https://ria.ru/20230309/raskhody-1856801294.html

Расходы бюджета Воронежской области увеличили на 23,6 миллиарда рублей

Расходы бюджета Воронежской области увеличили на 23,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 09.03.2023

Расходы бюджета Воронежской области увеличили на 23,6 миллиарда рублей

Депутаты Воронежской областной думы увеличили на 23,6 миллиарда рублей расходы бюджета региона на 2023 год, сообщает в четверг заксобрание. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:18

2023-03-09T16:18

2023-03-09T16:33

воронежская область

экономика

воронежская область

херсонская область

владимир нетесов

воронежская областная дума

министерство финансов рф (минфин россии)

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ВОРОНЕЖ, 9 мар - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы увеличили на 23,6 миллиарда рублей расходы бюджета региона на 2023 год, сообщает в четверг заксобрание. Воронежская областная дума в четверг, 9 марта, одобрила первую корректировку главного финансового документа региона на 2023 год. Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, необходимость корректировок связана с уточнением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением средств между и внутри департаментов. Проект документа был согласован с Минфином, всего изменения были внесены в 10 статей и 13 приложений закона Воронежской области "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". "Дополнительное финансирование будет направлено на выполнение социальных обязательств (в том числе сокращение аварийного жилого фонда), увеличение зарплат работникам бюджетной сферы, оснащение и ремонт объектов здравоохранения, образования, спорта и культуры, модернизацию дорожной сети, обновление автобусного парка пассажирского транспорта и коммунальной техники, благоустройство общественных территорий, поддержку семей мобилизованных участников СВО", – сказал Нетёсов. Так, доходы областного бюджета в 2023 году в целом увеличиваются на 430 миллионов рублей (всего они составят более 157 миллиардов 120 миллионов рублей), в том числе за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 126,6 миллиона рублей для создания быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей в рамках пилотного проекта. Кроме того, 303,3 миллиона рублей от "Фонда развития территорий" поступят на жилищные сертификаты, в том числе переселенцам из Херсонской области и на переселение воронежцев из аварийного жилья. "Расходы бюджета на 2023 год в целом увеличиваются почти на 23 миллиарда 678 миллионов рублей и составят свыше 194 миллиарда 334 миллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета увеличивается на 23 миллиарда 248 миллионов рублей и составит около 37 миллиардов 214 миллионов рублей", - сообщает областная дума. Как отмечает заксобрание, дефицит является исключительно техническим, поскольку полностью покрывается различными источниками финансирования, в том числе за счет средств от продажи акций и остатков на счете бюджета на начало года.

https://ria.ru/20230306/vertolet-1856124848.html

https://ria.ru/20230306/zaderzhanie-1856244512.html

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экономика, воронежская область, херсонская область , владимир нетесов, воронежская областная дума, министерство финансов рф (минфин россии)