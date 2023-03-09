Китайский консул потроллила США после статьи NYT о "Северных потоках"
Китайский дипломат Чжан высмеяла статью NYT о диверсии на "Северных потоках"
© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2"
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан высмеяла статью газеты New York Times о подрыве "Северных потоков", намекнув на причастность к теракту администрации США.
"Публикация NYT со ссылкой на официальных лиц США с обвинением "проукраинской группировки" внесла неразбериху в ситуацию со взрывами газопроводов "Северный поток". Но это не смогло убедить общественность, поскольку некоторые задались вопросом: "Группировка называется администрацией Байдена?" – написала дипломат в Twitter.
Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости назвал публикации о "Северных потоках" скоординированным вбросом в СМИ в целях отвлечь внимание.
Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку ООН создать независимую международную комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке". Голосование по ней, как ожидается, пройдет до конца марта.