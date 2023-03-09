https://ria.ru/20230309/senya-1856812575.html
Кота Сеню, которого забрали у живодера-стримера, выписали из клиники
Кота Сеню, которого забрали у живодера-стримера, выписали из клиники - РИА Новости, 09.03.2023
Кота Сеню, которого забрали у живодера-стримера, выписали из клиники
Кота Сеню, которого забрали у живодера-стримера в городе Реж, выписали из клиники, сообщил благотворительный фонд "ЗООзащита" в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:46
2023-03-09T16:46
2023-03-09T17:14
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Кота Сеню, которого забрали у живодера-стримера в городе Реж, выписали из клиники, сообщил благотворительный фонд "ЗООзащита" в соцсети "ВКонтакте".Претендентов на сердце Сени волонтеры выбирали строго, такие люди нашлись, с ними заключили договор.Как добавили в фонде, течение вируса иммунодефицита у кошек непредсказуемо: может перейти в стадию СПИДа, а может вообще никогда не перейти, все зависит от качества жизни.Широкий резонанс в социальных сетях получили видео, на которых полуголый блогер мучал своего кота Сеню ради просмотров, называя это "зарядкой". Злоумышленник швырял животное за шкуру, заставлял его делать "жим стоя", а также обматывал лапы скотчем. У блогера изъяли кота. Неделю Сеня находился на лечении в стационаре, там у него выявили вирус иммунодефицита кошек и вирус лейкемии.Зоозащитники подали заявление о возбуждении уголовного дела в отношении владельца кота по факту жестокого обращения с животным и пропаганды этих действий в Сети. Полиция начала проверку.
https://ria.ru/20230309/zhivoder-1856737467.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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реж, россия, животные, домашние животные, общество
Хорошие новости, Реж, Россия, Животные, домашние животные, Общество
Кота Сеню, которого забрали у живодера-стримера, выписали из клиники
Кота Сеню, которого забрали у живодера-стримера в уральском Реже, выписали из клиники
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар — РИА Новости.
Кота Сеню, которого забрали у живодера-стримера в городе Реж, выписали из клиники, сообщил благотворительный фонд "ЗООзащита" в соцсети "ВКонтакте
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"Так как он заразен для других котиков, ему нашли передержку без животных с перспективой остаться насовсем. Сене требуется сложное, длительное и дорогое лечение лейкоза. И, напомним, — спокойная жизнь, качественный корм и регулярное ветобследование. Все это готовы и могут обеспечить Сене его новые друзья", — говорится в публикации.
Претендентов на сердце Сени волонтеры выбирали строго, такие люди нашлись, с ними заключили договор.
Как добавили в фонде, течение вируса иммунодефицита у кошек непредсказуемо: может перейти в стадию СПИДа, а может вообще никогда не перейти, все зависит от качества жизни.
Полиция проверит публикации блогера-живодера из Ростова-на-Дону
Широкий резонанс в социальных сетях получили видео, на которых полуголый блогер мучал своего кота Сеню ради просмотров, называя это "зарядкой". Злоумышленник швырял животное за шкуру, заставлял его делать "жим стоя", а также обматывал лапы скотчем. У блогера изъяли кота. Неделю Сеня находился на лечении в стационаре, там у него выявили вирус иммунодефицита кошек и вирус лейкемии.
Зоозащитники подали заявление о возбуждении уголовного дела в отношении владельца кота по факту жестокого обращения с животным и пропаганды этих действий в Сети. Полиция начала проверку.
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