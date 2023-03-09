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Населенный пункт Дубово-Василевка перешел под контроль российских сил - РИА Новости, 09.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:56 09.03.2023 (обновлено: 09:54 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/punkt-1856668801.html
Населенный пункт Дубово-Василевка перешел под контроль российских сил
Населенный пункт Дубово-Василевка перешел под контроль российских сил - РИА Новости, 09.03.2023
Населенный пункт Дубово-Василевка перешел под контроль российских сил
Село Дубово-Василевка, расположенное к северо-западу от Артемовска, перешло под контроль российских сил, сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T08:56
2023-03-09T09:54
специальная военная операция на украине
артемовск
в мире
россия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Село Дубово-Василевка, расположенное к северо-западу от Артемовска, перешло под контроль российских сил, сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Как заявлял член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске критическая. В понедельник, однако, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.
артемовск
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артемовск, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, В мире, Россия
Населенный пункт Дубово-Василевка перешел под контроль российских сил

Населенный пункт Дубово-Василевка под Артемовском перешел под контроль российских сил

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Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Село Дубово-Василевка, расположенное к северо-западу от Артемовска, перешло под контроль российских сил, сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.
«
"Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК "Вагнер". На окраинах идут бои. Вся территория населенного пункта под нами", — цитирует Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Как заявлял член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске критическая. В понедельник, однако, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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