https://ria.ru/20230309/podkormka-1856988476.html

Мосприрода порекомендовала горожанам подкармливать диких животных

Мосприрода порекомендовала горожанам подкармливать диких животных - РИА Новости, 10.03.2023

Мосприрода порекомендовала горожанам подкармливать диких животных

Горожанам рекомендуется продолжить подкормку диких птиц и белок на природных территориях Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-09T16:00

2023-03-09T16:00

2023-03-10T13:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

москва

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Горожанам рекомендуется продолжить подкормку диких птиц и белок на природных территориях Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. В пресс-службе пояснили, что на природных территориях Москвы в разные периоды года можно встретить около 270 видов пернатых. Остаются зимовать порядка 100 видов птиц. Потенциальными посетителями кормушек в холодное время года являются около 20 видов пернатых. Заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова отметила, что для того, чтобы птицам и белкам было комфортно в холодное время года на природных территориях Москвы, в рамках акции "Птица-синица – 2023" специалисты Мосприроды и свыше пяти тысяч добровольцев отремонтировали старые или сделали новые кормушки. Общее число кормушек составляет 700 штук. Также в пресс-службе напомнили, что количество еды для животных не должно быть избыточным, а в кормушки стоит класть только свежие, неиспорченные продукты. Специалисты подчеркнули, что всем птицам вредны любые жареные, соленые, перченые, копченые продукты, хлеб, сдоба, пшено, фрукты, миндаль.

https://ria.ru/20221212/pravila-1837495426.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы