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Населенный пункт Дубово-Василевка перешел под контроль российских сил
Населенный пункт Дубово-Василевка перешел под контроль российских сил - РИА Новости, 09.03.2023
Населенный пункт Дубово-Василевка перешел под контроль российских сил
Село Дубово-Василевка, расположенное к северо-западу от Артемовска, перешло под контроль российских сил, сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T08:56
2023-03-09T08:56
2023-03-09T09:54
специальная военная операция на украине
артемовск
в мире
россия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Село Дубово-Василевка, расположенное к северо-западу от Артемовска, перешло под контроль российских сил, сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Как заявлял член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске критическая. В понедельник, однако, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, В мире, Россия
Населенный пункт Дубово-Василевка перешел под контроль российских сил
Населенный пункт Дубово-Василевка под Артемовском перешел под контроль российских сил