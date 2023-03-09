https://ria.ru/20230309/sdelka-1856794374.html

США выступили за продление продуктовой сделки

США выступили за продление продуктовой сделки - РИА Новости, 09.03.2023

США выступили за продление продуктовой сделки

США хотят, чтобы продуктовая сделка была продлена, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:49

2023-03-09T15:49

2023-03-09T16:06

сша

россия

турция

оон

джон кирби

зерновая сделка

в мире

украина

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США хотят, чтобы продуктовая сделка была продлена, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230306/turtsiya-1856057195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, россия, турция, оон, джон кирби, зерновая сделка, в мире, украина