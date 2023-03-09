https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856877802.html

Прокурор ПМР назвал целью готовившегося теракта дискредитацию России

Прокурор ПМР назвал целью готовившегося теракта дискредитацию России - РИА Новости, 09.03.2023

Прокурор ПМР назвал целью готовившегося теракта дискредитацию России

Прокурор ПМР Гурецкий заявил, что целью готовившегося теракта была дискредитация России и миротворцев. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T21:35

2023-03-09T21:35

2023-03-09T23:43

россия

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Прокурор ПМР Гурецкий заявил, что целью готовившегося теракта была дискредитация России и миротворцев.В российском Минобороны предупреждали о готовящейся провокации против властей Приднестровья силами регулярных украинских войск и националистических батальонов. По данным ведомства, в качестве предлога для вторжения в ПМР планируется инсценировка наступления российских войск. Власти Молдавии отрицали, что существуют прямые угрозы безопасности страны.

https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856784414.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, в мире