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США ввели санкции против китайских компаний за сотрудничество с Ираном - РИА Новости, 09.03.2023
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18:46 09.03.2023 (обновлено: 18:58 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856849877.html
США ввели санкции против китайских компаний за сотрудничество с Ираном
США ввели санкции против китайских компаний за сотрудничество с Ираном - РИА Новости, 09.03.2023
США ввели санкции против китайских компаний за сотрудничество с Ираном
США вводят санкции против ряда китайских компаний за поддержку иранской программы создания беспилотников, заявляет американский минфин. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T18:46
2023-03-09T18:58
сша
иран
в мире
санкции
технологии
китай
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США вводят санкции против ряда китайских компаний за поддержку иранской программы создания беспилотников, заявляет американский минфин."Бюро по контролю за иностранными активами минфина вводит санкции против сети из пяти компаний и одного лица за усилия по поддержке закупками иранской программы БПЛА", - говорится в распространенном сообщении ведомства.Как говорится в сообщении, "базирующаяся в КНР сеть" ответственна за продажу и доставку тысяч компонентов аэрокосмической промышленности, которые могут быть использованы для разработки и создания беспилотников.
https://ria.ru/20230306/bpla-1856107638.html
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сша, иран, в мире, санкции, технологии, китай
США, Иран, В мире, Санкции, Технологии, Китай
США ввели санкции против китайских компаний за сотрудничество с Ираном

США вводят санкции против китайских компаний за поддержку иранской программы БПЛА

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США вводят санкции против ряда китайских компаний за поддержку иранской программы создания беспилотников, заявляет американский минфин.
"Бюро по контролю за иностранными активами минфина вводит санкции против сети из пяти компаний и одного лица за усилия по поддержке закупками иранской программы БПЛА", - говорится в распространенном сообщении ведомства.
Как говорится в сообщении, "базирующаяся в КНР сеть" ответственна за продажу и доставку тысяч компонентов аэрокосмической промышленности, которые могут быть использованы для разработки и создания беспилотников.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Минобороны Ирана представит новые беспилотники в ближайшее время
6 марта, 12:44
 
СШАИранВ миреСанкцииТехнологииКитай
 
 
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