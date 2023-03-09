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Самолет, отправившийся из Петербурга в Ижевск, вернулся в Пулково
Самолет, отправившийся из Петербурга в Ижевск, вернулся в Пулково - РИА Новости, 09.03.2023
Самолет, отправившийся из Петербурга в Ижевск, вернулся в Пулково
Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Ижевск, вернулся в аэропорт Пулково по технической причине, посадка прошла в штатном режиме, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T18:23
2023-03-09T18:23
2023-03-09T18:23
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар - РИА Новости. Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Ижевск, вернулся в аэропорт Пулково по технической причине, посадка прошла в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Самолет авиакомпании "Ижавиа", рейс Санкт-Петербург – Ижевск, возврат в аэропорт вылета по технической причине. На борту находились 88 пассажиров и 4 члена экипажа", – рассказали в пресс-службе. Сейчас, как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. По данным ведомства, посадка самолета прошла благополучно, пострадавших нет. В настоящее время для отправки пассажиров готовится резервное воздушное судно.Ранее ряд СМИ сообщил, что самолет Boeing-737 рейсом Санкт-Петербург - Ижевск якобы подал сигнал тревоги и начал возвращаться в "Пулково".
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Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Санкт-Петербург, Ижевск, Пулково (аэропорт), Boeing 737, Ижавиа
Самолет, отправившийся из Петербурга в Ижевск, вернулся в Пулково
Прокуратура проводит проверку после возвращения самолета в аэропорт Пулково
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар - РИА Новости. Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Ижевск, вернулся в аэропорт Пулково по технической причине, посадка прошла в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
"Самолет авиакомпании "Ижавиа", рейс Санкт-Петербург – Ижевск, возврат в аэропорт вылета по технической причине. На борту находились 88 пассажиров и 4 члена экипажа", – рассказали в пресс-службе.
Сейчас, как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.
По данным ведомства, посадка самолета прошла благополучно, пострадавших нет. В настоящее время для отправки пассажиров готовится резервное воздушное судно.
Ранее ряд СМИ сообщил, что самолет Boeing-737 рейсом Санкт-Петербург - Ижевск якобы подал сигнал тревоги и начал возвращаться в "Пулково".
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