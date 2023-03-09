https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856877802.html
Прокурор ПМР назвал целью готовившегося теракта дискредитацию России
Прокурор ПМР назвал целью готовившегося теракта дискредитацию России - РИА Новости, 09.03.2023
Прокурор ПМР назвал целью готовившегося теракта дискредитацию России
Прокурор ПМР Гурецкий заявил, что целью готовившегося теракта была дискредитация России и миротворцев. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T21:35
2023-03-09T21:35
2023-03-09T23:43
россия
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Прокурор ПМР Гурецкий заявил, что целью готовившегося теракта была дискредитация России и миротворцев.В российском Минобороны предупреждали о готовящейся провокации против властей Приднестровья силами регулярных украинских войск и националистических батальонов. По данным ведомства, в качестве предлога для вторжения в ПМР планируется инсценировка наступления российских войск. Власти Молдавии отрицали, что существуют прямые угрозы безопасности страны.
https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856784414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире
Прокурор ПМР назвал целью готовившегося теракта дискредитацию России
Прокурор ПМР Гурецкий: целью готовившегося теракта была дискредитация России и миротворцев