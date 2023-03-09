https://ria.ru/20230309/ptakha-1856829368.html

Рэпер Птаха выдал видео на полигоне в ДНР за обстрел

Рэпер Птаха выдал видео на полигоне в ДНР за обстрел - РИА Новости, 09.03.2023

Рэпер Птаха выдал видео на полигоне в ДНР за обстрел

Информация об "обстреле", под который накануне якобы попал рэпер Птаха (Давид Нуриев), не подтвердилась, сообщили РИА Новости организаторы его поездки в ДНР. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:44

2023-03-09T17:44

2023-03-09T18:36

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давид нуриев

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ДОНЕЦК, 9 мар — РИА Новости. Информация об "обстреле", под который накануне якобы попал рэпер Птаха (Давид Нуриев), не подтвердилась, сообщили РИА Новости организаторы его поездки в ДНР. Уточняется, что исполнитель выдал снятое на полигоне видео за нештатную ситуацию, но оперативно проверить обстоятельства не удалось. Причиной тому стали отключенные телефоны участников поездки.Они заверили, что сами стали жертвами этого розыгрыша. По словам организаторов, Птаха и его товарищ Антон 3022 сняли ролик со стрельбой на полигоне, после чего вырезали из него шесть секунд и прислали им. "Антон 3022 сказал только, что они "попали под обстрел". Все наши попытки выяснить подробности, оказать им помощь или вывезти из красной зоны были безрезультатны, так как ребята отключили телефоны и не отвечали на звонки. Уже вечером в четверг мы выяснили, что рэперы давно находятся в Ростовской области и их жизни ничего не угрожает", — рассказали организаторы. Из Ростовской области рэперы прислали полное видео, на котором они признаются, что дело происходит на полигоне. "Вот так снимают украинские звезды, что они находятся на первой линии. Мы на полигоне", — объясняет Птаха на видео.Официальный представитель рэпера Марина Евстифеева подтвердила РИА Новости информацию, что он уже вышел на связь, а ролик был розыгрышем."Птаха и 3022 решили потроллить украинских звезд-солдат, которые показательно делают фото (видео) на передовой, но шутка явно вышла из-под контроля. С артистами все в порядке, они вышли на связь", — заявила Евстифеева в разговоре с РИА Новости, добавив, что рэперы "знатно заставили переживать" друзей и близких.

https://ria.ru/20230306/spetsoperatsiya-1856203270.html

https://ria.ru/20230309/ptakha-1856653375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

шоу-бизнес, донецкая народная республика, ростовская область, давид нуриев