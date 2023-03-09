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Кассиршу из Одессы оштрафовали за использование русского языка

Кассиршу из Одессы оштрафовали за использование русского языка - РИА Новости, 09.03.2023

Кассиршу из Одессы оштрафовали за использование русского языка

В Одессе оштрафовали сотрудницу магазина за использование русского языка, сообщило издание "Украинские новости" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T18:12

2023-03-09T18:12

2023-03-09T19:26

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Одессе оштрафовали сотрудницу магазина за использование русского языка, сообщило издание "Украинские новости" в своем Telegram-канале.В протоколе указано, что работница одного из сетевых магазинов косметики помогала клиенту разобраться в украиноязычных этикетках товаров. Посетитель попросил ее перейти на русский язык. Одну из присутствующих возмутило происходящее, и она обозвала кассиршу "умственно отсталой". Женщина пыталась снимать происходящее на видео, но за сотрудницу магазина и русскоговорящего покупателя вступились другие посетители.Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни. За нарушение этого закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен (92 доллара).

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в мире, технологии, одесса, верховная рада украины