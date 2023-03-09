https://ria.ru/20230309/poisk-1856720271.html

Полиция ищет мужчину, напавшего на подростка в маршрутке в Новороссийске

Полиция ищет мужчину, напавшего на подростка в маршрутке в Новороссийске - РИА Новости, 09.03.2023

Полиция ищет мужчину, напавшего на подростка в маршрутке в Новороссийске

Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, который напал на подростка в маршрутном такси в Новороссийске, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:27

2023-03-09T12:27

2023-03-09T12:27

происшествия

новороссийск

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 9 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, который напал на подростка в маршрутном такси в Новороссийске, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю. Ранее в сети появилось видео, как мужчина заходит в салон маршрутки, тянет за куртку одного из пассажиров и начинает бить его в лицо. По сообщению очевидцев, мужчина напал на подростка из-за того, что тот не уступал свое место. Их растащили другие пассажиры и вытолкнули нападавшего из транспорта. "Сотрудниками отдела полиции Центрального района управления МВД России по городу Новороссийску по поступившему сообщению об инциденте в маршрутном такси проводится проверка. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в сообщении. Устанавливается личность нападавшего и обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230309/dtp-1856696425.html

https://ria.ru/20230309/otnosheniya-1856697525.html

новороссийск

россия

краснодарский край

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происшествия, новороссийск, россия, краснодарский край