Вучич заявил о намерении сохранять корректные отношения с Россией
Вучич заявил, что Сербия намерена сохранять корректные отношения с Россией
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 мар – РИА Новости. Власти Сербии продолжат сохранять корректные отношения с Россией, заявил сербский президент Александр Вучич после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко.
Президент Сербии и глава российского диппредставительства провели встречу в четверг в Белграде. Вучич после разговора разместил в соцсетях фотографию с Боцан-Харченко с краткой подписью.
"Хороший и полезный разговор с послом РФ Александром Боцан-Харченко. Мы обсуждали важные вопросы двусторонних отношений, я особо ознакомил его превосходительство с ситуацией в Косово и Метохии и позицией Сербии. Сербия продолжит сохранять корректные отношения с РФ", - написал сербский лидер.
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил ранее, что планирует 18 марта в Северной Македонии обсудить с президентом Сербии программу выполнения европейско-американского плана по урегулированию в Косово и Метохии.
Прошлый раунд переговоров Вучича и Курти состоялся 27 февраля Брюсселе с участием главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака.
В четверг в Приштину прибыл спецпредставитель ЕС по диалогу. Как ожидается, сначала Лайчак проведет встречу за закрытыми дверями с косовским "президентом" Вьосой Османи, затем – с премьером самопровозглашенной республики. В Белграде его ожидают 13-14 марта.
Парламент Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.
Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.