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Греф рассказал о перспективах добровольных взносов компаний
Греф рассказал о перспективах добровольных взносов компаний - РИА Новости, 09.03.2023
Греф рассказал о перспективах добровольных взносов компаний
Некоторые варианты добровольного взноса компаний в бюджет предполагают взнос от Сбербанка, пока окончательного понимания нет, заявил глава кредитной организации РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:55
2023-03-09T11:55
2023-03-09T11:55
экономика
россия
герман греф
андрей белоусов
сбербанк россии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Некоторые варианты добровольного взноса компаний в бюджет предполагают взнос от Сбербанка, пока окончательного понимания нет, заявил глава кредитной организации Герман Греф. В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в 2023 году добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие. "Пока окончательного понимания нет, потому что есть разные версии. В разных версиях мы в каком-то объеме в качестве плательщика присутствуем, но сейчас оценить окончательно не представляется возможным. Во всяком случае, как будет принят закон, мы законопослушная компания, и выполним абсолютно все предписания закона", - ответил Греф на вопрос, коснется ли Сбербанка разовый платеж компаний в бюджет, возможность введения которого сейчас обсуждается.
https://ria.ru/20230221/byudzhet-1853439982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, герман греф, андрей белоусов, сбербанк россии
Экономика, Россия, Герман Греф, Андрей Белоусов, Сбербанк России
Греф рассказал о перспективах добровольных взносов компаний
Глава "Сбера" Греф не знает, попадет ли банк под действие закона о добровольном взносе
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Некоторые варианты добровольного взноса компаний в бюджет предполагают взнос от Сбербанка, пока окончательного понимания нет, заявил глава кредитной организации Герман Греф.
В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов
сообщил, что правительство РФ
прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в 2023 году добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.
"Пока окончательного понимания нет, потому что есть разные версии. В разных версиях мы в каком-то объеме в качестве плательщика присутствуем, но сейчас оценить окончательно не представляется возможным. Во всяком случае, как будет принят закон, мы законопослушная компания, и выполним абсолютно все предписания закона", - ответил Греф на вопрос, коснется ли Сбербанка разовый платеж компаний в бюджет, возможность введения которого сейчас обсуждается.
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