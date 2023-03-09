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В Варшаве призвали Украину не рассчитывать на большое число самолетов - РИА Новости, 09.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:23 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/polsha-1856805284.html
В Варшаве призвали Украину не рассчитывать на большое число самолетов
В Варшаве призвали Украину не рассчитывать на большое число самолетов - РИА Новости, 09.03.2023
В Варшаве призвали Украину не рассчитывать на большое число самолетов
Украина не может рассчитывать на большое количество самолетов от Польши, если они будут переданы, заявил журналистам глава канцелярии президента республики... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:23
2023-03-09T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
f-16
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Украина не может рассчитывать на большое количество самолетов от Польши, если они будут переданы, заявил журналистам глава канцелярии президента республики Павел Шрот, отвечая на вопрос о возможности передаче Украине истребителей F-16. "Насколько я знаю, если речь идет о передаче Польшей самолетов, то это не будет большое количество", - сказал Шрот. "Конечно, это не будет число, соответствующее количеству танков (которые Польша передала Украине – ред.)", - добавил он. Ранее сообщалось, что Украина получила от Польши 14 танков Leopard. При этом Шрот отметил, что Польша передаст Украине самолеты только в составе международной коалиции. "Мы, безусловно, сделаем это в какой-либо широкой международной коалиции, чтобы Украина могла реально ощутить эту поддержку", - сказал он. На вооружении польской армии стоят 48 истребителей F-16. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. При этом президент США Джо Байден на вопрос журналистов, будут ли они поставлены Киеву, ранее ответил "нет". В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не исключает возможности поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230308/samolety-1856587717.html
https://ria.ru/20230309/istrebiteli-1856682271.html
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в мире, украина, польша, f-16, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, F-16, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Варшаве призвали Украину не рассчитывать на большое число самолетов

Глава канцелярии Дуды Шрот призвал Украину не рассчитывать на большое число самолетов

© AP Photo / Alik KepliczПара истребителей F-16 ВВС Польши
Пара истребителей F-16 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Пара истребителей F-16 ВВС Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Украина не может рассчитывать на большое количество самолетов от Польши, если они будут переданы, заявил журналистам глава канцелярии президента республики Павел Шрот, отвечая на вопрос о возможности передаче Украине истребителей F-16.
"Насколько я знаю, если речь идет о передаче Польшей самолетов, то это не будет большое количество", - сказал Шрот. "Конечно, это не будет число, соответствующее количеству танков (которые Польша передала Украине – ред.)", - добавил он. Ранее сообщалось, что Украина получила от Польши 14 танков Leopard.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
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8 марта, 15:24
При этом Шрот отметил, что Польша передаст Украине самолеты только в составе международной коалиции. "Мы, безусловно, сделаем это в какой-либо широкой международной коалиции, чтобы Украина могла реально ощутить эту поддержку", - сказал он.
На вооружении польской армии стоят 48 истребителей F-16.
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. При этом президент США Джо Байден на вопрос журналистов, будут ли они поставлены Киеву, ранее ответил "нет". В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не исключает возможности поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Истребители ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Экс-глава Пентагона поддержал идею поставить на Украину истребители F-16
Вчера, 10:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаF-16НАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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