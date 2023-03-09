https://ria.ru/20230309/shos-1856694553.html

В Минске прошла встреча главы МИД Белоруссии и генсека ШОС

В Минске прошла встреча главы МИД Белоруссии и генсека ШОС - РИА Новости, 09.03.2023

В Минске прошла встреча главы МИД Белоруссии и генсека ШОС

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил на встрече в Минске с генсеком ШОС Чжан Мином, что республика придает большое значение сотрудничеству с РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:59

2023-03-09T10:59

2023-03-09T10:59

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МИНСК, 9 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил на встрече в Минске с генсеком ШОС Чжан Мином, что республика придает большое значение сотрудничеству с этой организацией и рассчитывает на конструктивный, плодотворный диалог по вступлению в нее в качестве полноправного члена. "Надеюсь на продуктивный разговор. Рассчитываем на конструктивный, плодотворный диалог, связанный с процессом вступления нашей страны в ШОС, развитием многих направлений сотрудничества с организацией. В некоторых мы уже участвуем, но наше членство позволит потенциал сотрудничества, созданный в ШОС, использовать в полном объеме", - сказал Алейник. Он добавил, что в Минске очень ждали визита генсека ШОС. "Мы придаем очень важное значение сотрудничеству с ШОС, рассматриваем ее как важного игрока в системе международных отношений, который за последние годы добился серьезного политического и экономического веса", - сказал министр. Алейник заметил, что сегодня население стран ШОС составляет примерно половину населения Земли. Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены Шанхайской организации сотрудничества подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда заявлял, что республика, которая пока является наблюдателем в организации, рассчитывает получить членство в ШОС уже через год. В январе подписан протокол по итогам консультаций уполномоченных представителей государств-членов ШОС с уполномоченным представителем Белоруссии. По данным пресс-службы МИД, в ходе мероприятия белорусская сторона озвучила готовность к ускорению выполнения международно-юридических процедур для вступления в ШОС в качестве полноправного члена. В феврале Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС. Для оформления участия требуется подписать и ратифицировать меморандум, а также присоединиться к ряду документов, составляющих договорно-правовую базу этого интеграционного объединения. Скорейшее оформление членства Минска в ШОС - важнейшая задача в 2023 году, заявил глава МИД Белоруссии в конце февраля.

https://ria.ru/20230301/shos-1855201849.html

https://ria.ru/20221215/belorussiya-1838765017.html

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Дарья Буймова

в мире, белоруссия, минск, земля, сергей алейник, александр лукашенко, чжан мин, шос