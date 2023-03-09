https://ria.ru/20230309/protesty-1856654106.html

"Перешли к крайнему насилию": что происходит в Грузии

"Перешли к крайнему насилию": что происходит в Грузии - РИА Новости, 09.03.2023

"Перешли к крайнему насилию": что происходит в Грузии

В Тбилиси второй день не стихают массовые акции протеста, вызванные законопроектом, который может лишить страну перспективы вступить в ЕС. В дело, помимо... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T02:39

2023-03-09T02:39

2023-03-09T11:19

в мире

грузия

тбилиси

украина

михаил саакашвили

вадим муханов

шарль мишель

европейский совет

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Михаил Катков. В Тбилиси второй день не стихают массовые акции протеста, вызванные законопроектом, который может лишить страну перспективы вступить в ЕС. В дело, помимо американцев и европейцев, вмешались и украинцы, призывающие грузин к государственному перевороту. Стоит ли ждать нового майдана – в материале РИА Новости.Закон раздораПосле очередной волны недовольства со стороны Евросоюза, вызванной тем, что Тбилиси все еще держит под стражей экс-президента Михаила Саакашвили и не вводит антироссийские санкции, парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об иностранных агентах. "За" проголосовали 76 депутатов правящей партии Грузинская мечта", "против" выступили 13 оппозиционеров, еще 50 парламентариев воздержались. Согласно документу, некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов поступают из-за рубежа. Такие организации должны пройти обязательную регистрацию. Если они по какой-то причине не сделают этого, их оштрафуют, и Минюст сможет начать расследование.Оппозиция раскритиковала законопроект, поэтому его авторы из "Силы народа", созданной бывшими депутатами "Грузинской мечты", выдвинули еще одно предложение, которое, по их словам, является калькой с американского закона об иностранных агентах, принятого в 1938 году для борьбы с фашизмом. В этой версии статус иноагента могут получить не только СМИ и НКО, но и другие юридические и физические лица. При этом уклонистам грозит не только штраф, но и лишение свободы сроком на пять лет. Таким образом депутаты хотели продемонстрировать, что их изначальное предложение было довольно безобидным.Несмотря на то, что депутаты голосовали за первый вариант, оппозиция все равно окрестила его "пророссийским" и антидемократичным. Аналогичную позицию заняли представители США, Евросоюза и Украины, которые наперебой стали обвинять официальный Тбилиси в отходе от западных ценностей.В частности, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что принятие закона не соответствует пути в Евросоюз, которого хочет большая часть грузинского народа. А глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что у Вашингтона есть инструменты для наказания в любой стране мира того, кто ответственен за подавление прав человека. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил участников протестов в Грузии за исполнение украинского гимна его страны, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинцы всегда будут рядом с грузинами, а мэр Киева Виталий Кличко посоветовал главе Тбилиси Кахи Каладзе встать на строну протестующих.Газ и водометыНесколько тысяч протестующих собрались в центре грузинской столицы сразу после того, как парламент в первом чтении поддержал скандальный законопроект. Протесты длятся уже два дня, при этом их география расширяется. В частности, недовольные вышли на улицы Батуми.Силовики применяют водометы, перцовый газ и резиновые пули. Если 7 марта оппозиция держала центр Тбилиси в напряжении примерно до четырех часов ночи, то 8 марта полиция очистила площадь перед парламентом еще до полуночи. В МВД Грузии объяснили жесткие меры тем, что активисты перешли к "крайнему насилию".Вместе с тем, один из лидеров протестующих, глава партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе объявил, что они требуют отозвать законопроект и отпустить всех задержанных на митинге. Как минимум с первым пунктом больших проблем, скорее всего, не будет.Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что не подпишет законопроект, так как, по ее мнению, он противоречит ценностям Евросоюза, частью которого должна стать республика. Кроме того, председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе сообщил, что документ, принятый в первом чтении, был отправлен для анализа в Венецианскую комиссию Совета Европы. Если там решат, что он противоречит положениям о правах человека, Тбилиси его тоже не поддержит.Рискованный экспериментВ 2024-м в Грузии должны состояться очередные парламентские и президентские выборы. В связи с этим заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов полагает, что "Грузинская мечта" могла специально выдвинуть скандальный законопроект, чтобы в предвыборный год проверить, на что способна оппозиция.Действительно, на протяжении всего 2022-го противники режима утверждали, что руководство страны сближается с Россией и торпедирует процесс евроинтеграции. И вот в начале 2023-го представители правящей элиты прямо заявляют, что вступление в Евросоюз им вообще не нужно, если оно будет сопряжено с освобождением экс-президента Михаила Саакашвили и введением антироссийских санкций. Для страны, в которой на протяжении 30 лет одной из главных идей было членство в европейской семье, это стало серьезным вызовом, а для оппозиции, у которой до этого почти не было поводов для протестов, появился шанс вновь громогласно заявить о себе."Пока протест не отличается от того, что было, например, в 2019-м, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов уселся в кресло спикера грузинского парламента и тем самым дал противникам режима повод обвинить правящую партию в сдаче страны России. При этом уже очевидно, что президент выступила против правительства, но у оппозиции пока нет лидеров, которые были бы сопоставимы по полярности с руководством "Грузинской мечты"", - подчеркивает Муханов.Между тем, на Украине в 2013 году тоже все начиналось как мирная акция неравнодушных граждан, а закончилось вооруженным противостоянием. В Тбилиси пока задержали около 100 человек, у многих из них были при себе электрошокеры, дубинки и камни. Неизвестно, сколько продлятся массовые выступления в Грузии, но чем дольше протестующие будут оставаться на улице, тем сложнее правящему режиму будет сохранять контроль над ситуацией.Одна из основных проблем оппозиции заключается в том, что большая ее часть так или иначе связана с Саакашвили. Некоторые считали, что его возвращение в страну в 2021-м придаст протестующим новые силы, но экс-президент быстро оказался в тюрьме. Кроме того, в январе 2023-го умер актер Вахтанг Кикабидзе, который долгое время выступал в роли рупора оппозиционного "Единого национального движения". Оставшиеся давно переругались друг с другом, деля остатки наследия некогда крупнейшей партии страны.

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https://ria.ru/20230308/zaderzhannye-1856633890.html

https://ria.ru/20230307/miting-1856511108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, грузия, тбилиси, украина, михаил саакашвили, вадим муханов, шарль мишель, европейский совет, государственный департамент сша, протесты в грузии против закона об иноагентах