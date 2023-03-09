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Власти ПМР прорабатывают планы на случай нападения Украины - РИА Новости, 09.03.2023
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12:41 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856724034.html
Власти ПМР прорабатывают планы на случай нападения Украины
Власти ПМР прорабатывают планы на случай нападения Украины - РИА Новости, 09.03.2023
Власти ПМР прорабатывают планы на случай нападения Украины
Власти Приднестровья прорабатывают различные планы ответа в случае нападения Украины, заявил в четверг глава МИД республики Виталий Игнатьев. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:41
2023-03-09T12:41
в мире
украина
приднестровская молдавская республика
мид приднестровья
виталий игнатьев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Приднестровья прорабатывают различные планы ответа в случае нападения Украины, заявил в четверг глава МИД республики Виталий Игнатьев. "Конечно, мы прорабатываем любые варианты, соответственно, имеются разного рода планы в зависимости от сценариев (развития обстановки)", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, есть ли план ответных действий в случае атаки на Приднестровье со стороны Украины. Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на лидера ПМР Вадима Красносельского. По данным ведомства, покушение на Красносельского готовилось по указанию СБУ, подозреваемые задержаны и дают признательные показания.
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украина
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в мире, украина, приднестровская молдавская республика, мид приднестровья, виталий игнатьев
В мире, Украина, Приднестровская Молдавская Республика, МИД Приднестровья, Виталий Игнатьев
Власти ПМР прорабатывают планы на случай нападения Украины

МИД Приднестровья заявил о готовящихся планах ответа на возможное нападение Украины

© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкМиротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье
Миротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Перейти в медиабанк
Миротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Приднестровья прорабатывают различные планы ответа в случае нападения Украины, заявил в четверг глава МИД республики Виталий Игнатьев.
"Конечно, мы прорабатываем любые варианты, соответственно, имеются разного рода планы в зависимости от сценариев (развития обстановки)", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, есть ли план ответных действий в случае атаки на Приднестровье со стороны Украины.
Ранее в четверг министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении покушения на лидера ПМР Вадима Красносельского. По данным ведомства, покушение на Красносельского готовилось по указанию СБУ, подозреваемые задержаны и дают признательные показания.
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В миреУкраинаПриднестровская Молдавская РеспубликаМИД ПриднестровьяВиталий Игнатьев
 
 
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