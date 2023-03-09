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Греф рассказал о перспективах добровольных взносов компаний - РИА Новости, 09.03.2023
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11:55 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/sber-1856708976.html
Греф рассказал о перспективах добровольных взносов компаний
Греф рассказал о перспективах добровольных взносов компаний - РИА Новости, 09.03.2023
Греф рассказал о перспективах добровольных взносов компаний
Некоторые варианты добровольного взноса компаний в бюджет предполагают взнос от Сбербанка, пока окончательного понимания нет, заявил глава кредитной организации РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:55
2023-03-09T11:55
экономика
россия
герман греф
андрей белоусов
сбербанк россии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Некоторые варианты добровольного взноса компаний в бюджет предполагают взнос от Сбербанка, пока окончательного понимания нет, заявил глава кредитной организации Герман Греф. В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в 2023 году добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие. "Пока окончательного понимания нет, потому что есть разные версии. В разных версиях мы в каком-то объеме в качестве плательщика присутствуем, но сейчас оценить окончательно не представляется возможным. Во всяком случае, как будет принят закон, мы законопослушная компания, и выполним абсолютно все предписания закона", - ответил Греф на вопрос, коснется ли Сбербанка разовый платеж компаний в бюджет, возможность введения которого сейчас обсуждается.
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экономика, россия, герман греф, андрей белоусов, сбербанк россии
Экономика, Россия, Герман Греф, Андрей Белоусов, Сбербанк России
Греф рассказал о перспективах добровольных взносов компаний

Глава "Сбера" Греф не знает, попадет ли банк под действие закона о добровольном взносе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Некоторые варианты добровольного взноса компаний в бюджет предполагают взнос от Сбербанка, пока окончательного понимания нет, заявил глава кредитной организации Герман Греф.
В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в 2023 году добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.
"Пока окончательного понимания нет, потому что есть разные версии. В разных версиях мы в каком-то объеме в качестве плательщика присутствуем, но сейчас оценить окончательно не представляется возможным. Во всяком случае, как будет принят закон, мы законопослушная компания, и выполним абсолютно все предписания закона", - ответил Греф на вопрос, коснется ли Сбербанка разовый платеж компаний в бюджет, возможность введения которого сейчас обсуждается.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Силуанов рассказал о добровольных взносах бизнеса в бюджет
21 февраля, 14:15
 
ЭкономикаРоссияГерман ГрефАндрей БелоусовСбербанк России
 
 
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