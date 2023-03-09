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Полиция ищет мужчину, напавшего на подростка в маршрутке в Новороссийске - РИА Новости, 09.03.2023
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12:27 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/poisk-1856720271.html
Полиция ищет мужчину, напавшего на подростка в маршрутке в Новороссийске
Полиция ищет мужчину, напавшего на подростка в маршрутке в Новороссийске - РИА Новости, 09.03.2023
Полиция ищет мужчину, напавшего на подростка в маршрутке в Новороссийске
Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, который напал на подростка в маршрутном такси в Новороссийске, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:27
2023-03-09T12:27
происшествия
новороссийск
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 9 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, который напал на подростка в маршрутном такси в Новороссийске, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю. Ранее в сети появилось видео, как мужчина заходит в салон маршрутки, тянет за куртку одного из пассажиров и начинает бить его в лицо. По сообщению очевидцев, мужчина напал на подростка из-за того, что тот не уступал свое место. Их растащили другие пассажиры и вытолкнули нападавшего из транспорта. "Сотрудниками отдела полиции Центрального района управления МВД России по городу Новороссийску по поступившему сообщению об инциденте в маршрутном такси проводится проверка. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в сообщении. Устанавливается личность нападавшего и обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230309/dtp-1856696425.html
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происшествия, новороссийск, россия, краснодарский край
Происшествия, Новороссийск, Россия, Краснодарский край
Полиция ищет мужчину, напавшего на подростка в маршрутке в Новороссийске

В Новороссийске полиция ищет мужчину, напавшего на подростка в салоне маршрутки

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 9 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, который напал на подростка в маршрутном такси в Новороссийске, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Ранее в сети появилось видео, как мужчина заходит в салон маршрутки, тянет за куртку одного из пассажиров и начинает бить его в лицо. По сообщению очевидцев, мужчина напал на подростка из-за того, что тот не уступал свое место. Их растащили другие пассажиры и вытолкнули нападавшего из транспорта.
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"Сотрудниками отдела полиции Центрального района управления МВД России по городу Новороссийску по поступившему сообщению об инциденте в маршрутном такси проводится проверка. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.
Устанавливается личность нападавшего и обстоятельства произошедшего.
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