https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856758052.html

Глава МИД Приднестровья рассказал о расследовании теракта в республике

Глава МИД Приднестровья рассказал о расследовании теракта в республике - РИА Новости, 09.03.2023

Глава МИД Приднестровья рассказал о расследовании теракта в республике

Идут активные следственные работы по установлению причастных к подготовке теракта в Приднестровье, заведены уголовные дела, заявил глава МИД непризнанной... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:56

2023-03-09T13:56

2023-03-09T13:57

в мире

приднестровская молдавская республика

виталий игнатьев

вадим красносельский

служба безопасности украины

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Идут активные следственные работы по установлению причастных к подготовке теракта в Приднестровье, заведены уголовные дела, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев "Сейчас активно ведутся следственные работы по установлению других участников, но уже картина более-менее ясна нашим следственным органам. Конечно, деталями я не обладаю, но в общих чертах ситуация такова... В рамках нашего законодательства заведены уголовные дела по статьям "терроризм", "покушение на убийство"" , - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". В четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на лидера ПМР Вадима Красносельского. По данным ведомства, покушение на Красносельского готовилось по указанию СБУ, подозреваемые задержаны и дают признательные показания.

https://ria.ru/20230309/terakt-1856730124.html

приднестровская молдавская республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев, вадим красносельский, служба безопасности украины