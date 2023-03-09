https://ria.ru/20230309/sarmat-1856651111.html

В Пентагоне назвали "Сармат" в высокой степени боеспособным оружием

В Пентагоне назвали "Сармат" в высокой степени боеспособным оружием - РИА Новости, 09.03.2023

В Пентагоне назвали "Сармат" в высокой степени боеспособным оружием

Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" в высокой степени боеспособна, поэтому США необходимы средства сдерживания, заявил глава... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T01:40

2023-03-09T01:40

2023-03-09T02:15

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norad

сармат (ракета)

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" в высокой степени боеспособна, поэтому США необходимы средства сдерживания, заявил глава североамериканского командования воздушной обороны (NORAD) генерал Глен ван Херк.Он также упомянул испытания российской атомной подлодки "Белгород", имеющей на вооружении торпеды "Посейдон", с помощью которых можно наносить удары по прибрежным целям с расстояния в тысячи километров. "И держать Родину под угрозой", - предупредил американский генерал.Ван Херк добавил, что североамериканский континент также способны поразить российские крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Отметил он и применение Россией на Украине новой гиперзвуковой ракеты."Сармат" придет на смену тяжелой стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода". Первыми новый комплекс должны получить ракетчики Ужурского ракетного соединения, так как оно имеет важное стратегическое положение и обладает необходимой инфраструктурой для базирования тяжелых жидкотопливных ракет. Для размещения "Сармата" используют инфраструктуру от "Воеводы", что существенно сокращает время и затраты на развертывание нового комплекса.Владимир Путин впервые объявил о разработке "Посейдона" в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие подводные беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. "Посейдоны" установят на многоцелевые атомные подводные лодки класса "Белгород" и "Хабаровск". Характеристики этих АПЛ засекречены.

https://ria.ru/20230223/sarmat-1853904986.html

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россия, сша, украина, пентагон, norad, сармат (ракета), в мире