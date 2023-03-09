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Захарова назвала слова посла США в Норвегии примером хамства и невежества - РИА Новости, 09.03.2023
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17:18 09.03.2023 (обновлено: 19:38 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/posol-1856824919.html
Захарова назвала слова посла США в Норвегии примером хамства и невежества
Захарова назвала слова посла США в Норвегии примером хамства и невежества - РИА Новости, 09.03.2023
Захарова назвала слова посла США в Норвегии примером хамства и невежества
Сравнение послом США в Норвегии Марком Натансоном спецоперации России на Украине с гитлеровским вторжением в Норвегию - пример не просто политического хамства,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:18
2023-03-09T19:38
в мире
норвегия
россия
сша
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сравнение послом США в Норвегии Марком Натансоном спецоперации России на Украине с гитлеровским вторжением в Норвегию - пример не просто политического хамства, но крайнего невежества и кощунства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Эти слова, произнесенные на северонорвежской земле, оскорбляют память советских воинов. Они оскорбляют еще и Норвегию как страну, граждан этой страны, ее общественность и историков", - подчеркнула Захарова. Она также напомнила, что в 1944 году в ходе Петсамо-Киркенесской операции был освобожден Киркенес и завершено освобождение восточной части северной норвежской губернии Финнмарк. "Потери тогда советских войск составили 6 тысяч 48 человек. Во время Второй мировой войны на территории Норвегии находилось 212 лагерей советских военнопленных. Основная часть этих лагерей была сосредоточена на севере страны. В них содержалось 100 тысяч человек. В годы войны в Норвегии погибло и захоронено 12 тысяч 678 советских военнопленных ", - добавила она.
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в мире, норвегия, россия, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Норвегия, Россия, США, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова назвала слова посла США в Норвегии примером хамства и невежества

Захарова назвала слова посла США в Норвегии в адрес России примером хамства и невежества

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сравнение послом США в Норвегии Марком Натансоном спецоперации России на Украине с гитлеровским вторжением в Норвегию - пример не просто политического хамства, но крайнего невежества и кощунства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Посол США в Норвегии Марк Натансон отметился на полях Киркенесской конференции абсолютно кощунственными и оскорбительными высказываниями в адрес России и руководства нашей страны сравнением специальной военной операции России на Украине с гитлеровским вторжением в Норвегию 1940 года. Этот представитель Вашингтона это сделал. Это пример не просто политического хамства, но крайнего невежества и кощунства. И то, и другое, и третье становятся нормой западной дипломатии, тон которой задают США", - сказала она на брифинге в четверг.
"Эти слова, произнесенные на северонорвежской земле, оскорбляют память советских воинов. Они оскорбляют еще и Норвегию как страну, граждан этой страны, ее общественность и историков", - подчеркнула Захарова.
Она также напомнила, что в 1944 году в ходе Петсамо-Киркенесской операции был освобожден Киркенес и завершено освобождение восточной части северной норвежской губернии Финнмарк.
"Потери тогда советских войск составили 6 тысяч 48 человек. Во время Второй мировой войны на территории Норвегии находилось 212 лагерей советских военнопленных. Основная часть этих лагерей была сосредоточена на севере страны. В них содержалось 100 тысяч человек. В годы войны в Норвегии погибло и захоронено 12 тысяч 678 советских военнопленных ", - добавила она.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
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В миреНорвегияРоссияСШАМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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