https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856758052.html
Глава МИД Приднестровья рассказал о расследовании теракта в республике
Глава МИД Приднестровья рассказал о расследовании теракта в республике - РИА Новости, 09.03.2023
Глава МИД Приднестровья рассказал о расследовании теракта в республике
Идут активные следственные работы по установлению причастных к подготовке теракта в Приднестровье, заведены уголовные дела, заявил глава МИД непризнанной... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:56
2023-03-09T13:56
2023-03-09T13:57
в мире
приднестровская молдавская республика
виталий игнатьев
вадим красносельский
служба безопасности украины
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Идут активные следственные работы по установлению причастных к подготовке теракта в Приднестровье, заведены уголовные дела, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев "Сейчас активно ведутся следственные работы по установлению других участников, но уже картина более-менее ясна нашим следственным органам. Конечно, деталями я не обладаю, но в общих чертах ситуация такова... В рамках нашего законодательства заведены уголовные дела по статьям "терроризм", "покушение на убийство"" , - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". В четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на лидера ПМР Вадима Красносельского. По данным ведомства, покушение на Красносельского готовилось по указанию СБУ, подозреваемые задержаны и дают признательные показания.
https://ria.ru/20230309/terakt-1856730124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев, вадим красносельский, служба безопасности украины
В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Виталий Игнатьев, Вадим Красносельский, Служба безопасности Украины
Глава МИД Приднестровья рассказал о расследовании теракта в республике
Глава МИД Приднестровья Игнатьев: следствие установит причастных к подготовке теракта