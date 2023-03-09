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Глава МИД Приднестровья рассказал о расследовании теракта в республике - РИА Новости, 09.03.2023
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13:56 09.03.2023 (обновлено: 13:57 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856758052.html
Глава МИД Приднестровья рассказал о расследовании теракта в республике
Глава МИД Приднестровья рассказал о расследовании теракта в республике - РИА Новости, 09.03.2023
Глава МИД Приднестровья рассказал о расследовании теракта в республике
Идут активные следственные работы по установлению причастных к подготовке теракта в Приднестровье, заведены уголовные дела, заявил глава МИД непризнанной... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:56
2023-03-09T13:57
в мире
приднестровская молдавская республика
виталий игнатьев
вадим красносельский
служба безопасности украины
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Идут активные следственные работы по установлению причастных к подготовке теракта в Приднестровье, заведены уголовные дела, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев "Сейчас активно ведутся следственные работы по установлению других участников, но уже картина более-менее ясна нашим следственным органам. Конечно, деталями я не обладаю, но в общих чертах ситуация такова... В рамках нашего законодательства заведены уголовные дела по статьям "терроризм", "покушение на убийство"" , - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". В четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на лидера ПМР Вадима Красносельского. По данным ведомства, покушение на Красносельского готовилось по указанию СБУ, подозреваемые задержаны и дают признательные показания.
https://ria.ru/20230309/terakt-1856730124.html
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в мире, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев, вадим красносельский, служба безопасности украины
В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Виталий Игнатьев, Вадим Красносельский, Служба безопасности Украины
Глава МИД Приднестровья рассказал о расследовании теракта в республике

Глава МИД Приднестровья Игнатьев: следствие установит причастных к подготовке теракта

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Идут активные следственные работы по установлению причастных к подготовке теракта в Приднестровье, заведены уголовные дела, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев
"Сейчас активно ведутся следственные работы по установлению других участников, но уже картина более-менее ясна нашим следственным органам. Конечно, деталями я не обладаю, но в общих чертах ситуация такова... В рамках нашего законодательства заведены уголовные дела по статьям "терроризм", "покушение на убийство"" , - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
В четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на лидера ПМР Вадима Красносельского. По данным ведомства, покушение на Красносельского готовилось по указанию СБУ, подозреваемые задержаны и дают признательные показания.
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Приднестровье обратится к Киеву за информацией по теракту в Тирасполе
Вчера, 12:52
 
В миреПриднестровская Молдавская РеспубликаВиталий ИгнатьевВадим КрасносельскийСлужба безопасности Украины
 
 
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