https://ria.ru/20230309/prigozhin-1856776160.html

Пригожин опроверг сообщения о стрельбе по манекенам с американским флагом

Пригожин опроверг сообщения о стрельбе по манекенам с американским флагом - РИА Новости, 09.03.2023

Пригожин опроверг сообщения о стрельбе по манекенам с американским флагом

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что никогда не стрелял в манекены с американским флагом, а для борьбы с США у него есть иные способы. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T14:50

2023-03-09T14:50

2023-03-09T15:07

в мире

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россия

евгений пригожин

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что никогда не стрелял в манекены с американским флагом, а для борьбы с США у него есть иные способы. Так он ответил на вопрос журналиста влиятельной американской газеты The Wall Street Journal, среди прочего спросившего: "Стреляли ли Вы в манекены, облаченные в американские флаги, с последующей передачей этих фотографий в российскую прессу?". "Я вам совершенно откровенно могу сказать, что я никогда не стрелял в манекены с американскими флагами. Это очень по-детски. У меня есть много других способов бороться с американским влиянием и блокировать многие действия США, которые направлены на борьбу с Россией. Поэтому подчеркну, никогда ни я, ни мои коллеги (во всяком случае то, что мне известно) не стреляли в манекены с американскими флагами", - заявил Пригожин, чей комментарий опубликован в телеграм-канале его пресс-службы.

https://ria.ru/20230308/sanktsii-1856626411.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, россия, евгений пригожин, чвк "вагнер"