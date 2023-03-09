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Ребенка, которого удерживал мужчина в Нижневартовске, освободили - РИА Новости, 09.03.2023
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09:32 09.03.2023 (обновлено: 11:03 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/rebenok-1856674668.html
Ребенка, которого удерживал мужчина в Нижневартовске, освободили
Ребенка, которого удерживал мужчина в Нижневартовске, освободили - РИА Новости, 09.03.2023
Ребенка, которого удерживал мужчина в Нижневартовске, освободили
Мужчина, удерживавший ребенка в квартире в Нижневартовске, после переговоров сдался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:32
2023-03-09T11:03
нижневартовск
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Мужчина, удерживавший ребенка в квартире в Нижневартовске, после переговоров сдался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД."Благодаря переговорам уговорили его сдаться. Он отпустил ребенка и сдался, теперь он задержан", — уточнил собеседник агентства.Жизни мальчика ничего не угрожает.Утром в четверг мужчина в неадекватном состоянии заперся в квартире вместе с сыном и угрожал самоубийством. Когда спасатели попытались вскрыть дверь, он выстрелил с балкона в воздух.СУ СК открыло уголовное дело по статьям "Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего", и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
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нижневартовск, происшествия
Нижневартовск, Происшествия
Ребенка, которого удерживал мужчина в Нижневартовске, освободили

МВД: ребенка, которого удерживал вооруженный мужчина в Нижневартовске, освободили

© Фото : пресс-служба администрации НижневартовскаСотрудники полиции возле жилого дома в Нижневартовске, где вооруженный мужчина удерживает ребенка
Сотрудники полиции возле жилого дома в Нижневартовске, где вооруженный мужчина удерживает ребенка - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
Сотрудники полиции возле жилого дома в Нижневартовске, где вооруженный мужчина удерживает ребенка
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Мужчина, удерживавший ребенка в квартире в Нижневартовске, после переговоров сдался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
"Благодаря переговорам уговорили его сдаться. Он отпустил ребенка и сдался, теперь он задержан", — уточнил собеседник агентства.
Жизни мальчика ничего не угрожает.
Утром в четверг мужчина в неадекватном состоянии заперся в квартире вместе с сыном и угрожал самоубийством. Когда спасатели попытались вскрыть дверь, он выстрелил с балкона в воздух.
СУ СК открыло уголовное дело по статьям "Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего", и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
 
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