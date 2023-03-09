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Глава Приднестровья, на которого готовилось покушение, продолжает работать - РИА Новости, 09.03.2023
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13:41 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856750393.html
Глава Приднестровья, на которого готовилось покушение, продолжает работать
Глава Приднестровья, на которого готовилось покушение, продолжает работать - РИА Новости, 09.03.2023
Глава Приднестровья, на которого готовилось покушение, продолжает работать
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев сообщил, что глава непризнанной республики Вадим Красносельский находится на рабочем месте, выполняет свои обязанности. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:41
2023-03-09T13:41
в мире
вадим красносельский
виталий игнатьев
служба безопасности украины
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев сообщил, что глава непризнанной республики Вадим Красносельский находится на рабочем месте, выполняет свои обязанности. "Безусловно, президент находится на рабочем месте, он выполняет свои обязанности, в таком же стандартном режиме, конечно, с учетом ситуации в режиме повышенной безопасности, но, президент, естественно, будет работать также, как и всегда, интенсивно, решает задачи во имя интересов нашей страны", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на лидера ПМР Вадима Красносельского. По данным ведомства, покушение на Красносельского готовилось по указанию СБУ, подозреваемые задержаны и дают признательные показания.
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в мире, вадим красносельский, виталий игнатьев, служба безопасности украины
В мире, Вадим Красносельский, Виталий Игнатьев, Служба безопасности Украины
Глава Приднестровья, на которого готовилось покушение, продолжает работать

Глава ПМР Красносельский, на которого готовилось покушение, остается на рабочем месте

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев сообщил, что глава непризнанной республики Вадим Красносельский находится на рабочем месте, выполняет свои обязанности.
"Безусловно, президент находится на рабочем месте, он выполняет свои обязанности, в таком же стандартном режиме, конечно, с учетом ситуации в режиме повышенной безопасности, но, президент, естественно, будет работать также, как и всегда, интенсивно, решает задачи во имя интересов нашей страны", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на лидера ПМР Вадима Красносельского. По данным ведомства, покушение на Красносельского готовилось по указанию СБУ, подозреваемые задержаны и дают признательные показания.
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В миреВадим КрасносельскийВиталий ИгнатьевСлужба безопасности Украины
 
 
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