https://ria.ru/20230309/putin-1856724903.html
Путин проведет встречу с главой Росфинмониторинга
Путин проведет встречу с главой Росфинмониторинга - РИА Новости, 09.03.2023
Путин проведет встречу с главой Росфинмониторинга
Президент России Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор и встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, заявил... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:43
2023-03-09T12:43
2023-03-09T12:43
политика
россия
юрий чиханчин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор и встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что Путин работает в Кремле, в течение дня у него будут разные двусторонние встречи. В середине дня у него с докладом будет глава Росфинмониторинга Чиханчин. "Традиционно это служба, которая работает по стандартам ФАТФ (FATF — Financial Action Task Force) и сотрудничает с ФАТФ. Сейчас у нас там определенные проблемы, естественно, как и по другим направлениям, обо всем этом будет рассказывать Чиханчин. Ну и, конечно же, контроль использования государственных денег – одна из основных задач. Эта беседа частично станет открытой", - отметил Песков.
https://ria.ru/20230309/sdelka-1856724502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Юрий Чиханчин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет встречу с главой Росфинмониторинга
Песков: Путин в четверг проведет международный телефонный разговор и встречу с Чиханчиным
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор и встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"У президента вечером, такой достаточно поздний вечер, есть в планах международный телефонный разговор, будем вас информировать", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что Путин работает в Кремле, в течение дня у него будут разные двусторонние встречи. В середине дня у него с докладом будет глава Росфинмониторинга Чиханчин.
"Традиционно это служба, которая работает по стандартам ФАТФ (FATF — Financial Action Task Force) и сотрудничает с ФАТФ. Сейчас у нас там определенные проблемы, естественно, как и по другим направлениям, обо всем этом будет рассказывать Чиханчин. Ну и, конечно же, контроль использования государственных денег – одна из основных задач. Эта беседа частично станет открытой", - отметил Песков.
Путин пока не планирует обсуждать зерновую сделку с Гутеррешем