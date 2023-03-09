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Расходы бюджета Воронежской области увеличили на 23,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 09.03.2023
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Воронежская область
 
16:18 09.03.2023 (обновлено: 16:33 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/raskhody-1856801294.html
Расходы бюджета Воронежской области увеличили на 23,6 миллиарда рублей
Расходы бюджета Воронежской области увеличили на 23,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 09.03.2023
Расходы бюджета Воронежской области увеличили на 23,6 миллиарда рублей
Депутаты Воронежской областной думы увеличили на 23,6 миллиарда рублей расходы бюджета региона на 2023 год, сообщает в четверг заксобрание. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:18
2023-03-09T16:33
воронежская область
экономика
воронежская область
херсонская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
министерство финансов рф (минфин россии)
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ВОРОНЕЖ, 9 мар - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы увеличили на 23,6 миллиарда рублей расходы бюджета региона на 2023 год, сообщает в четверг заксобрание. Воронежская областная дума в четверг, 9 марта, одобрила первую корректировку главного финансового документа региона на 2023 год. Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, необходимость корректировок связана с уточнением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением средств между и внутри департаментов. Проект документа был согласован с Минфином, всего изменения были внесены в 10 статей и 13 приложений закона Воронежской области "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". "Дополнительное финансирование будет направлено на выполнение социальных обязательств (в том числе сокращение аварийного жилого фонда), увеличение зарплат работникам бюджетной сферы, оснащение и ремонт объектов здравоохранения, образования, спорта и культуры, модернизацию дорожной сети, обновление автобусного парка пассажирского транспорта и коммунальной техники, благоустройство общественных территорий, поддержку семей мобилизованных участников СВО", – сказал Нетёсов. Так, доходы областного бюджета в 2023 году в целом увеличиваются на 430 миллионов рублей (всего они составят более 157 миллиардов 120 миллионов рублей), в том числе за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 126,6 миллиона рублей для создания быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей в рамках пилотного проекта. Кроме того, 303,3 миллиона рублей от "Фонда развития территорий" поступят на жилищные сертификаты, в том числе переселенцам из Херсонской области и на переселение воронежцев из аварийного жилья. "Расходы бюджета на 2023 год в целом увеличиваются почти на 23 миллиарда 678 миллионов рублей и составят свыше 194 миллиарда 334 миллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета увеличивается на 23 миллиарда 248 миллионов рублей и составит около 37 миллиардов 214 миллионов рублей", - сообщает областная дума. Как отмечает заксобрание, дефицит является исключительно техническим, поскольку полностью покрывается различными источниками финансирования, в том числе за счет средств от продажи акций и остатков на счете бюджета на начало года.
https://ria.ru/20230306/vertolet-1856124848.html
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экономика, воронежская область, херсонская область , владимир нетесов, воронежская областная дума, министерство финансов рф (минфин россии)
Воронежская область, Экономика, Воронежская область, Херсонская область , Владимир Нетесов, Воронежская областная Дума, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Расходы бюджета Воронежской области увеличили на 23,6 миллиарда рублей

Расходы бюджета Воронежской области увеличили на 23,6 миллиарда рублей на 2023 год

© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской областной думыДепутаты Воронежской областной думы во главе с председателем Владимиром Нетесовым на заседании 9 марта
Депутаты Воронежской областной думы во главе с председателем Владимиром Нетесовым на заседании 9 марта - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы
Депутаты Воронежской областной думы во главе с председателем Владимиром Нетесовым на заседании 9 марта
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ВОРОНЕЖ, 9 мар - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы увеличили на 23,6 миллиарда рублей расходы бюджета региона на 2023 год, сообщает в четверг заксобрание.
Воронежская областная дума в четверг, 9 марта, одобрила первую корректировку главного финансового документа региона на 2023 год. Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, необходимость корректировок связана с уточнением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением средств между и внутри департаментов. Проект документа был согласован с Минфином, всего изменения были внесены в 10 статей и 13 приложений закона Воронежской области "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".
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"Дополнительное финансирование будет направлено на выполнение социальных обязательств (в том числе сокращение аварийного жилого фонда), увеличение зарплат работникам бюджетной сферы, оснащение и ремонт объектов здравоохранения, образования, спорта и культуры, модернизацию дорожной сети, обновление автобусного парка пассажирского транспорта и коммунальной техники, благоустройство общественных территорий, поддержку семей мобилизованных участников СВО", – сказал Нетёсов.
Так, доходы областного бюджета в 2023 году в целом увеличиваются на 430 миллионов рублей (всего они составят более 157 миллиардов 120 миллионов рублей), в том числе за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 126,6 миллиона рублей для создания быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей в рамках пилотного проекта. Кроме того, 303,3 миллиона рублей от "Фонда развития территорий" поступят на жилищные сертификаты, в том числе переселенцам из Херсонской области и на переселение воронежцев из аварийного жилья.
"Расходы бюджета на 2023 год в целом увеличиваются почти на 23 миллиарда 678 миллионов рублей и составят свыше 194 миллиарда 334 миллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета увеличивается на 23 миллиарда 248 миллионов рублей и составит около 37 миллиардов 214 миллионов рублей", - сообщает областная дума.
Как отмечает заксобрание, дефицит является исключительно техническим, поскольку полностью покрывается различными источниками финансирования, в том числе за счет средств от продажи акций и остатков на счете бюджета на начало года.
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Воронежская областьЭкономикаВоронежская областьХерсонская областьВладимир НетесовВоронежская областная ДумаМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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