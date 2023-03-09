https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856750393.html

Глава Приднестровья, на которого готовилось покушение, продолжает работать

Глава Приднестровья, на которого готовилось покушение, продолжает работать - РИА Новости, 09.03.2023

Глава Приднестровья, на которого готовилось покушение, продолжает работать

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев сообщил, что глава непризнанной республики Вадим Красносельский находится на рабочем месте, выполняет свои обязанности. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:41

2023-03-09T13:41

2023-03-09T13:41

в мире

вадим красносельский

виталий игнатьев

служба безопасности украины

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев сообщил, что глава непризнанной республики Вадим Красносельский находится на рабочем месте, выполняет свои обязанности. "Безусловно, президент находится на рабочем месте, он выполняет свои обязанности, в таком же стандартном режиме, конечно, с учетом ситуации в режиме повышенной безопасности, но, президент, естественно, будет работать также, как и всегда, интенсивно, решает задачи во имя интересов нашей страны", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на лидера ПМР Вадима Красносельского. По данным ведомства, покушение на Красносельского готовилось по указанию СБУ, подозреваемые задержаны и дают признательные показания.

https://ria.ru/20230309/terakt-1856730124.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вадим красносельский, виталий игнатьев, служба безопасности украины