https://ria.ru/20230309/sdelka-1856744150.html

Россия выполняет все обязательства в рамках зерновой сделки, заявил Лавров

Россия выполняет все обязательства в рамках зерновой сделки, заявил Лавров - РИА Новости, 09.03.2023

Россия выполняет все обязательства в рамках зерновой сделки, заявил Лавров

Россия выполняет все свои обязательства в рамках зерновой сделки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:28

2023-03-09T13:28

2023-03-09T13:44

россия

зерновая сделка

экономика

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия выполняет все свои обязательства в рамках зерновой сделки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Первая (часть - ред.) - это безопасный экспорт по Черному морю украинского зерна из портов Украины, вторая часть пакета - необходимость снятия всех препятствий на пути экспорта российского зерна и российских удобрений. Первая часть выполняется. Мы, Российская Федерация, все свои обязательства в этой связи вместе с турецкими коллегами выполняем. Вторая часть не выполняется вообще", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.Лавров добавил, что с учетом того, что пакетная сделка по зерну выполняется только наполовину, ее продление - сложный вопрос."Если мы говорим о сделке, то она пакетная, продлевать можно только то, что уже выполняется. А если пакет выполняется наполовину, то вопрос о продлении приобретает достаточно сложный характер", - сказал он.

https://ria.ru/20230309/peskov-1856730685.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, зерновая сделка, экономика