https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856800840.html

Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции против "Росатома", пишут СМИ

Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции против "Росатома", пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2023

Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции против "Росатома", пишут СМИ

Франция, Венгрия и Болгария блокируют введение санкций Европейского союза против корпорации "Росатом", сообщает агентство РАР со ссылкой на источник в... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:16

2023-03-09T16:16

2023-03-09T16:16

россия

франция

венгрия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

евросоюз

еврокомиссия

болгария

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Франция, Венгрия и Болгария блокируют введение санкций Европейского союза против корпорации "Росатом", сообщает агентство РАР со ссылкой на источник в структурах ЕС. "Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции ЕС против российского сектора атомной энергии, в том числе против концерна "Росатом". Речь идет среди прочего о ядерном топливе", - говорится в сообщении. Агентство утверждает, что наложение санкций на российский сектор атомной энергетики было условием поддержки Польшей десятого пакета санкций Евросоюза против России при том, что принятие каждого пакета санкций в ЕС требует единогласия 27 государств-членов. "Крупнейшим защитником сотрудничества в области атомной энергетики с "Росатом" является Франция. Наиболее громким является Венгрия, которая ссылается на национальную безопасность, когда появляются какие-либо упоминания на тему наложения санкций на "Росатом". Болгария также заявляет, что обеспокоена безопасностью поставок", - утверждает РАР со ссылкой на источник в структурах Евросоюза. При этом агентство сообщает, что наложение санкций ЕС на "Росатом" активно лоббирует Украина. "Украина просит ЕС решить вопрос о ядерном топливе, указывая на то, что "Росатом" осознал, что у него есть защитный зонт в ЕС, и все, что его касается, исключено из санкционной угрозы", - говорится в сообщении. Ранее Франция сообщала, что многие ее атомные электростанции используют российское ядерное топливо. "Росатом" строит два новых блока венгерской атомной электростанции в Пакше. Евросоюз 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230304/swift-1855811385.html

https://ria.ru/20230309/rosatom-1856649471.html

https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856722989.html

https://ria.ru/20230302/uran-1855221053.html

россия

франция

венгрия

болгария

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россия, франция, венгрия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз, еврокомиссия, болгария, санкции в отношении россии