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Захарова назвала слова посла США в Норвегии примером хамства и невежества

Захарова назвала слова посла США в Норвегии примером хамства и невежества - РИА Новости, 09.03.2023

Захарова назвала слова посла США в Норвегии примером хамства и невежества

Сравнение послом США в Норвегии Марком Натансоном спецоперации России на Украине с гитлеровским вторжением в Норвегию - пример не просто политического хамства,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:18

2023-03-09T17:18

2023-03-09T19:38

в мире

норвегия

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сша

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сравнение послом США в Норвегии Марком Натансоном спецоперации России на Украине с гитлеровским вторжением в Норвегию - пример не просто политического хамства, но крайнего невежества и кощунства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Эти слова, произнесенные на северонорвежской земле, оскорбляют память советских воинов. Они оскорбляют еще и Норвегию как страну, граждан этой страны, ее общественность и историков", - подчеркнула Захарова. Она также напомнила, что в 1944 году в ходе Петсамо-Киркенесской операции был освобожден Киркенес и завершено освобождение восточной части северной норвежской губернии Финнмарк. "Потери тогда советских войск составили 6 тысяч 48 человек. Во время Второй мировой войны на территории Норвегии находилось 212 лагерей советских военнопленных. Основная часть этих лагерей была сосредоточена на севере страны. В них содержалось 100 тысяч человек. В годы войны в Норвегии погибло и захоронено 12 тысяч 678 советских военнопленных ", - добавила она.

https://ria.ru/20220828/ssha-1812764435.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, норвегия, россия, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)