Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции против "Росатома", пишут СМИ
PAP: Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции Евросоюза против "Росатома"
Стенд компании "Росатом". Архивное фото
ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Франция, Венгрия и Болгария блокируют введение санкций Европейского союза против корпорации "Росатом", сообщает агентство РАР со ссылкой на источник в структурах ЕС.
"Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции ЕС против российского сектора атомной энергии, в том числе против концерна "Росатом". Речь идет среди прочего о ядерном топливе", - говорится в сообщении.
"Крупнейшим защитником сотрудничества в области атомной энергетики с "Росатом" является Франция. Наиболее громким является Венгрия, которая ссылается на национальную безопасность, когда появляются какие-либо упоминания на тему наложения санкций на "Росатом". Болгария также заявляет, что обеспокоена безопасностью поставок", - утверждает РАР со ссылкой на источник в структурах Евросоюза.
При этом агентство сообщает, что наложение санкций ЕС на "Росатом" активно лоббирует Украина. "Украина просит ЕС решить вопрос о ядерном топливе, указывая на то, что "Росатом" осознал, что у него есть защитный зонт в ЕС, и все, что его касается, исключено из санкционной угрозы", - говорится в сообщении.
Ранее Франция сообщала, что многие ее атомные электростанции используют российское ядерное топливо. "Росатом" строит два новых блока венгерской атомной электростанции в Пакше.
Евросоюз 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.