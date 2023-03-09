https://ria.ru/20230309/potok-1856650878.html

Китайский консул потроллила США после статьи NYT о "Северных потоках"

Китайский консул потроллила США после статьи NYT о "Северных потоках" - РИА Новости, 09.03.2023

Китайский консул потроллила США после статьи NYT о "Северных потоках"

Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан высмеяла статью газеты New York Times о подрыве "Северных потоков", намекнув на причастность к теракту... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T01:29

2023-03-09T01:29

2023-03-09T01:29

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китай

дмитрий песков

оон

северный поток

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан высмеяла статью газеты New York Times о подрыве "Северных потоков", намекнув на причастность к теракту администрации США."Публикация NYT со ссылкой на официальных лиц США с обвинением "проукраинской группировки" внесла неразбериху в ситуацию со взрывами газопроводов "Северный поток". Но это не смогло убедить общественность, поскольку некоторые задались вопросом: "Группировка называется администрацией Байдена?" – написала дипломат в Twitter.Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости назвал публикации о "Северных потоках" скоординированным вбросом в СМИ в целях отвлечь внимание.Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку ООН создать независимую международную комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке". Голосование по ней, как ожидается, пройдет до конца марта.

https://ria.ru/20230308/potok-1856540038.html

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в мире, сша, россия, китай, дмитрий песков, оон, северный поток