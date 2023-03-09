Рейтинг@Mail.ru
Мосприрода порекомендовала горожанам подкармливать диких животных - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:00 09.03.2023 (обновлено: 13:11 10.03.2023)
https://ria.ru/20230309/podkormka-1856988476.html
Мосприрода порекомендовала горожанам подкармливать диких животных
Мосприрода порекомендовала горожанам подкармливать диких животных - РИА Новости, 10.03.2023
Мосприрода порекомендовала горожанам подкармливать диких животных
Горожанам рекомендуется продолжить подкормку диких птиц и белок на природных территориях Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-09T16:00
2023-03-10T13:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839393415_0:269:3163:2048_1920x0_80_0_0_3e583ba7b0d4ba8632dbb1bdc5b96271.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Горожанам рекомендуется продолжить подкормку диких птиц и белок на природных территориях Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. В пресс-службе пояснили, что на природных территориях Москвы в разные периоды года можно встретить около 270 видов пернатых. Остаются зимовать порядка 100 видов птиц. Потенциальными посетителями кормушек в холодное время года являются около 20 видов пернатых. Заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова отметила, что для того, чтобы птицам и белкам было комфортно в холодное время года на природных территориях Москвы, в рамках акции "Птица-синица – 2023" специалисты Мосприроды и свыше пяти тысяч добровольцев отремонтировали старые или сделали новые кормушки. Общее число кормушек составляет 700 штук. Также в пресс-службе напомнили, что количество еды для животных не должно быть избыточным, а в кормушки стоит класть только свежие, неиспорченные продукты. Специалисты подчеркнули, что всем птицам вредны любые жареные, соленые, перченые, копченые продукты, хлеб, сдоба, пшено, фрукты, миндаль.
https://ria.ru/20221212/pravila-1837495426.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839393415_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_c2f01516f36a75bfd6be5af01746c77d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мосприрода, москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

Мосприрода порекомендовала горожанам подкармливать диких животных

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБелка в кормушке
Белка в кормушке - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Белка в кормушке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Горожанам рекомендуется продолжить подкормку диких птиц и белок на природных территориях Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«
"Мосприрода ежегодно проводит акцию "Птица-синица" по подкормке пернатых в холодное время года. Несмотря на наступление календарной весны, птицы и белки на природных территориях Мосприроды еще нуждаются в съедобной помощи и ждут москвичей с угощениями на кормушках", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе пояснили, что на природных территориях Москвы в разные периоды года можно встретить около 270 видов пернатых. Остаются зимовать порядка 100 видов птиц. Потенциальными посетителями кормушек в холодное время года являются около 20 видов пернатых.
Заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова отметила, что для того, чтобы птицам и белкам было комфортно в холодное время года на природных территориях Москвы, в рамках акции "Птица-синица – 2023" специалисты Мосприроды и свыше пяти тысяч добровольцев отремонтировали старые или сделали новые кормушки. Общее число кормушек составляет 700 штук.
Синица в парке Серебряный бор в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Хвостатый ЗОЖ: топ правил зимней подкормки животных в городе
12 декабря 2022, 09:00
«
"Добровольцы позаботились и о корме для птичек и белок: в 2022 и 2023 годах мы собрали более 300 килограмм злаков, семян подсолнечника, каштанов, желудей и других лакомств", – сказала Струкова.
Также в пресс-службе напомнили, что количество еды для животных не должно быть избыточным, а в кормушки стоит класть только свежие, неиспорченные продукты. Специалисты подчеркнули, что всем птицам вредны любые жареные, соленые, перченые, копченые продукты, хлеб, сдоба, пшено, фрукты, миндаль.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМоскваДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала