, чтобы послать России сигнал о единстве Запада, сообщило Politico со ссылкой на... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:11
2023-03-09T15:23
в мире
великобритания
франция
европа
эммануэль макрон
риши сунак
россия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Великобритания и Франция намереваются "зарыть топор" семилетней вражды, чтобы послать России сигнал о единстве Запада, сообщило Politico со ссылкой на экспертов."В Европе идет конфликт, и мы сталкиваемся с общей угрозой, это испытание для обеих наших стран, обладающих самыми большими армиями в Европе и ядерным потенциалом. Мы разделяем особую ответственность", — процитировало издание слова одного из чиновников из Елисейского дворца.Как указали авторы, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в Париже на первом англо-французском саммите с 2018 года. Сотрудничество в области обороны будет занимать центральное место в ходе обсуждений в пятницу.Согласно статье, после начала украинского конфликта оба лидера осознали, что им необходимо "наладить отношения" ради того, чтобы показать единство стран Запада.Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном вопросы поддержки Украины и сотрудничества двух стран в Индо-Тихоокеанском регионе.
https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856722989.html
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в мире, великобритания, франция, европа, эммануэль макрон, риши сунак, россия
В мире, Великобритания, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Риши Сунак, Россия
СМИ: Великобритания и Франция решили отправить дерзкий сигнал России

Politico: Британия и Франция "зароют топор войны" и отправят России сигнал о единстве

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега Темзы на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега Темзы на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега Темзы на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Великобритания и Франция намереваются "зарыть топор" семилетней вражды, чтобы послать России сигнал о единстве Запада, сообщило Politico со ссылкой на экспертов.
Европе идет конфликт, и мы сталкиваемся с общей угрозой, это испытание для обеих наших стран, обладающих самыми большими армиями в Европе и ядерным потенциалом. Мы разделяем особую ответственность", — процитировало издание слова одного из чиновников из Елисейского дворца.
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Как указали авторы, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в Париже на первом англо-французском саммите с 2018 года. Сотрудничество в области обороны будет занимать центральное место в ходе обсуждений в пятницу.
Согласно статье, после начала украинского конфликта оба лидера осознали, что им необходимо "наладить отношения" ради того, чтобы показать единство стран Запада.
«

"Русские будут наблюдать и внимательно следить за сигналами, которые будут поступать с саммита. Если саммит будет разочаровывающим, это будет сигналом слабости", — посчитал один из опрошенных экспертов.

Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном вопросы поддержки Украины и сотрудничества двух стран в Индо-Тихоокеанском регионе.
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В миреВеликобританияФранцияЕвропаЭммануэль МакронРиши СунакРоссия
 
 
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