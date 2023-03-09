https://ria.ru/20230309/shos-1856699634.html

Лукашенко заявил о желании вступить в ШОС до саммита в Дели

Лукашенко заявил о желании вступить в ШОС до саммита в Дели - РИА Новости, 09.03.2023

Лукашенко заявил о желании вступить в ШОС до саммита в Дели

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о цели страны вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) еще до ее саммита 2023 года,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:20

2023-03-09T11:20

2023-03-09T11:43

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МИНСК, 9 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о цели страны вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) еще до ее саммита 2023 года, запланированного в Дели. В четверг глава белорусского государства проводит встречу с генсеком ШОС Чжан Мином."Мы поставили перед собой амбициозную цель - пройти путь по вступлению в члены Организации до саммита в Дели. Это будет хороший опыт для других", - цитирует слова Лукашенко телеграм-канал "Пул первого", близкий к президентской пресс-службе. Очередной саммит ШОС, как ожидается, состоится в июне 2023 года.Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года. Лукашенко тогда заявлял, что республика, которая пока является наблюдателем в организации, рассчитывает получить членство в ШОС уже через год.В январе был подписан протокол по итогам консультаций уполномоченных представителей государств-членов ШОС с уполномоченным представителем Белоруссии. По данным пресс-службы МИД, в ходе мероприятия белорусская сторона озвучила готовность к ускорению выполнения международно-юридических процедур для вступления в ШОС в качестве полноправного члена. В феврале Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС. Для оформления участия требуется подписать и ратифицировать меморандум, а также присоединиться к ряду документов, составляющих договорно-правовую базу этого интеграционного объединения. Скорейшее оформление членства Минска в ШОС - важнейшая задача в 2023 году, заявил в конце февраля глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

https://ria.ru/20230301/shos-1855201849.html

https://ria.ru/20230306/shos-1856043404.html

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, шос, дели, индия