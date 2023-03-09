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Медведев назвал новую версию подрыва "Северных потоков" тупой пропагандой - РИА Новости, 09.03.2023
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08:38 09.03.2023 (обновлено: 09:04 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/potoki-1856667376.html
Медведев назвал новую версию подрыва "Северных потоков" тупой пропагандой
Медведев назвал новую версию подрыва "Северных потоков" тупой пропагандой - РИА Новости, 09.03.2023
Медведев назвал новую версию подрыва "Северных потоков" тупой пропагандой
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "тупой американской пропагандой" версию подрыва трубопроводов "Северные потоки" "проукраинской группировкой", не... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T08:38
2023-03-09T09:04
в мире
авария на "северных потоках"
дмитрий медведев
северный поток
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "тупой американской пропагандой" версию подрыва трубопроводов "Северные потоки" "проукраинской группировкой", не связанной якобы ни с Украиной, ни со странами Запада, отметив, что в эту версию не верят даже европейские обыватели."Очень слабый кастинг и камера", - написал Медведев в своем телеграм-канале, назвав этот сценарий "унылым…". "Тупая американская пропаганда. Не нравится никому. Не верят даже отравленные ею европейские обыватели. Их мутит, как будто они обожрались свиной рульки с пивом", - добавил он.Медведев иронически прокомментировал сообщения о "неведомой "проукраинской группировке", которая "никак, ну совершенно, абсолютно, ни единым проводочком и выключателем", не связана ни с Киевом, ни с Европой, ни с Америкой."Вообще ни из какого государства, вот! Граждане мира. Просто борцы с Московией. Одиночки-шизофреники, типа инициативники", - прокомментировал он сообщения, назвав их низкорейтинговыми и созданными, чтобы "запудрить европейцам мозги".По словам зампреда Совбеза РФ, западные зрители в это не верят и "задают неудобные вопросы".Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230308/potoki-1856586009.html
https://ria.ru/20230309/potok-1856650878.html
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в мире, авария на "северных потоках", дмитрий медведев, северный поток
В мире, Авария на "Северных потоках", Дмитрий Медведев, Северный поток
Медведев назвал новую версию подрыва "Северных потоков" тупой пропагандой

Медведев назвал новую версию подрыва "Северных потоков" тупой американской пропагандой

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "тупой американской пропагандой" версию подрыва трубопроводов "Северные потоки" "проукраинской группировкой", не связанной якобы ни с Украиной, ни со странами Запада, отметив, что в эту версию не верят даже европейские обыватели.
"Очень слабый кастинг и камера", - написал Медведев в своем телеграм-канале, назвав этот сценарий "унылым…". "Тупая американская пропаганда. Не нравится никому. Не верят даже отравленные ею европейские обыватели. Их мутит, как будто они обожрались свиной рульки с пивом", - добавил он.
Медведев иронически прокомментировал сообщения о "неведомой "проукраинской группировке", которая "никак, ну совершенно, абсолютно, ни единым проводочком и выключателем", не связана ни с Киевом, ни с Европой, ни с Америкой.
"Вообще ни из какого государства, вот! Граждане мира. Просто борцы с Московией. Одиночки-шизофреники, типа инициативники", - прокомментировал он сообщения, назвав их низкорейтинговыми и созданными, чтобы "запудрить европейцам мозги".
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По словам зампреда Совбеза РФ, западные зрители в это не верят и "задают неудобные вопросы".
Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2
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В миреАвария на "Северных потоках"Дмитрий МедведевСеверный поток
 
 
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