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Пригожин опроверг сообщения о стрельбе по манекенам с американским флагом
Пригожин опроверг сообщения о стрельбе по манекенам с американским флагом - РИА Новости, 09.03.2023
Пригожин опроверг сообщения о стрельбе по манекенам с американским флагом
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что никогда не стрелял в манекены с американским флагом, а для борьбы с США у него есть иные способы. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:50
2023-03-09T14:50
2023-03-09T15:07
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евгений пригожин
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что никогда не стрелял в манекены с американским флагом, а для борьбы с США у него есть иные способы. Так он ответил на вопрос журналиста влиятельной американской газеты The Wall Street Journal, среди прочего спросившего: "Стреляли ли Вы в манекены, облаченные в американские флаги, с последующей передачей этих фотографий в российскую прессу?". "Я вам совершенно откровенно могу сказать, что я никогда не стрелял в манекены с американскими флагами. Это очень по-детски. У меня есть много других способов бороться с американским влиянием и блокировать многие действия США, которые направлены на борьбу с Россией. Поэтому подчеркну, никогда ни я, ни мои коллеги (во всяком случае то, что мне известно) не стреляли в манекены с американскими флагами", - заявил Пригожин, чей комментарий опубликован в телеграм-канале его пресс-службы.
https://ria.ru/20230308/sanktsii-1856626411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, евгений пригожин, чвк "вагнер"
В мире, США, Россия, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер"
Пригожин опроверг сообщения о стрельбе по манекенам с американским флагом
Пригожин заявил, что никогда не стрелял по манекенам с американским флагом