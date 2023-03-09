https://ria.ru/20230309/potoki-1856725199.html

Песков прокомментировал выход публикаций о подрывах "Северных потоков"

Песков прокомментировал выход публикаций о подрывах "Северных потоков" - РИА Новости, 09.03.2023

Песков прокомментировал выход публикаций о подрывах "Северных потоков"

Англосаксы суетятся, из-за подрыва "Северных потоков" у них много неловкостей в отношениях с ФРГ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:44

2023-03-09T12:44

2023-03-09T12:44

германия

россия

дмитрий песков

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Англосаксы суетятся, из-за подрыва "Северных потоков" у них много неловкостей в отношениях с ФРГ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Во-первых, конечно, вы видите, синхронный выход материалов в разных странах, вы видите, что англосаксы, о которых мы говорили в самом начале, суетятся, у них явно неловкости из-за этого теракта в отношениях с немцами, это очевидно", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20230307/potok-1856488083.html

германия

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германия, россия, дмитрий песков, авария на "северных потоках"