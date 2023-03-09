https://ria.ru/20230309/serbiya-1856795086.html

Вучич заявил о намерении сохранять корректные отношения с Россией

Вучич заявил о намерении сохранять корректные отношения с Россией - РИА Новости, 09.03.2023

Вучич заявил о намерении сохранять корректные отношения с Россией

Власти Сербии продолжат сохранять корректные отношения с Россией, заявил сербский президент Александр Вучич после встречи с послом РФ Александром... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:52

2023-03-09T15:52

2023-03-09T16:12

россия

сербия

в мире

александр вучич

александр боцан-харченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1547:2047:2698_1920x0_80_0_0_ab63df7d76b9a78d0c60700424787237.jpg

БЕЛГРАД, 9 мар – РИА Новости. Власти Сербии продолжат сохранять корректные отношения с Россией, заявил сербский президент Александр Вучич после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко.Президент Сербии и глава российского диппредставительства провели встречу в четверг в Белграде. Вучич после разговора разместил в соцсетях фотографию с Боцан-Харченко с краткой подписью."Хороший и полезный разговор с послом РФ Александром Боцан-Харченко. Мы обсуждали важные вопросы двусторонних отношений, я особо ознакомил его превосходительство с ситуацией в Косово и Метохии и позицией Сербии. Сербия продолжит сохранять корректные отношения с РФ", - написал сербский лидер.Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил ранее, что планирует 18 марта в Северной Македонии обсудить с президентом Сербии программу выполнения европейско-американского плана по урегулированию в Косово и Метохии.Прошлый раунд переговоров Вучича и Курти состоялся 27 февраля Брюсселе с участием главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака.В четверг в Приштину прибыл спецпредставитель ЕС по диалогу. Как ожидается, сначала Лайчак проведет встречу за закрытыми дверями с косовским "президентом" Вьосой Османи, затем – с премьером самопровозглашенной республики. В Белграде его ожидают 13-14 марта.Парламент Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.

https://ria.ru/20230306/serby-1856089327.html

https://ria.ru/20230303/ukraina-1855743680.html

https://ria.ru/20230301/serbiya-1855054281.html

россия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сербия, в мире, александр вучич, александр боцан-харченко