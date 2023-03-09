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Посол Антонов назвал пользу для России от западных санкций - РИА Новости, 09.03.2023
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00:05 09.03.2023 (обновлено: 00:26 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856647374.html
Посол Антонов назвал пользу для России от западных санкций
Посол Антонов назвал пользу для России от западных санкций - РИА Новости, 09.03.2023
Посол Антонов назвал пользу для России от западных санкций
Западные санкции оказались для России бодрящим душем, который подстегнул в стране опережающее импортозамещение, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T00:05
2023-03-09T00:26
россия
вашингтон (штат)
сша
анатолий антонов
мвф
северный поток
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Западные санкции оказались для России бодрящим душем, который подстегнул в стране опережающее импортозамещение, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, "несмотря на мрачные прогнозы, российская экономика устояла под таким, без преувеличения, беспрецедентным и всесторонним натиском". "Никакого обвала рынка так и не произошло. По последним оценкам, сокращение ВВП России по итогам 2022 года ограничилось 2,1%. На "коллапс" никак не тянет", - заявил Антонов. Он отметил, что, по прогнозу МВФ, рост ВВП произойдет уже в 2023 году. "Пусть цифра невелика - 0,3% (в 2024 году — уже 2,1%), но это выше, чем даже у "прогрессивных" западных юрисдикций. А если верить некоторым экспертам, продолжающим указывать на высокую вероятность рецессии в американском хозяйстве — больше, чем в США", - написал посол. По словам Антонова, американские эксперты уже указывают на просчеты Вашингтона в отношении Москвы, способность России переориентироваться и не допустить дефицита товаров оказалась недооцененной. Антонов отметил, что уже год, как против России развязана "невиданная по масштабам санкционная война". "Антирыночные решения наших бывших партнеров привели к серьезной эрозии основ мировой экономики", - указал он. Как пишет Антонов, воздействие нестабильной глобальной экономической конъюнктуры ощущают и американцы. "Вашингтон старается обставить политику "адских" санкций против зарубежных конкурентов яркими, но лишь псевдоблаговидными предлогами. Непредвзятому наблюдателю ясно, что речь идет о банальной корысти. Ориентации на решение собственных задач. Даже если последние расходятся с приоритетами ближайших союзников", – отметил он. По его словам, Россия в данном контексте — не исключение. "Соединенные Штаты пытаются наказать нас за столь неслыханную "наглость", как защиту — после исчерпания всех политико-дипломатических методов — коренных интересов национальной безопасности. Принудить к развороту на 180 градусов в формировании внешнего курса. А также отказаться от "вредной" идеи выстраивания более справедливой, полицентричной архитектуры международных отношений", - считает Антонов. "Запутанные ограничения бьют не глядя, даже по абсолютно не связанным с политикой, жизненно важным сферам, таким как сельское хозяйство и производство удобрений. Дошло до того, что американцы сами себе запретили покупать не только бензин из российской нефти, но даже, к примеру, высококачественные отечественные морепродукты. Абсурд", - подчеркнул Антонов. Он добавил, что США не стали довольствоваться этим, вмешавшись в фундаментальные основы энергорынков, стремясь установить "нелегитимный ценовой диктат от имени покупателей углеводородов". "Крайне дестабилизирует мировое хозяйство откровенное воровство российских активов. Причем совершается оно вопреки базовому принципу хваленого англосаксонского права — неприкосновенности частной собственности", - отметил он. "Апогей деструктивных инициатив западников под эгидой Вашингтона — использование в собственных конъюнктурных целях террористических методов. За примером далеко ходить не надо - взрывы, разрушившие протянутые с огромным трудом по дну Балтийского моря "Северные потоки", были именно терактами", - заявил посол. По его словам, высокий профессионализм российского правительства и финрегуляторов, сумевших стабилизировать банковский сектор и валютную сферу, оперативно наладить собственное производство там, где образовался вакуум из-за вынужденного ухода западных компаний, признают и в Вашингтоне. "В условиях "идеального шторма" Россия продолжает добросовестно выполнять свои долговые обязательства. Остается надежным поставщиком критически важной продукции — прежде всего, энергоносителей, зерна, удобрений. Более того, мы в ускоренном порядке готовимся к выходу на новые рубежи. Открываются бескрайние перспективы в развитии инфраструктуры, обрабатывающей промышленности и внутреннего туризма. Серьезное внимание уделяется выстраиванию новых логистических коридоров и модернизации портов. Это позволит значительно расширить экономические связи с действительно заинтересованными в обоюдовыгодном взаимодействии государствами", - указал дипломат. Он отметил, что "к большинству стран-инициаторов ограничений вернулся своеобразный "бумеранг" в виде рекордной инфляции, закрытия предприятий, потери рабочих мест и доступа к емкому российскому рынку, дефицита энергосырья, а также падения доверия к доллару как средству платежа и накопления активов".
https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854707487.html
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россия, вашингтон (штат), сша, анатолий антонов, мвф, северный поток
Россия, Вашингтон (штат), США, Анатолий Антонов, МВФ, Северный поток
Посол Антонов назвал пользу для России от западных санкций

