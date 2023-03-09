https://ria.ru/20230309/rebenok-1856674668.html

Ребенка, которого удерживал мужчина в Нижневартовске, освободили

Ребенка, которого удерживал мужчина в Нижневартовске, освободили - РИА Новости, 09.03.2023

Ребенка, которого удерживал мужчина в Нижневартовске, освободили

Мужчина, удерживавший ребенка в квартире в Нижневартовске, после переговоров сдался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T09:32

2023-03-09T09:32

2023-03-09T11:03

нижневартовск

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Мужчина, удерживавший ребенка в квартире в Нижневартовске, после переговоров сдался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД."Благодаря переговорам уговорили его сдаться. Он отпустил ребенка и сдался, теперь он задержан", — уточнил собеседник агентства.Жизни мальчика ничего не угрожает.Утром в четверг мужчина в неадекватном состоянии заперся в квартире вместе с сыном и угрожал самоубийством. Когда спасатели попытались вскрыть дверь, он выстрелил с балкона в воздух.СУ СК открыло уголовное дело по статьям "Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего", и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

нижневартовск

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижневартовск, происшествия