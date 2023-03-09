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США выступили за продление продуктовой сделки - РИА Новости, 09.03.2023
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15:49 09.03.2023 (обновлено: 16:06 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/sdelka-1856794374.html
США выступили за продление продуктовой сделки
США выступили за продление продуктовой сделки - РИА Новости, 09.03.2023
США выступили за продление продуктовой сделки
США хотят, чтобы продуктовая сделка была продлена, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:49
2023-03-09T16:06
сша
россия
турция
оон
джон кирби
зерновая сделка
в мире
украина
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США хотят, чтобы продуктовая сделка была продлена, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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сша, россия, турция, оон, джон кирби, зерновая сделка, в мире, украина
США, Россия, Турция, ООН, Джон Кирби, зерновая сделка, В мире, Украина
США выступили за продление продуктовой сделки

Координатор Белого дома Кирби: США хотят, чтобы продуктовая сделка была продлена

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США хотят, чтобы продуктовая сделка была продлена, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби.
«
"Мы хотим, чтобы она была продлена", - заявил Кирби в интервью телеканалу MSNBC.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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СШАРоссияТурцияООНДжон Кирбизерновая сделкаВ миреУкраина
 
 
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