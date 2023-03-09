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Ребенка, которого удерживал мужчина в Нижневартовске, освободили
Ребенка, которого удерживал мужчина в Нижневартовске, освободили - РИА Новости, 09.03.2023
Ребенка, которого удерживал мужчина в Нижневартовске, освободили
Мужчина, удерживавший ребенка в квартире в Нижневартовске, после переговоров сдался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:32
2023-03-09T09:32
2023-03-09T11:03
нижневартовск
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Мужчина, удерживавший ребенка в квартире в Нижневартовске, после переговоров сдался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД."Благодаря переговорам уговорили его сдаться. Он отпустил ребенка и сдался, теперь он задержан", — уточнил собеседник агентства.Жизни мальчика ничего не угрожает.Утром в четверг мужчина в неадекватном состоянии заперся в квартире вместе с сыном и угрожал самоубийством. Когда спасатели попытались вскрыть дверь, он выстрелил с балкона в воздух.СУ СК открыло уголовное дело по статьям "Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего", и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
нижневартовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижневартовск, происшествия
Нижневартовск, Происшествия
Ребенка, которого удерживал мужчина в Нижневартовске, освободили
МВД: ребенка, которого удерживал вооруженный мужчина в Нижневартовске, освободили
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Мужчина, удерживавший ребенка в квартире в Нижневартовске, после переговоров сдался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
"Благодаря переговорам уговорили его сдаться. Он отпустил ребенка и сдался, теперь он задержан", — уточнил собеседник агентства.
Жизни мальчика ничего не угрожает.
Утром в четверг мужчина в неадекватном состоянии заперся в квартире вместе с сыном и угрожал самоубийством. Когда спасатели попытались вскрыть дверь, он выстрелил с балкона в воздух.
СУ СК
открыло уголовное дело по статьям "Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего", и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".