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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 09.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 09.03.2023 (обновлено: 15:05 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/poteri-1856760534.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 09.03.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 160 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:02
2023-03-09T15:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 160 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики."Потери противника на данном направлении составили до 115 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и самоходная гаубица "Гвоздика", - заявили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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Минобороны о потерях ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
"На купянском направлении ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Першетравневое, Ольшана Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

ВСУ за сутки потеряли около 160 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 160 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"На купянском направлении ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Першетравневое, Ольшана Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики.
"Потери противника на данном направлении составили до 115 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и самоходная гаубица "Гвоздика", - заявили в министерстве.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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