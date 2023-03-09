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Прокурор ПМР назвал целью готовившегося теракта дискредитацию России - РИА Новости, 09.03.2023
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21:35 09.03.2023 (обновлено: 23:43 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856877802.html
Прокурор ПМР назвал целью готовившегося теракта дискредитацию России
Прокурор ПМР назвал целью готовившегося теракта дискредитацию России - РИА Новости, 09.03.2023
Прокурор ПМР назвал целью готовившегося теракта дискредитацию России
Прокурор ПМР Гурецкий заявил, что целью готовившегося теракта была дискредитация России и миротворцев. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T21:35
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россия
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Прокурор ПМР Гурецкий заявил, что целью готовившегося теракта была дискредитация России и миротворцев.В российском Минобороны предупреждали о готовящейся провокации против властей Приднестровья силами регулярных украинских войск и националистических батальонов. По данным ведомства, в качестве предлога для вторжения в ПМР планируется инсценировка наступления российских войск. Власти Молдавии отрицали, что существуют прямые угрозы безопасности страны.
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Россия, В мире
Прокурор ПМР назвал целью готовившегося теракта дискредитацию России

Прокурор ПМР Гурецкий: целью готовившегося теракта была дискредитация России и миротворцев

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкМиротворцы на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье
Миротворцы на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Миротворцы на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Прокурор ПМР Гурецкий заявил, что целью готовившегося теракта была дискредитация России и миротворцев.
В российском Минобороны предупреждали о готовящейся провокации против властей Приднестровья силами регулярных украинских войск и националистических батальонов. По данным ведомства, в качестве предлога для вторжения в ПМР планируется инсценировка наступления российских войск. Власти Молдавии отрицали, что существуют прямые угрозы безопасности страны.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В СК Приднестровья раскрыли детали дела о покушении на главу ПМР
Вчера, 15:16
 
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