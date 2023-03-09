Рейтинг@Mail.ru
Приднестровью не грозит эскалация, заявил премьер Молдавии - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856792210.html
Приднестровью не грозит эскалация, заявил премьер Молдавии
Приднестровью не грозит эскалация, заявил премьер Молдавии - РИА Новости, 09.03.2023
Приднестровью не грозит эскалация, заявил премьер Молдавии
Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что у властей республики нет подтверждения информации о готовящемся теракте в Приднестровье, однако он уверен, что в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:42
2023-03-09T15:42
в мире
молдавия
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851242585_0:33:566:351_1920x0_80_0_0_875433c52e5b81b48042b9d1eec7c14a.png
КИШИНЕВ, 9 мар – РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что у властей республики нет подтверждения информации о готовящемся теракте в Приднестровье, однако он уверен, что в регионе нет угрозы эскалации или проблемных рисков. Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц непризнанной ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания. В пресс-службе Бюро по реинтеграции Молдавии заявили, что власти республики ничего не знают о подготовке теракта, но компетентные органы проверяют информацию. "У нас нет подтверждения этих вещей. Важно сказать, что Молдавия находится в стабильной ситуации, в мире, стабильности в регионе… Нет угрозы эскалации и нет рисков каких-либо проблем в этой зоне", - заявил Речан журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию из Тирасполя. Он подчеркнул, что забота правительства – обеспечить стабильность, мир, противостоять проблемам, которые еще существуют. Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Власти Молдавии отрицают наличие прямых угроз безопасности страны. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила в конце февраля, что украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем.
https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856784414.html
https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856534312.html
молдавия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851242585_49:0:566:388_1920x0_80_0_0_2b5650150320379904140252e453e256.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, украина
В мире, Молдавия, Россия, Украина
Приднестровью не грозит эскалация, заявил премьер Молдавии

Премьер Молдавии Речан: Приднестровью не грозит эскалация или иные проблемы

© Sputnik / Rodion ProcaМолдавский политический деятель Дорин Речан
Молдавский политический деятель Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Sputnik / Rodion Proca
Молдавский политический деятель Дорин Речан. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 мар – РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что у властей республики нет подтверждения информации о готовящемся теракте в Приднестровье, однако он уверен, что в регионе нет угрозы эскалации или проблемных рисков.
Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц непризнанной ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания. В пресс-службе Бюро по реинтеграции Молдавии заявили, что власти республики ничего не знают о подготовке теракта, но компетентные органы проверяют информацию.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В СК Приднестровья раскрыли детали дела о покушении на главу ПМР
Вчера, 15:16
"У нас нет подтверждения этих вещей. Важно сказать, что Молдавия находится в стабильной ситуации, в мире, стабильности в регионе… Нет угрозы эскалации и нет рисков каких-либо проблем в этой зоне", - заявил Речан журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию из Тирасполя.
Он подчеркнул, что забота правительства – обеспечить стабильность, мир, противостоять проблемам, которые еще существуют.
Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Власти Молдавии отрицают наличие прямых угроз безопасности страны. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила в конце февраля, что украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем.
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
В партии "Шор" напомнили об угрозах Киева напасть на Приднестровье
8 марта, 08:49
 
В миреМолдавияРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала