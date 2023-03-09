https://ria.ru/20230309/poteri-1856760534.html

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 09.03.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 160 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T14:02

2023-03-09T14:02

2023-03-09T15:05

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

в мире

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856779259_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6120a113c19d66234825ed09ccdaf053.jpg

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 160 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики."Потери противника на данном направлении составили до 115 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и самоходная гаубица "Гвоздика", - заявили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о потерях ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях "На купянском направлении ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Першетравневое, Ольшана Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и два автомобиля", - сказали в ведомстве. 2023-03-09T14:02 true PT4M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика