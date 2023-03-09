https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856849877.html
США ввели санкции против китайских компаний за сотрудничество с Ираном
США ввели санкции против китайских компаний за сотрудничество с Ираном - РИА Новости, 09.03.2023
США ввели санкции против китайских компаний за сотрудничество с Ираном
США вводят санкции против ряда китайских компаний за поддержку иранской программы создания беспилотников, заявляет американский минфин. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T18:46
2023-03-09T18:46
2023-03-09T18:58
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США вводят санкции против ряда китайских компаний за поддержку иранской программы создания беспилотников, заявляет американский минфин."Бюро по контролю за иностранными активами минфина вводит санкции против сети из пяти компаний и одного лица за усилия по поддержке закупками иранской программы БПЛА", - говорится в распространенном сообщении ведомства.Как говорится в сообщении, "базирующаяся в КНР сеть" ответственна за продажу и доставку тысяч компонентов аэрокосмической промышленности, которые могут быть использованы для разработки и создания беспилотников.
https://ria.ru/20230306/bpla-1856107638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, иран, в мире, санкции, технологии, китай
США, Иран, В мире, Санкции, Технологии, Китай
США ввели санкции против китайских компаний за сотрудничество с Ираном
США вводят санкции против китайских компаний за поддержку иранской программы БПЛА