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Песков прокомментировал выход публикаций о подрывах "Северных потоков" - РИА Новости, 09.03.2023
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12:44 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/potoki-1856725199.html
Песков прокомментировал выход публикаций о подрывах "Северных потоков"
Песков прокомментировал выход публикаций о подрывах "Северных потоков" - РИА Новости, 09.03.2023
Песков прокомментировал выход публикаций о подрывах "Северных потоков"
Англосаксы суетятся, из-за подрыва "Северных потоков" у них много неловкостей в отношениях с ФРГ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:44
2023-03-09T12:44
германия
россия
дмитрий песков
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Англосаксы суетятся, из-за подрыва "Северных потоков" у них много неловкостей в отношениях с ФРГ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Во-первых, конечно, вы видите, синхронный выход материалов в разных странах, вы видите, что англосаксы, о которых мы говорили в самом начале, суетятся, у них явно неловкости из-за этого теракта в отношениях с немцами, это очевидно", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
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германия, россия, дмитрий песков, авария на "северных потоках"
Германия, Россия, Дмитрий Песков, Авария на "Северных потоках"
Песков прокомментировал выход публикаций о подрывах "Северных потоков"

Песков: англосаксы суетятся из-за материалов о "Северных потоках" и отношений с Германией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Англосаксы суетятся, из-за подрыва "Северных потоков" у них много неловкостей в отношениях с ФРГ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Во-первых, конечно, вы видите, синхронный выход материалов в разных странах, вы видите, что англосаксы, о которых мы говорили в самом начале, суетятся, у них явно неловкости из-за этого теракта в отношениях с немцами, это очевидно", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
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