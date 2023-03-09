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В Полтаве переименуют почти сотню улиц, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 09.03.2023
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18:47 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/poltava-1856851251.html
В Полтаве переименуют почти сотню улиц, названия которых связаны с Россией
В Полтаве переименуют почти сотню улиц, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 09.03.2023
В Полтаве переименуют почти сотню улиц, названия которых связаны с Россией
Исполнительный комитет Полтавского горсовета принял решение переименовать в городе 99 улиц и переулков, названия которых связаны с РФ и СССР, сообщает в четверг РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T18:47
2023-03-09T18:47
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Исполнительный комитет Полтавского горсовета принял решение переименовать в городе 99 улиц и переулков, названия которых связаны с РФ и СССР, сообщает в четверг издание "Общественное". Сообщается, что на заседании исполкома было принято решение переименовать 99 топонимов. По словам заместителя председателя рабочей группы по переименованию улиц в Полтавской общине Леонида Булавы, переименованию подлежат названия в честь российских или советских военных деятелей, героев войны, политиков или событий. Голосование пройдет на электронной платформе и продлится с 15 по 29 марта. Ранее украинский институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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в мире, россия, украина, полтава
В мире, Россия, Украина, Полтава
В Полтаве переименуют почти сотню улиц, названия которых связаны с Россией

Власти Полтавы переименуют 99 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией

© Фото : Полтавська міська радаЗдание Полтавского городского совета
Здание Полтавского городского совета - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : Полтавська міська рада
Здание Полтавского городского совета. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Исполнительный комитет Полтавского горсовета принял решение переименовать в городе 99 улиц и переулков, названия которых связаны с РФ и СССР, сообщает в четверг издание "Общественное".
«
"Перечень улиц определили, перечень предложений определен. Это уже касается больше коммунистических символов. Это переулок Матросова и так далее", - приводит слова замдиректора коммунальной организации "Институт развития города" Алексея Довгаля издание.
Сообщается, что на заседании исполкома было принято решение переименовать 99 топонимов. По словам заместителя председателя рабочей группы по переименованию улиц в Полтавской общине Леонида Булавы, переименованию подлежат названия в честь российских или советских военных деятелей, героев войны, политиков или событий. Голосование пройдет на электронной платформе и продлится с 15 по 29 марта.
Ранее украинский институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Одесса - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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