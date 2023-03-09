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Россия выполняет все обязательства в рамках зерновой сделки, заявил Лавров - РИА Новости, 09.03.2023
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13:28 09.03.2023 (обновлено: 13:44 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/sdelka-1856744150.html
Россия выполняет все обязательства в рамках зерновой сделки, заявил Лавров
Россия выполняет все обязательства в рамках зерновой сделки, заявил Лавров - РИА Новости, 09.03.2023
Россия выполняет все обязательства в рамках зерновой сделки, заявил Лавров
Россия выполняет все свои обязательства в рамках зерновой сделки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:28
2023-03-09T13:44
россия
зерновая сделка
экономика
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия выполняет все свои обязательства в рамках зерновой сделки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Первая (часть - ред.) - это безопасный экспорт по Черному морю украинского зерна из портов Украины, вторая часть пакета - необходимость снятия всех препятствий на пути экспорта российского зерна и российских удобрений. Первая часть выполняется. Мы, Российская Федерация, все свои обязательства в этой связи вместе с турецкими коллегами выполняем. Вторая часть не выполняется вообще", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.Лавров добавил, что с учетом того, что пакетная сделка по зерну выполняется только наполовину, ее продление - сложный вопрос."Если мы говорим о сделке, то она пакетная, продлевать можно только то, что уже выполняется. А если пакет выполняется наполовину, то вопрос о продлении приобретает достаточно сложный характер", - сказал он.
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россия, зерновая сделка, экономика
Россия, зерновая сделка, Экономика
Россия выполняет все обязательства в рамках зерновой сделки, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия выполняет все обязательства в рамках зерновой сделки

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия выполняет все свои обязательства в рамках зерновой сделки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Первая (часть - ред.) - это безопасный экспорт по Черному морю украинского зерна из портов Украины, вторая часть пакета - необходимость снятия всех препятствий на пути экспорта российского зерна и российских удобрений. Первая часть выполняется. Мы, Российская Федерация, все свои обязательства в этой связи вместе с турецкими коллегами выполняем. Вторая часть не выполняется вообще", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.
Лавров добавил, что с учетом того, что пакетная сделка по зерну выполняется только наполовину, ее продление - сложный вопрос.
"Если мы говорим о сделке, то она пакетная, продлевать можно только то, что уже выполняется. А если пакет выполняется наполовину, то вопрос о продлении приобретает достаточно сложный характер", - сказал он.
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Россиязерновая сделкаЭкономика
 
 
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