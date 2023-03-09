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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 09.03.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 160 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:02
2023-03-09T14:02
2023-03-09T15:05
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луганская народная республика
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 160 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики."Потери противника на данном направлении составили до 115 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и самоходная гаубица "Гвоздика", - заявили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны о потерях ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
"На купянском направлении ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Першетравневое, Ольшана Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
2023-03-09T14:02
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
ВСУ за сутки потеряли около 160 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях