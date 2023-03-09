https://ria.ru/20230309/poltava-1856851251.html

В Полтаве переименуют почти сотню улиц, названия которых связаны с Россией

В Полтаве переименуют почти сотню улиц, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 09.03.2023

В Полтаве переименуют почти сотню улиц, названия которых связаны с Россией

Исполнительный комитет Полтавского горсовета принял решение переименовать в городе 99 улиц и переулков, названия которых связаны с РФ и СССР, сообщает в четверг РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T18:47

2023-03-09T18:47

2023-03-09T18:47

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Исполнительный комитет Полтавского горсовета принял решение переименовать в городе 99 улиц и переулков, названия которых связаны с РФ и СССР, сообщает в четверг издание "Общественное". Сообщается, что на заседании исполкома было принято решение переименовать 99 топонимов. По словам заместителя председателя рабочей группы по переименованию улиц в Полтавской общине Леонида Булавы, переименованию подлежат названия в честь российских или советских военных деятелей, героев войны, политиков или событий. Голосование пройдет на электронной платформе и продлится с 15 по 29 марта. Ранее украинский институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20230309/shtraf-1856843712.html

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