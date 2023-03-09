https://ria.ru/20230309/sber-1856708976.html

Греф рассказал о перспективах добровольных взносов компаний

Греф рассказал о перспективах добровольных взносов компаний - РИА Новости, 09.03.2023

Греф рассказал о перспективах добровольных взносов компаний

Некоторые варианты добровольного взноса компаний в бюджет предполагают взнос от Сбербанка, пока окончательного понимания нет, заявил глава кредитной организации РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:55

2023-03-09T11:55

2023-03-09T11:55

экономика

россия

герман греф

андрей белоусов

сбербанк россии

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Некоторые варианты добровольного взноса компаний в бюджет предполагают взнос от Сбербанка, пока окончательного понимания нет, заявил глава кредитной организации Герман Греф. В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в 2023 году добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие. "Пока окончательного понимания нет, потому что есть разные версии. В разных версиях мы в каком-то объеме в качестве плательщика присутствуем, но сейчас оценить окончательно не представляется возможным. Во всяком случае, как будет принят закон, мы законопослушная компания, и выполним абсолютно все предписания закона", - ответил Греф на вопрос, коснется ли Сбербанка разовый платеж компаний в бюджет, возможность введения которого сейчас обсуждается.

https://ria.ru/20230221/byudzhet-1853439982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, герман греф, андрей белоусов, сбербанк россии