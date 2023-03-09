https://ria.ru/20230309/rosatom-1856649471.html

Конгрессмен призвал США попытаться закрыть "Росатом"

Конгрессмен призвал США попытаться закрыть "Росатом" - РИА Новости, 09.03.2023

Конгрессмен призвал США попытаться закрыть "Росатом"

США должны стремиться к закрытию российской госкорпорации "Росатом", такое мнение высказал глава комитета по стратегическим силам палаты представителей Дуг... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T01:01

2023-03-09T01:01

2023-03-09T04:07

россия

сша

китай

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США должны стремиться к закрытию российской госкорпорации "Росатом", такое мнение высказал глава комитета по стратегическим силам палаты представителей Дуг Лэмборн.Как заявил законодатель на заседании комитета, Китай расширяет ядерный арсенал, в чем Пекину якобы помогает "Росатом". "Надеюсь, мы увидим комплексную стратегию администрации, чтобы разрушить эти отношения и в идеале — закрыть "Росатом", - заявил Лэмборн.Он добавил, что США должны задуматься о том, чтобы прекратить уведомлять Россию в рамках ДСНВ. "Как я понимаю, Россия перестала уведомлять нас в рамках договора, а мы все равно продолжаем. Любопытно, что мы продолжаем это делать в рамках договора, а Россия более не отвечает взаимностью", - сказал Лэмборн.

https://ria.ru/20230308/razvedka-1856637123.html

россия

сша

китай

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россия, сша, китай, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"