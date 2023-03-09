https://ria.ru/20230309/podkormka-1856988476.html
Мосприрода порекомендовала горожанам подкармливать диких животных
Мосприрода порекомендовала горожанам подкармливать диких животных - РИА Новости, 10.03.2023
Мосприрода порекомендовала горожанам подкармливать диких животных
Горожанам рекомендуется продолжить подкормку диких птиц и белок на природных территориях Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-09T16:00
2023-03-09T16:00
2023-03-10T13:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839393415_0:269:3163:2048_1920x0_80_0_0_3e583ba7b0d4ba8632dbb1bdc5b96271.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Горожанам рекомендуется продолжить подкормку диких птиц и белок на природных территориях Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. В пресс-службе пояснили, что на природных территориях Москвы в разные периоды года можно встретить около 270 видов пернатых. Остаются зимовать порядка 100 видов птиц. Потенциальными посетителями кормушек в холодное время года являются около 20 видов пернатых. Заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова отметила, что для того, чтобы птицам и белкам было комфортно в холодное время года на природных территориях Москвы, в рамках акции "Птица-синица – 2023" специалисты Мосприроды и свыше пяти тысяч добровольцев отремонтировали старые или сделали новые кормушки. Общее число кормушек составляет 700 штук. Также в пресс-службе напомнили, что количество еды для животных не должно быть избыточным, а в кормушки стоит класть только свежие, неиспорченные продукты. Специалисты подчеркнули, что всем птицам вредны любые жареные, соленые, перченые, копченые продукты, хлеб, сдоба, пшено, фрукты, миндаль.
https://ria.ru/20221212/pravila-1837495426.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839393415_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_c2f01516f36a75bfd6be5af01746c77d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосприрода, москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Горожанам рекомендуется продолжить подкормку диких птиц и белок на природных территориях Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«
"Мосприрода ежегодно проводит акцию "Птица-синица" по подкормке пернатых в холодное время года. Несмотря на наступление календарной весны, птицы и белки на природных территориях Мосприроды еще нуждаются в съедобной помощи и ждут москвичей с угощениями на кормушках", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе пояснили, что на природных территориях Москвы в разные периоды года можно встретить около 270 видов пернатых. Остаются зимовать порядка 100 видов птиц. Потенциальными посетителями кормушек в холодное время года являются около 20 видов пернатых.
Заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода
" Вера Струкова отметила, что для того, чтобы птицам и белкам было комфортно в холодное время года на природных территориях Москвы, в рамках акции "Птица-синица – 2023" специалисты Мосприроды и свыше пяти тысяч добровольцев отремонтировали старые или сделали новые кормушки. Общее число кормушек составляет 700 штук.
Хвостатый ЗОЖ: топ правил зимней подкормки животных в городе
«
"Добровольцы позаботились и о корме для птичек и белок: в 2022 и 2023 годах мы собрали более 300 килограмм злаков, семян подсолнечника, каштанов, желудей и других лакомств", – сказала Струкова.
Также в пресс-службе напомнили, что количество еды для животных не должно быть избыточным, а в кормушки стоит класть только свежие, неиспорченные продукты. Специалисты подчеркнули, что всем птицам вредны любые жареные, соленые, перченые, копченые продукты, хлеб, сдоба, пшено, фрукты, миндаль.