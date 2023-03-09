https://ria.ru/20230309/putin-1856724903.html

Путин проведет встречу с главой Росфинмониторинга

Путин проведет встречу с главой Росфинмониторинга - РИА Новости, 09.03.2023

Путин проведет встречу с главой Росфинмониторинга

Президент России Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор и встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, заявил... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:43

2023-03-09T12:43

2023-03-09T12:43

политика

россия

юрий чиханчин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор и встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что Путин работает в Кремле, в течение дня у него будут разные двусторонние встречи. В середине дня у него с докладом будет глава Росфинмониторинга Чиханчин. "Традиционно это служба, которая работает по стандартам ФАТФ (FATF — Financial Action Task Force) и сотрудничает с ФАТФ. Сейчас у нас там определенные проблемы, естественно, как и по другим направлениям, обо всем этом будет рассказывать Чиханчин. Ну и, конечно же, контроль использования государственных денег – одна из основных задач. Эта беседа частично станет открытой", - отметил Песков.

https://ria.ru/20230309/sdelka-1856724502.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), дмитрий песков, владимир путин