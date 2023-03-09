https://ria.ru/20230309/primore-1856660935.html

В Приморье спустя месяц потушили тлеющий полигон, источавший едкий дым

В Приморье спустя месяц потушили тлеющий полигон, источавший едкий дым - РИА Новости, 09.03.2023

В Приморье спустя месяц потушили тлеющий полигон, источавший едкий дым

Тление на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) в Находке ликвидировали спустя примерно месяц с начала возгорания, сообщили в администрации Находкинского... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T06:58

2023-03-09T06:58

2023-03-09T06:58

находка

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар - РИА Новости. Тление на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) в Находке ликвидировали спустя примерно месяц с начала возгорания, сообщили в администрации Находкинского городского округа. В конце февраля власти округа рассказали, что на полигоне шло напряженное тушение тлеющего мусора. Проблемы создавало находившееся в глубине свалки тепловое ядро, которое поддерживало тление. Вероятной причиной возгорания специалисты назвали попадание тлеющих отходов на полигон. Едкий дым тогда достигал жилых домов в городе. "Возгорание и тление на полигоне... полностью ликвидировано... Завезено более 31 кубометра грунта, произведена засыпка очагов тления мусора на площади примерно пять гектаров. Работы велись в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы. В городской администрации отметили, что о возгорании на полигоне стало известно еще 15 февраля. Очаг горения "был оперативно ликвидирован", и в дальнейшем шла борьба с тлением.

https://ria.ru/20230307/pozhar-1856379745.html

находка

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находка, происшествия