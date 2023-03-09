https://ria.ru/20230309/shos-1856694553.html
В Минске прошла встреча главы МИД Белоруссии и генсека ШОС
В Минске прошла встреча главы МИД Белоруссии и генсека ШОС - РИА Новости, 09.03.2023
В Минске прошла встреча главы МИД Белоруссии и генсека ШОС
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил на встрече в Минске с генсеком ШОС Чжан Мином, что республика придает большое значение сотрудничеству с РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:59
2023-03-09T10:59
2023-03-09T10:59
в мире
белоруссия
минск
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сергей алейник
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чжан мин
шос
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МИНСК, 9 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил на встрече в Минске с генсеком ШОС Чжан Мином, что республика придает большое значение сотрудничеству с этой организацией и рассчитывает на конструктивный, плодотворный диалог по вступлению в нее в качестве полноправного члена. "Надеюсь на продуктивный разговор. Рассчитываем на конструктивный, плодотворный диалог, связанный с процессом вступления нашей страны в ШОС, развитием многих направлений сотрудничества с организацией. В некоторых мы уже участвуем, но наше членство позволит потенциал сотрудничества, созданный в ШОС, использовать в полном объеме", - сказал Алейник. Он добавил, что в Минске очень ждали визита генсека ШОС. "Мы придаем очень важное значение сотрудничеству с ШОС, рассматриваем ее как важного игрока в системе международных отношений, который за последние годы добился серьезного политического и экономического веса", - сказал министр. Алейник заметил, что сегодня население стран ШОС составляет примерно половину населения Земли. Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены Шанхайской организации сотрудничества подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда заявлял, что республика, которая пока является наблюдателем в организации, рассчитывает получить членство в ШОС уже через год. В январе подписан протокол по итогам консультаций уполномоченных представителей государств-членов ШОС с уполномоченным представителем Белоруссии. По данным пресс-службы МИД, в ходе мероприятия белорусская сторона озвучила готовность к ускорению выполнения международно-юридических процедур для вступления в ШОС в качестве полноправного члена. В феврале Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС. Для оформления участия требуется подписать и ратифицировать меморандум, а также присоединиться к ряду документов, составляющих договорно-правовую базу этого интеграционного объединения. Скорейшее оформление членства Минска в ШОС - важнейшая задача в 2023 году, заявил глава МИД Белоруссии в конце февраля.
https://ria.ru/20230301/shos-1855201849.html
https://ria.ru/20221215/belorussiya-1838765017.html
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в мире, белоруссия, минск, земля, сергей алейник, александр лукашенко, чжан мин, шос
В мире, Белоруссия, Минск, Земля, Сергей Алейник, Александр Лукашенко, Чжан Мин, ШОС
В Минске прошла встреча главы МИД Белоруссии и генсека ШОС
Глава МИД Белоруссии Алейник обсудил в Минске с генсеком ШОС вступление в организацию
МИНСК, 9 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил на встрече в Минске с генсеком ШОС Чжан Мином, что республика придает большое значение сотрудничеству с этой организацией и рассчитывает на конструктивный, плодотворный диалог по вступлению в нее в качестве полноправного члена.
"Надеюсь на продуктивный разговор. Рассчитываем на конструктивный, плодотворный диалог, связанный с процессом вступления нашей страны в ШОС, развитием многих направлений сотрудничества с организацией. В некоторых мы уже участвуем, но наше членство позволит потенциал сотрудничества, созданный в ШОС, использовать в полном объеме", - сказал Алейник.
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Он добавил, что в Минске очень ждали визита генсека ШОС. "Мы придаем очень важное значение сотрудничеству с ШОС, рассматриваем ее как важного игрока в системе международных отношений, который за последние годы добился серьезного политического и экономического веса", - сказал министр.
Алейник заметил, что сегодня население стран ШОС составляет примерно половину населения Земли
.
Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены Шанхайской организации сотрудничества подписан по итогам саммита организации в Самарканде
, который прошел 15-16 сентября 2022 года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко
тогда заявлял, что республика, которая пока является наблюдателем в организации, рассчитывает получить членство в ШОС уже через год.
В январе подписан протокол по итогам консультаций уполномоченных представителей государств-членов ШОС с уполномоченным представителем Белоруссии. По данным пресс-службы МИД, в ходе мероприятия белорусская сторона озвучила готовность к ускорению выполнения международно-юридических процедур для вступления в ШОС в качестве полноправного члена. В феврале Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС. Для оформления участия требуется подписать и ратифицировать меморандум, а также присоединиться к ряду документов, составляющих договорно-правовую базу этого интеграционного объединения. Скорейшее оформление членства Минска в ШОС - важнейшая задача в 2023 году, заявил глава МИД Белоруссии в конце февраля.
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