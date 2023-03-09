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Конгрессмен призвал США попытаться закрыть "Росатом" - РИА Новости, 09.03.2023
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01:01 09.03.2023 (обновлено: 04:07 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/rosatom-1856649471.html
Конгрессмен призвал США попытаться закрыть "Росатом"
Конгрессмен призвал США попытаться закрыть "Росатом" - РИА Новости, 09.03.2023
Конгрессмен призвал США попытаться закрыть "Росатом"
США должны стремиться к закрытию российской госкорпорации "Росатом", такое мнение высказал глава комитета по стратегическим силам палаты представителей Дуг... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T01:01
2023-03-09T04:07
россия
сша
китай
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США должны стремиться к закрытию российской госкорпорации "Росатом", такое мнение высказал глава комитета по стратегическим силам палаты представителей Дуг Лэмборн.Как заявил законодатель на заседании комитета, Китай расширяет ядерный арсенал, в чем Пекину якобы помогает "Росатом". "Надеюсь, мы увидим комплексную стратегию администрации, чтобы разрушить эти отношения и в идеале — закрыть "Росатом", - заявил Лэмборн.Он добавил, что США должны задуматься о том, чтобы прекратить уведомлять Россию в рамках ДСНВ. "Как я понимаю, Россия перестала уведомлять нас в рамках договора, а мы все равно продолжаем. Любопытно, что мы продолжаем это делать в рамках договора, а Россия более не отвечает взаимностью", - сказал Лэмборн.
https://ria.ru/20230308/razvedka-1856637123.html
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россия, сша, китай, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, США, Китай, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Конгрессмен призвал США попытаться закрыть "Росатом"

Конгрессмен Лэмборн призвал власти США стремиться к закрытию госкорпорации "Росатом"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США должны стремиться к закрытию российской госкорпорации "Росатом", такое мнение высказал глава комитета по стратегическим силам палаты представителей Дуг Лэмборн.
Как заявил законодатель на заседании комитета, Китай расширяет ядерный арсенал, в чем Пекину якобы помогает "Росатом". "Надеюсь, мы увидим комплексную стратегию администрации, чтобы разрушить эти отношения и в идеале — закрыть "Росатом", - заявил Лэмборн.
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Он добавил, что США должны задуматься о том, чтобы прекратить уведомлять Россию в рамках ДСНВ. "Как я понимаю, Россия перестала уведомлять нас в рамках договора, а мы все равно продолжаем. Любопытно, что мы продолжаем это делать в рамках договора, а Россия более не отвечает взаимностью", - сказал Лэмборн.
 
РоссияСШАКитайГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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