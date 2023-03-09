https://ria.ru/20230309/senya-1856812575.html

Кота Сеню, которого забрали у живодера-стримера, выписали из клиники

Кота Сеню, которого забрали у живодера-стримера, выписали из клиники - РИА Новости, 09.03.2023

Кота Сеню, которого забрали у живодера-стримера, выписали из клиники

Кота Сеню, которого забрали у живодера-стримера в городе Реж, выписали из клиники, сообщил благотворительный фонд "ЗООзащита" в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:46

2023-03-09T16:46

2023-03-09T17:14

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Кота Сеню, которого забрали у живодера-стримера в городе Реж, выписали из клиники, сообщил благотворительный фонд "ЗООзащита" в соцсети "ВКонтакте".Претендентов на сердце Сени волонтеры выбирали строго, такие люди нашлись, с ними заключили договор.Как добавили в фонде, течение вируса иммунодефицита у кошек непредсказуемо: может перейти в стадию СПИДа, а может вообще никогда не перейти, все зависит от качества жизни.Широкий резонанс в социальных сетях получили видео, на которых полуголый блогер мучал своего кота Сеню ради просмотров, называя это "зарядкой". Злоумышленник швырял животное за шкуру, заставлял его делать "жим стоя", а также обматывал лапы скотчем. У блогера изъяли кота. Неделю Сеня находился на лечении в стационаре, там у него выявили вирус иммунодефицита кошек и вирус лейкемии.Зоозащитники подали заявление о возбуждении уголовного дела в отношении владельца кота по факту жестокого обращения с животным и пропаганды этих действий в Сети. Полиция начала проверку.

https://ria.ru/20230309/zhivoder-1856737467.html

https://ria.ru/20230309/sychi-1856771979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

реж, россия, животные, домашние животные, общество