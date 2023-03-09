https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856849877.html

США ввели санкции против китайских компаний за сотрудничество с Ираном

США ввели санкции против китайских компаний за сотрудничество с Ираном - РИА Новости, 09.03.2023

США ввели санкции против китайских компаний за сотрудничество с Ираном

США вводят санкции против ряда китайских компаний за поддержку иранской программы создания беспилотников, заявляет американский минфин. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T18:46

2023-03-09T18:46

2023-03-09T18:58

сша

иран

в мире

санкции

технологии

китай

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США вводят санкции против ряда китайских компаний за поддержку иранской программы создания беспилотников, заявляет американский минфин."Бюро по контролю за иностранными активами минфина вводит санкции против сети из пяти компаний и одного лица за усилия по поддержке закупками иранской программы БПЛА", - говорится в распространенном сообщении ведомства.Как говорится в сообщении, "базирующаяся в КНР сеть" ответственна за продажу и доставку тысяч компонентов аэрокосмической промышленности, которые могут быть использованы для разработки и создания беспилотников.

https://ria.ru/20230306/bpla-1856107638.html

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иран

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, иран, в мире, санкции, технологии, китай