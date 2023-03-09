Захарова назвала слова посла США в Норвегии примером хамства и невежества
Захарова назвала слова посла США в Норвегии в адрес России примером хамства и невежества
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сравнение послом США в Норвегии Марком Натансоном спецоперации России на Украине с гитлеровским вторжением в Норвегию - пример не просто политического хамства, но крайнего невежества и кощунства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Посол США в Норвегии Марк Натансон отметился на полях Киркенесской конференции абсолютно кощунственными и оскорбительными высказываниями в адрес России и руководства нашей страны сравнением специальной военной операции России на Украине с гитлеровским вторжением в Норвегию 1940 года. Этот представитель Вашингтона это сделал. Это пример не просто политического хамства, но крайнего невежества и кощунства. И то, и другое, и третье становятся нормой западной дипломатии, тон которой задают США", - сказала она на брифинге в четверг.
"Эти слова, произнесенные на северонорвежской земле, оскорбляют память советских воинов. Они оскорбляют еще и Норвегию как страну, граждан этой страны, ее общественность и историков", - подчеркнула Захарова.
"Потери тогда советских войск составили 6 тысяч 48 человек. Во время Второй мировой войны на территории Норвегии находилось 212 лагерей советских военнопленных. Основная часть этих лагерей была сосредоточена на севере страны. В них содержалось 100 тысяч человек. В годы войны в Норвегии погибло и захоронено 12 тысяч 678 советских военнопленных ", - добавила она.