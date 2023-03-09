https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856750393.html
Глава Приднестровья, на которого готовилось покушение, продолжает работать
Глава Приднестровья, на которого готовилось покушение, продолжает работать - РИА Новости, 09.03.2023
Глава Приднестровья, на которого готовилось покушение, продолжает работать
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев сообщил, что глава непризнанной республики Вадим Красносельский находится на рабочем месте, выполняет свои обязанности. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:41
2023-03-09T13:41
2023-03-09T13:41
в мире
вадим красносельский
виталий игнатьев
служба безопасности украины
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев сообщил, что глава непризнанной республики Вадим Красносельский находится на рабочем месте, выполняет свои обязанности. "Безусловно, президент находится на рабочем месте, он выполняет свои обязанности, в таком же стандартном режиме, конечно, с учетом ситуации в режиме повышенной безопасности, но, президент, естественно, будет работать также, как и всегда, интенсивно, решает задачи во имя интересов нашей страны", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на лидера ПМР Вадима Красносельского. По данным ведомства, покушение на Красносельского готовилось по указанию СБУ, подозреваемые задержаны и дают признательные показания.
https://ria.ru/20230309/terakt-1856730124.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вадим красносельский, виталий игнатьев, служба безопасности украины
В мире, Вадим Красносельский, Виталий Игнатьев, Служба безопасности Украины
Глава Приднестровья, на которого готовилось покушение, продолжает работать
Глава ПМР Красносельский, на которого готовилось покушение, остается на рабочем месте