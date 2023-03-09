https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856792210.html

Приднестровью не грозит эскалация, заявил премьер Молдавии

Приднестровью не грозит эскалация, заявил премьер Молдавии - РИА Новости, 09.03.2023

Приднестровью не грозит эскалация, заявил премьер Молдавии

Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что у властей республики нет подтверждения информации о готовящемся теракте в Приднестровье, однако он уверен, что в... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:42

2023-03-09T15:42

2023-03-09T15:42

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КИШИНЕВ, 9 мар – РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что у властей республики нет подтверждения информации о готовящемся теракте в Приднестровье, однако он уверен, что в регионе нет угрозы эскалации или проблемных рисков. Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц непризнанной ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания. В пресс-службе Бюро по реинтеграции Молдавии заявили, что власти республики ничего не знают о подготовке теракта, но компетентные органы проверяют информацию. "У нас нет подтверждения этих вещей. Важно сказать, что Молдавия находится в стабильной ситуации, в мире, стабильности в регионе… Нет угрозы эскалации и нет рисков каких-либо проблем в этой зоне", - заявил Речан журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию из Тирасполя. Он подчеркнул, что забота правительства – обеспечить стабильность, мир, противостоять проблемам, которые еще существуют. Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Власти Молдавии отрицают наличие прямых угроз безопасности страны. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила в конце февраля, что украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем.

https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856784414.html

https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856534312.html

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