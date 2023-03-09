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На грузинской границе образовалась пробка в сторону России
На грузинской границе образовалась пробка в сторону России - РИА Новости, 09.03.2023
На грузинской границе образовалась пробка в сторону России
На пропускном пункте Верхний Ларс на границе Грузии образовалась пробка из автомобилей, движущихся в сторону России. Об этом свидетельствуют данные сервиса... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T03:24
2023-03-09T03:24
2023-03-09T11:06
в мире
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грузия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
протесты в грузии против закона об иноагентах
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. На пропускном пункте Верхний Ларс на границе Грузии образовалась пробка из автомобилей, движущихся в сторону России. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Карты" и сообщения пользователей Telegram-канала "Верхний ларс".Исходя из данных сервиса, длина затора перед границей России со стороны Грузии превышает километр."Со стороны Грузии очередь большая к границе", - написал один из пользователей чата, сопроводив сообщение фотографией. Другой участник сообщил, что пробка со стороны Грузии до грузинского поста достигает двух километров. "В сторону РФ большая пробка, все стоит", - добавила еще одна участница.Ранее в МЧС Северной Осетии сообщали о закрытии Военно-Грузинской дороги из-за непогоды, вчера в 16.00 движение в обоих направлениях разрешили легковым автомобилям и автобусам, сегодня в полночь дорогу открыли для всех видов автотранспорта.
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в мире, россия, грузия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Россия, Грузия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Протесты в Грузии против закона об иноагентах
На грузинской границе образовалась пробка в сторону России
В Грузии на КПП Верхний Ларс образовалась пробка длиной более километра в сторону России