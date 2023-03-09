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Вучич заявил о намерении сохранять корректные отношения с Россией - РИА Новости, 09.03.2023
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15:52 09.03.2023 (обновлено: 16:12 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/serbiya-1856795086.html
Вучич заявил о намерении сохранять корректные отношения с Россией
Вучич заявил о намерении сохранять корректные отношения с Россией - РИА Новости, 09.03.2023
Вучич заявил о намерении сохранять корректные отношения с Россией
Власти Сербии продолжат сохранять корректные отношения с Россией, заявил сербский президент Александр Вучич после встречи с послом РФ Александром... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:52
2023-03-09T16:12
россия
сербия
в мире
александр вучич
александр боцан-харченко
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БЕЛГРАД, 9 мар – РИА Новости. Власти Сербии продолжат сохранять корректные отношения с Россией, заявил сербский президент Александр Вучич после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко.Президент Сербии и глава российского диппредставительства провели встречу в четверг в Белграде. Вучич после разговора разместил в соцсетях фотографию с Боцан-Харченко с краткой подписью."Хороший и полезный разговор с послом РФ Александром Боцан-Харченко. Мы обсуждали важные вопросы двусторонних отношений, я особо ознакомил его превосходительство с ситуацией в Косово и Метохии и позицией Сербии. Сербия продолжит сохранять корректные отношения с РФ", - написал сербский лидер.Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил ранее, что планирует 18 марта в Северной Македонии обсудить с президентом Сербии программу выполнения европейско-американского плана по урегулированию в Косово и Метохии.Прошлый раунд переговоров Вучича и Курти состоялся 27 февраля Брюсселе с участием главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака.В четверг в Приштину прибыл спецпредставитель ЕС по диалогу. Как ожидается, сначала Лайчак проведет встречу за закрытыми дверями с косовским "президентом" Вьосой Османи, затем – с премьером самопровозглашенной республики. В Белграде его ожидают 13-14 марта.Парламент Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
https://ria.ru/20230306/serby-1856089327.html
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855743680.html
https://ria.ru/20230301/serbiya-1855054281.html
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россия, сербия, в мире, александр вучич, александр боцан-харченко
Россия, Сербия, В мире, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко
Вучич заявил о намерении сохранять корректные отношения с Россией

Вучич заявил, что Сербия намерена сохранять корректные отношения с Россией

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 9 мар – РИА Новости. Власти Сербии продолжат сохранять корректные отношения с Россией, заявил сербский президент Александр Вучич после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко.
Президент Сербии и глава российского диппредставительства провели встречу в четверг в Белграде. Вучич после разговора разместил в соцсетях фотографию с Боцан-Харченко с краткой подписью.
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Балицкий пообещал гражданство воюющим на стороне России сербам
6 марта, 11:43
"Хороший и полезный разговор с послом РФ Александром Боцан-Харченко. Мы обсуждали важные вопросы двусторонних отношений, я особо ознакомил его превосходительство с ситуацией в Косово и Метохии и позицией Сербии. Сербия продолжит сохранять корректные отношения с РФ", - написал сербский лидер.
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил ранее, что планирует 18 марта в Северной Македонии обсудить с президентом Сербии программу выполнения европейско-американского плана по урегулированию в Косово и Метохии.
Прошлый раунд переговоров Вучича и Курти состоялся 27 февраля Брюсселе с участием главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака.
В четверг в Приштину прибыл спецпредставитель ЕС по диалогу. Как ожидается, сначала Лайчак проведет встречу за закрытыми дверями с косовским "президентом" Вьосой Османи, затем – с премьером самопровозглашенной республики. В Белграде его ожидают 13-14 марта.
Государственный флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Минобороны Сербии опровергло сообщения о поставках боеприпасов на Украину
3 марта, 19:04
Парламент Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.
Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В Госдуме заявили о стремлении Запада поставить Сербию на колени
1 марта, 11:10
 
РоссияСербияВ миреАлександр ВучичАлександр Боцан-Харченко
 
 
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