https://ria.ru/20230309/pulkovo-1856827103.html

Самолет, отправившийся из Петербурга в Ижевск, вернулся в Пулково

Самолет, отправившийся из Петербурга в Ижевск, вернулся в Пулково - РИА Новости, 09.03.2023

Самолет, отправившийся из Петербурга в Ижевск, вернулся в Пулково

Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Ижевск, вернулся в аэропорт Пулково по технической причине, посадка прошла в штатном режиме, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T18:23

2023-03-09T18:23

2023-03-09T18:23

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар - РИА Новости. Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Ижевск, вернулся в аэропорт Пулково по технической причине, посадка прошла в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Самолет авиакомпании "Ижавиа", рейс Санкт-Петербург – Ижевск, возврат в аэропорт вылета по технической причине. На борту находились 88 пассажиров и 4 члена экипажа", – рассказали в пресс-службе. Сейчас, как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. По данным ведомства, посадка самолета прошла благополучно, пострадавших нет. В настоящее время для отправки пассажиров готовится резервное воздушное судно.Ранее ряд СМИ сообщил, что самолет Boeing-737 рейсом Санкт-Петербург - Ижевск якобы подал сигнал тревоги и начал возвращаться в "Пулково".

https://ria.ru/20230307/samolet-1856321031.html

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