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Населенный пункт Дубово-Василевка перешел под контроль российских сил

Населенный пункт Дубово-Василевка перешел под контроль российских сил - РИА Новости, 09.03.2023

Населенный пункт Дубово-Василевка перешел под контроль российских сил

Село Дубово-Василевка, расположенное к северо-западу от Артемовска, перешло под контроль российских сил, сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T08:56

2023-03-09T08:56

2023-03-09T09:54

специальная военная операция на украине

артемовск

в мире

россия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Село Дубово-Василевка, расположенное к северо-западу от Артемовска, перешло под контроль российских сил, сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Как заявлял член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске критическая. В понедельник, однако, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.

артемовск

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

артемовск, в мире, россия