Антонов: западные санкции против России подстегнули в стране опережающее импортозамещение

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Западные санкции оказались для России бодрящим душем, который подстегнул в стране опережающее импортозамещение, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
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"Зачинщиков санкций можно только поблагодарить за искусственно созданную возможность по-настоящему заняться опережающим импортозамещением. Прежде всего — в сфере новых технологий, от которых недоброжелатели безуспешно пытаются нас "отключить". Рестрикции оказались для российского бизнеса наподобие бодрящего утреннего душа", - написал Антонов в статье для газеты "Коммерсант".
По его словам, "несмотря на мрачные прогнозы, российская экономика устояла под таким, без преувеличения, беспрецедентным и всесторонним натиском".
"Никакого обвала рынка так и не произошло. По последним оценкам, сокращение ВВП России по итогам 2022 года ограничилось 2,1%. На "коллапс" никак не тянет", - заявил Антонов.
Он отметил, что, по прогнозу МВФ, рост ВВП произойдет уже в 2023 году. "Пусть цифра невелика - 0,3% (в 2024 году — уже 2,1%), но это выше, чем даже у "прогрессивных" западных юрисдикций. А если верить некоторым экспертам, продолжающим указывать на высокую вероятность рецессии в американском хозяйстве — больше, чем в США", - написал посол.
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По словам Антонова, американские эксперты уже указывают на просчеты Вашингтона в отношении Москвы, способность России переориентироваться и не допустить дефицита товаров оказалась недооцененной.
Антонов отметил, что уже год, как против России развязана "невиданная по масштабам санкционная война".
"Антирыночные решения наших бывших партнеров привели к серьезной эрозии основ мировой экономики", - указал он.
Как пишет Антонов, воздействие нестабильной глобальной экономической конъюнктуры ощущают и американцы.
"Вашингтон старается обставить политику "адских" санкций против зарубежных конкурентов яркими, но лишь псевдоблаговидными предлогами. Непредвзятому наблюдателю ясно, что речь идет о банальной корысти. Ориентации на решение собственных задач. Даже если последние расходятся с приоритетами ближайших союзников", – отметил он.
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По его словам, Россия в данном контексте — не исключение.
"Соединенные Штаты пытаются наказать нас за столь неслыханную "наглость", как защиту — после исчерпания всех политико-дипломатических методов — коренных интересов национальной безопасности. Принудить к развороту на 180 градусов в формировании внешнего курса. А также отказаться от "вредной" идеи выстраивания более справедливой, полицентричной архитектуры международных отношений", - считает Антонов.
"Запутанные ограничения бьют не глядя, даже по абсолютно не связанным с политикой, жизненно важным сферам, таким как сельское хозяйство и производство удобрений. Дошло до того, что американцы сами себе запретили покупать не только бензин из российской нефти, но даже, к примеру, высококачественные отечественные морепродукты. Абсурд", - подчеркнул Антонов.
Он добавил, что США не стали довольствоваться этим, вмешавшись в фундаментальные основы энергорынков, стремясь установить "нелегитимный ценовой диктат от имени покупателей углеводородов".
"Крайне дестабилизирует мировое хозяйство откровенное воровство российских активов. Причем совершается оно вопреки базовому принципу хваленого англосаксонского права — неприкосновенности частной собственности", - отметил он.
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"Апогей деструктивных инициатив западников под эгидой Вашингтона — использование в собственных конъюнктурных целях террористических методов. За примером далеко ходить не надо - взрывы, разрушившие протянутые с огромным трудом по дну Балтийского моря "Северные потоки", были именно терактами", - заявил посол.
По его словам, высокий профессионализм российского правительства и финрегуляторов, сумевших стабилизировать банковский сектор и валютную сферу, оперативно наладить собственное производство там, где образовался вакуум из-за вынужденного ухода западных компаний, признают и в Вашингтоне.
"В условиях "идеального шторма" Россия продолжает добросовестно выполнять свои долговые обязательства. Остается надежным поставщиком критически важной продукции — прежде всего, энергоносителей, зерна, удобрений. Более того, мы в ускоренном порядке готовимся к выходу на новые рубежи. Открываются бескрайние перспективы в развитии инфраструктуры, обрабатывающей промышленности и внутреннего туризма. Серьезное внимание уделяется выстраиванию новых логистических коридоров и модернизации портов. Это позволит значительно расширить экономические связи с действительно заинтересованными в обоюдовыгодном взаимодействии государствами", - указал дипломат.
Он отметил, что "к большинству стран-инициаторов ограничений вернулся своеобразный "бумеранг" в виде рекордной инфляции, закрытия предприятий, потери рабочих мест и доступа к емкому российскому рынку, дефицита энергосырья, а также падения доверия к доллару как средству платежа и накопления активов".
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РоссияВашингтон (штат)СШААнатолий АнтоновМВФСеверный поток
 
 
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